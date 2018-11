LIVE TMW - Champions, il giorno di Juventus-Man United: le ultime sulla gara

Premi F5 per aggiornare la pagina!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

14.35 - PRANZO IN CORSO - In centro a Torino è in corso il pranzo tra le dirigenze della Juventus e del Manchester United. Intanto la squadra bianconera è in hotel e ha terminato il pranzo in vista del match di oggi. Adesso i giocatori stanno riposando nelle rispettive stanze. Lo riporta tuttojuve.com.

14.28 - PAROLA A POGBA - A poche ore dalla sfida contro la Juventus, Paul Pogba ha concesso in un'intervista a MUTV, la televisione ufficiale del Manchester United: "Cosa significa per me tornare a Torino? Direi che è stato l'inizio della mia carriera professionale. E' dove ho iniziato a giocare per 90 minuti con la squadra e ho segnato il mio primo gol da professionista. Questo stadio ha una storia molto importante per me e ho buone immagini e ricordi nella mia testa. Ora torno come giocatore del Manchester United, di cui sono molto orgoglioso e felice, e spero che andremo lì e vinceremo, e spero di poter dimostrare alla Juventus che sono tornato come uomo e come giocatore migliore"

14.21 - ULTIME DI FORMAZIONE - Questa sera la Juventus ospiterà il Manchester United allo Stadium e secondo le ultime indiscrezioni di Sportmediaset Massimiliano Allegri punterà sul 4-3-3 contro i Red Devils con Khedira in mezzo al campo al fianco di Pjanic e Bentancur e Matuidi che partirà dalla panchina. In attacco spazio a Dybala, Cristiano Ronaldo e Cuadrado mentre in difesa tornano Chiellini e Alex Sandro. Cancelo dovrebbe partire dalla panchina.

13.39 - RASSEGNA STAMPA - Ampio spazio dedicato quest'oggi dai maggiori quotidiani all'impegno della Juventus in Champions League contro il Manchester United. "Più forte, Juve", è il titolo de La Gazzetta dello Sport, mentre il Corriere dello Sport opta per "Ronaldo, ti sfidano Mourinho e Pogba". "Pogba torna a casa" è l'apertura di Tuttosport, "Juve, parola alla difesa" quella invece del Corriere di Torino. Chiusura con La Stampa - "La Juve cerca il colpo" - e con Il Giornale, che dedica spazio al grande ex Pogba ("Nessuno lo fischierà")

13.10 - ARRIVA AGNELLI - Sta per iniziare il pranzo istituzionale tra la Juventus è il Manchester United. Al ristorante "Del Cambio" - riporta tuttojuve.com - è arrivato Andrea Agnelli.

13.07 - PARLA SOLSKJAER - L'ex attaccante norvegese del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, parla, intervistato da "La Gazzetta dello Sport", di Cristiano Ronaldo, suo ex compagno ai "Red Devils", e delle possibilità della Juve di vincere la Champions: "Ronaldo? All’inizio era timido e non conosceva la lingua, poi l’ha imparata e si è preso lo United. Ogni santo giorno era in palestra 40’ prima dell’allenamento e ci toRnava anche nei 40’ minuti successivi. Cristiano è stato l’unico a cui Sir Alex ha detto: ‘Ok, preoccupati solo di attaccare e non pensare a difendere. Né a Giggs né a Beckham né a Cantona: lo ha detto soltanto a lui. La Juve? So che hanno un problema con le finali, ma Cristiano è l’arma che risolve le grandi partite. In quelle gare serve pazienza perché si può decidere tutto anche all’ultimo secondo, quando hai perso ogni speranza: io ne so qualcosa, fidatevi".

13.01 - CRISTIANO RONALDO, ASTINENZA DA RECORD - Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo non segna in Champions League da 389 minuti. La sua astinenza record risale alla stagione 2016-2017 con il Real Madrid (660'). In carriera il portoghese ha segnato un gol ogni 112' in Champions, negli ultimi cinque anni anni uno ogni 81' .

12.55 - PRANZO UFFICIALE - Tra poco, inizierà il pranzo ufficiale tra club che sarà al Ristorante "Del Cambio". A rappresentare la Juventus ci sarà il Presidente Agnelli, il vice presidente Nedved e il direttore sportivo Fabio Paratici. A Torino sono anche attesi molti tifosi inglesi al momento in città la situazione è tranquilla. Lo United - riporta tuttojuve.com - è rappresentato da Ed Woodward, il presidente Glazer e il dg Richard Arnold, arrivati pochi minuti fa.

12.51 - CR7 CONTRO I RED DEVILS - La sfida dello Stadium tra Juventus e Manchester United vedrà protagonista, tra gli altri, soprattutto il grande ex Cristiano Ronaldo. Questo il tweet con cui l'UEFA ricorda il precedente incrocio tra il portoghese e i Red Devils...



Five years ago, Cristiano Ronaldo knocked Manchester United out of the #UCL 🌟 Will Juventus’ main man find the net against his old club tonight? 🔛 🔜

@FTBSantander #POTW pic.twitter.com/RkMXY5LTID — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 7 novembre 2018

12.35 - LE PAROLE DI ALLEGRI E MOU - "Bisogna sfidare noi stessi e fare qualcosa di più - ha detto Allegri in conferenza stampa -. Dobbiamo migliorare su alcuni aspetti e non abbiamo ancora vinto niente. Ora speriamo di passare subito il turno e poi pensiamo al Milan, sarà una sfida equilibrata. Cristiano Ronaldo? Mi aspetto che faccia gol! La prima non l'ha giocata, la seconda neppure, con il Manchester ha fatto assist. Ne ha giocato una, non è che ne ha giocate tante". Queste invece alcune considerazioni di José Mourinho: "E' molto importante questa sfida, ma non cruciale. Indipendentemente dal risultato saranno decisive le prossime due partite, e faremo esperienza contro una squadra al top. Combatteremo per qualificarci agli ottavi fino all'ultimo".

12.17 - LA DESIGNAZIONE ARBITRALE - Sarà il fischietto romeno Hategan ad arbitrare la sfida dello Stadium tra Juventus e Manchester United. Questo il quadro completo della designazione:



Ripasso ai direttori di gara di #JuveMUFC 👇 pic.twitter.com/5dm6d84k86 — JuventusFC (@juventusfc) 7 novembre 2018

12.04 - JUVENTUS-MANCHESTER UNITED, COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE - Dopo il pareggio col Genoa, unico vero passo falso fatto finora dalla squadra di Massimiliano Allegri, la Juve ha ripreso a macinare vittorie in campionato, con i successi su Empoli e Cagliari che le hanno permesso di riprendere sei punti di vantaggio sulle inseguitrici. Anche il Manchester United ha trovato due successi importanti, contro Everton e Bournemouth, che hanno consentito ai Red Devils di recuperare punti e posizioni in classifica: gli inglesi ora sono settimi a soli nove punti dal City capolista.

11.55 - LE CURIOSITÀ DELLA SFIDA - L'ultimo gol segnato da Cristiano Ronaldo in Champions League è proprio quello siglato a Madrid contro la Juventus: dopo aver segnato dal dischetto al 90° minuto contro i bianconeri ad aprile con la maglia del Real Madrid, ha giocato 389 minuti e tentato 15 tiri senza segnare. L’ultima volta in cui il Manchester United ha perso entrambe le sfide contro la stessa squadra nella fase a gironi di Champions League risale all’edizione 2001/02 contro il Deportivo La Coruña; l’unica altra volta in cui successe fu nel 1996/97, proprio contro la Juventus. L’ultima partita allenata da José Mourinho in casa della Juventus è stata a dicembre 2009, quando sedeva sulla panchina dell’Inter e perse 1-2 in una gara di Serie A.

11.48 - LA GARA SUI SOCIAL - Questo il tweet della Juventus con la presentazione della sfida di questa sera contro il Manchester United:



11.32 - I PRECEDENTI - Questo è il 14° confronto in tutte le competizioni europee fra Juventus e Manchester United: i bianconeri hanno ottenuto sei successi, cinque gli inglesi e due pareggi completano il bilancio. Il Manchester ha vinto gli ultimi due precedenti di Champions League in casa della Juventus, segnando tre reti in ognuno di questi: 3-2 ad aprile 1999 e 3-0 a febbraio 2003. Nessuna squadra ha sconfitto più volte la Juve in casa degli inglesi in Champions League (due volte, al pari del Bayern Monaco).

11.21 - IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA - Sia Juventus che Manchester United hanno optato per effettuare il risveglio muscolare direttamente in hotel - riporta Sky Sport. Le due squadre, dunque, si faranno vedere ai tifosi solo in occasione della partenza in pullman direzione stadio (verso le 19). Alle 17, invece, ci sarà la riunione tecniCa della Juventus in cui Allegri scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.

11.05 - MANCHESTER UNITED, LA PROBABILE FORMAZIONE - Contrariamente a quanto ha in mente Allegri, Jose Mourinho è pronto a cambiare qualcosa dopo la sfida di Old Trafford. L’allenatore portoghese potrebbe trasformare il 4-2-3-1 in un 4-3-3 speculare a quello bianconero. In porta giocherà De Gea, linea a quattro con Young, Lindelof, Smalling e Shaw. La linea a tre in mezzo dovrebbe essere composta da Herrera, affiancato da Matic e dall’ex Pogba. In attacco mancherà Lukaku che non si è allenato ed è reduce dall’infortunio muscolare di settimana scorsa. Questa la probabile formazione:

Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Mata, Rashford, Martial.

11.00 - JUVENTUS, LA PROBABILE FORMAZIONE - Nella gara di andata, nonostante un risultato piuttosto risicato, la Juventus ha saputo dimostrare tutta la sua forza. Per questo motivo nelle intenzioni di Massimiliano Allegri c’è la voglia di confermare l’undici che tanto ha fatto bene a Old Trafford. In porta, nel probabile 4-3-3, giocherà sicuramente Szczesny, con la linea di difesa a quattro composta da De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. Spicca l'assenza di Cancelo, il portoghese non è nelle condizioni migliori. Lo stesso vale per il centrocampo: si è ripreso Khedira, giocherà con Bentancur e Pjanic. Dovrebbe riposare Matuidi reduce da un problema all'anca. Pochi dubbi invece in avanti: confermato il trio di Old Trafford composto da Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo. Questa la probabile formazione:

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Bentancur; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

10.47 - LA SITUAZIONE DEL GRUPPO H - Tre punti necessari per entrambe: la Juve, come detto, salendo a quota 12 avrebbe già la certezza del passaggio del turno da capolista, potendo così eventualmente “riposare" in vista del rush finale; perdendo, invece, il Manchester United rischierebbe di essere risucchiato da una tra Valencia e Young Boys, fatto che metterebbe a rischio la qualificazione. In caso di vittoria esterna dei Red Devils, invece, tutto sarebbe rimesso in discussione. Questo il programma e la classifica:

IL PROGRAMMA

18.55 Valencia-Young Boys

21.00 Juventus-Manchester United

LA CLASSIFICA

Juventus 9

Manchester United 4

Valencia 2

Young Boys 1

10.45 - IL GIORNO DI JUVENTUS-MANCHESTER UNITED - Nove punti in classifica per la Juventus, quattro per il Manchester United: nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League si può già decidere il primo posto del Girone H. La gara di questa sera (ore 21.00) allo Stadium può permettere ai bianconeri di strappare il biglietto per la fase a eliminazione diretta, con Massimiliano Allegri e Jose Mourinho pronti a darsi nuovamente battaglia dopo il match dell’andata (vinto 1-0 con gol di Dybala). Segui l'avvicinamento alla sfida con il LIVE di TuttoMercatoWeb.com!