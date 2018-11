LIVE TMW - Champions, il giorno di Juventus-Man United: le ultime sulla sfida

Premi F5 per aggiornare la pagina!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

12.17 - LA DESIGNAZIONE ARBITRALE - Sarà il fischietto romeno Hategan ad arbitrare la sfida dello Stadium tra Juventus e Manchester United. Questo il quadro completo della designazione:



12.04 - JUVENTUS-MANCHESTER UNITED, COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE - Dopo il pareggio col Genoa, unico vero passo falso fatto finora dalla squadra di Massimiliano Allegri, la Juve ha ripreso a macinare vittorie in campionato, con i successi su Empoli e Cagliari che le hanno permesso di riprendere sei punti di vantaggio sulle inseguitrici. Anche il Manchester United ha trovato due successi importanti, contro Everton e Bournemouth, che hanno consentito ai Red Devils di recuperare punti e posizioni in classifica: gli inglesi ora sono settimi a soli nove punti dal City capolista.

11.55 - LE CURIOSITÀ DELLA SFIDA - L'ultimo gol segnato da Cristiano Ronaldo in Champions League è proprio quello siglato a Madrid contro la Juventus: dopo aver segnato dal dischetto al 90° minuto contro i bianconeri ad aprile con la maglia del Real Madrid, ha giocato 389 minuti e tentato 15 tiri senza segnare. L’ultima volta in cui il Manchester United ha perso entrambe le sfide contro la stessa squadra nella fase a gironi di Champions League risale all’edizione 2001/02 contro il Deportivo La Coruña; l’unica altra volta in cui successe fu nel 1996/97, proprio contro la Juventus. L’ultima partita allenata da José Mourinho in casa della Juventus è stata a dicembre 2009, quando sedeva sulla panchina dell’Inter e perse 1-2 in una gara di Serie A.

11.32 - I PRECEDENTI - Questo è il 14° confronto in tutte le competizioni europee fra Juventus e Manchester United: i bianconeri hanno ottenuto sei successi, cinque gli inglesi e due pareggi completano il bilancio. Il Manchester ha vinto gli ultimi due precedenti di Champions League in casa della Juventus, segnando tre reti in ognuno di questi: 3-2 ad aprile 1999 e 3-0 a febbraio 2003. Nessuna squadra ha sconfitto più volte la Juve in casa degli inglesi in Champions League (due volte, al pari del Bayern Monaco).

11.21 - IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA - Sia Juventus che Manchester United hanno optato per effettuare il risveglio muscolare direttamente in hotel - riporta Sky Sport. Le due squadre, dunque, si faranno vedere ai tifosi solo in occasione della partenza in pullman direzione stadio (verso le 19). Alle 17, invece, ci sarà la riunione tecniCa della Juventus in cui Allegri scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.

11.05 - MANCHESTER UNITED, LA PROBABILE FORMAZIONE - Contrariamente a quanto ha in mente Allegri, Jose Mourinho è pronto a cambiare qualcosa dopo la sfida di Old Trafford. L’allenatore portoghese potrebbe trasformare il 4-2-3-1 in un 4-3-3 speculare a quello bianconero. In porta giocherà De Gea, linea a quattro con Young, Lindelof, Smalling e Shaw. La linea a tre in mezzo dovrebbe essere composta da Herrera, affiancato da Matic e dall’ex Pogba. In attacco mancherà Lukaku che non si è allenato ed è reduce dall’infortunio muscolare di settimana scorsa. Questa la probabile formazione:

Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Mata, Rashford, Martial.

11.00 - JUVENTUS, LA PROBABILE FORMAZIONE - Nella gara di andata, nonostante un risultato piuttosto risicato, la Juventus ha saputo dimostrare tutta la sua forza. Per questo motivo nelle intenzioni di Massimiliano Allegri c’è la voglia di confermare l’undici che tanto ha fatto bene a Old Trafford. In porta, nel probabile 4-3-3, giocherà sicuramente Szczesny, con la linea di difesa a quattro composta da De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. Spicca l'assenza di Cancelo, il portoghese non è nelle condizioni migliori. Lo stesso vale per il centrocampo: si è ripreso Khedira, giocherà con Bentancur e Pjanic. Dovrebbe riposare Matuidi reduce da un problema all'anca. Pochi dubbi invece in avanti: confermato il trio di Old Trafford composto da Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo. Questa la probabile formazione:

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Bentancur; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

10.47 - LA SITUAZIONE DEL GRUPPO H - Tre punti necessari per entrambe: la Juve, come detto, salendo a quota 12 avrebbe già la certezza del passaggio del turno da capolista, potendo così eventualmente “riposare" in vista del rush finale; perdendo, invece, il Manchester United rischierebbe di essere risucchiato da una tra Valencia e Young Boys, fatto che metterebbe a rischio la qualificazione. In caso di vittoria esterna dei Red Devils, invece, tutto sarebbe rimesso in discussione. Questo il programma e la classifica:

IL PROGRAMMA

18.55 Valencia-Young Boys

21.00 Juventus-Manchester United

LA CLASSIFICA

Juventus 9

Manchester United 4

Valencia 2

Young Boys 1

10.45 - IL GIORNO DI JUVENTUS-MANCHESTER UNITED - Nove punti in classifica per la Juventus, quattro per il Manchester United: nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League si può già decidere il primo posto del Girone H. La gara di questa sera (ore 21.00) allo Stadium può permettere ai bianconeri di strappare il biglietto per la fase a eliminazione diretta, con Massimiliano Allegri e Jose Mourinho pronti a darsi nuovamente battaglia dopo il match dell’andata (vinto 1-0 con gol di Dybala). Segui l'avvicinamento alla sfida con il LIVE di TuttoMercatoWeb.com!