LIVE TMW - Champions, le ufficiali di CSKA Mosca-Roma: Kluivert titolare

Fonte: Ha collaborato Giacomo Iacobellis

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

18.50 - Questo l'ingresso in campo delle due squadre sul terreno di gioco dello Stadio Lužniki:

18.38 - Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio di CSKA Mosca-Roma, gara in programma alle 18:55 e valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions. Queste le foto scattate dall'inviato di TMW all'interno dello Stadio Lužniki:

17.46 - LE FORMAZIONI UFFICIALI - Tutto pronto a Mosca per la sfida tra CSKA e Roma. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre, in campo alle 18:55 (ora italiana) per la quarta giornata della fase a gironi di Champions:

CSKA Mosca (4-2-3-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Rodrigo Becao, Magnusson, Nabakin; Oblyakov, Akhmetov; Vlasic, Dzagoev, Sigurdsson; Chalov. Allenatore: Viktor Goncharenko.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Florenzi, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

17.30 - La squadra giallorossa è appena partita per lo Stadio Lužniki di Mosca.

17.13 - ANCHE IL PREMIER TIFA ROMA - Questa sera alle 18 si dovrebbe tenere un vertice di governo a Palazzo Chigi, al quale dovrebbero partecipare anche Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Tuttavia, il premier Giuseppe Conte, incalzato dai cronisti al termine del question time alla Camera, ha risposto con una battuta: "Niente vertice, stasera c'è la Roma in Champions". A riportarlo è ilmessaggero.it.

16.32 - NESSUNO COME DZEKO - Nel corso dell'anno solare, Edin ha segnato 10 reti in Champions League, almeno 2 in più di ogni altro giocatore.



15.40 - MONCHI: "MI ASPETTO UNA ROMA DA CHAMPIONS" - A margine del consueto pranzo dirigenziale tra le società, il ds giallorosso Monchi ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai cronisti presenti: "Ci aspettiamo che la squadra si avvicini a quello di cui abbiamo bisogno. Sarà una partita difficile, lo stadio sarà pieno. Mi aspetto la Roma della Champions", le parole riportate da vocegiallorossa.it.

15.19 - CARRERA SULLA ROMA - Massimo Carrera, ex tecnico dello Spartak Mosca ha parlato a Sky Sport: "CSKA Mosca-Roma? La Roma non deve sottovalutare l'avversario, ha organizzazione e giovani interessanti, giocano un buon calcio. Bisogna affrontare questa partita come se fosse un big match. Non so spiegarmi il diverso rendimento dei giallorossi tra campionato e Champions League: magari la rosa non è adeguata per affrontare al massimo tutte le competizioni o non è facile tenere alte le motivazioni.

14.40 - LA ROMA VINCE IN YOUTH LEAGUE - Altra vittoria per la Roma in Youth League. La squadra di De Rossi ha superato anche in trasferta il Cska Mosca: 2-1 il risultato finale con le reti di Riccardi e Bouah. Il numero 10 ha aperto le marcature al 17’ con un sinistro a giro che ha messo fuori causa il portiere russo, il terzino ha invece raddoppiato allo scadere del primo tempo con una bella conclusione al volo sugli sviluppi di un corner. Il Cska è tornato in partita all’inizio della seconda frazione, ma al gol di Tiknizyan non è seguita nessun’altra firma. Tre punti importantissimi per i giallorossi - adesso a quota 6 - che restano ancora in corsa per il passaggio del turno: le ultime due sfide saranno contro Real Madrid (in casa) e Viktoria Plzen (in trasferta).

13.39 - RASSEGNA STAMPA - Ampio spazio dedicato quest'oggi dai maggiori quotidiani all'impegno della Roma in Champions League contro il CSKA Mosca. "Roma d'attacco", è il titolo de La Gazzetta dello Sport, mentre Tuttosport opta per "Match point Roma". "La Roma alla Campagna di Russia" è l'apertura de Il Tempo, "Champions, la Roma al passo decisivo" quella invece del Corriere di Roma. Chiusura con Il Messaggero, che titola: "La Roma a Mosca per vedere gli ottavi".

12.51 - 15ESIMA FORMAZIONE - La Roma è pronta ad affrontare questa sera il CSKA Mosca, in un match quasi da dentro o fuori in Champions League. Se dovesse essere confermata la formazione della vigilia, con Florenzi alto a destra e Kluivert a sinistra, Di Francesco manderebbe in campo la Roma con 15 formazioni diverse, in altrettante partite. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

12.35 - LE PAROLE DI DI FRANCESCO - Queste alcune delle dichiarazioni del tecnico giallorosso in vista della rara di questa sera: "Non è il calciatore da schierare che rende la formazione più o meno aggressiva. Posso optare per qualsiasi cosa, ma la mentalità non deve cambiare, senza credere di poter controllare la partita. Dobbiamo tenere sempre il desiderio di poter colpire gli avversari. In campionato dobbiamo ancora giocare 27 partite, ora vogliamo dimostrare che vogliamo e sappiamo far bene in Champions. La squadra sta crescendo anche se non abbiamo grande continuità, dobbiamo credere nei nostri mezzi senza fermarci davanti agli episodi.

12.18 - INCUBO ÇAKIR - E' Cuneyt Çakir l'arbitro designato dall'Uefa per la partita tra CSKA Mosca e Roma, in programma alle 18.55 (italiane) al 'Luzhniki Stadium'. I precedenti: l’arbitro turco ha diretto una sola volta in carriera il Cska Mosca. L’unico precedente risale alla stagione 2015/16 quando la formazione russa perse 2-1 il preliminare d’andata di Champions League in Portogallo contro lo Sporting Lisbona. Çakir ha arbitrato la Roma in 3 occasioni. Il bilancio dei giallorossi è totalmente negativo: 3 sconfitte in altrettante partite. La prima gara diretta dal fischietto turco è Bayern Monaco-Roma del girone di Champions League, terminata 2-0 per i tedeschi nella stagione 2014/15. La seconda sfida è sempre nella stessa stagione, ma in Europa League: i giallorossi perdono 3-0 in casa contro la Fiorentina. L’ultimo match nel quale la squadra capitolina ha incontrato il 41 enne è stato il 24 novembre 2015 al Camp Nou. I blaugrana di Luis Enrique per l’occasione hanno strapazzato la formazione di Rudi Garcia vincendo 6-1.

12.04 - CSKA MOSCA-ROMA, COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE - E’ una Roma non con il morale alle stelle quella che sbarcherà in Russia per la sfida al CSKA Mosca. La vittoria in campionato manca da un mese, dal successo per 2-0 sul campo dell’Empoli dello scorso 6 ottobre. Di lì i due pareggi con Napoli e Fiorentina e la sconfitta casalinga subita per mano della Spal. Le cose vanno molto meglio in Champions, dove la vittoria dell’andata contro i russi ha proiettato i giallorossi al primo posto del proprio girone a quota sei punti. Momento non dei più positivi in patria anche per il CSKA Mosca, reduce dalla sconfitta con il Krasnodar e dal pareggio contro la Dinamo Mosca. L’ultimo successo risale al 19 ottobre scorso contro l’Anzhi. Quinto posto in classifica ad undici lunghezze di ritardo dalla capolista Zenit, prossimo avversario in campionato. In Champions un pareggio, una vittoria e una sconfitta nelle prime tre giornate.

11.55 - LA GARA SUI SOCIAL - Questo il tweet giallorosso in vista della gara di questa sera tra CSKA e Roma:



11.49 - LE CURIOSITÀ DELLA SFIDA - Il CSKA Mosca ha vinto le ultime due gare casalinghe di Champions League, tante quante nelle precedenti 16 (6N, 8P). La Roma ha perso le ultime cinque sfide esterne di Champions League, subendo in totale 16 reti nel parziale: nessuna squadra italiana ha perso sei gare fuori casa di fila. Nella sfida dell’Olimpico della terza giornata di questa Champions League, il CSKA Mosca ha schierato la formazione titolare più giovane (23 anni 92 giorni) nella competizione dal novembre 2014 (Ajax, 22 anni e 305 giorni). Il giocatore della Roma Edin Dzeko ha segnato 10 reti in Champions League nell’anno solare 2018, almeno due in più di qualsiasi altro giocatore nel periodo. Solo una squadra italiana ha vinto in Russia in Champions League: l’Inter in casa del Lokomotiv Mosca ad ottobre 2003 (0-3); nelle altre 11 trasferte in Russia nella competizione, le italiane hanno pareggiato quattro volte e perso sette.

11.38 - I PRECEDENTI - Il CSKA Mosca ha vinto solo uno dei cinque precedenti contro la Roma in competizioni europee (1N, 3P), un successo 1-0 in Coppa delle Coppe nell’ottobre 1991. La Roma non ha mai perso in trasferta contro il CSKA Mosca: vittoria 2-1 nel settembre 1991 in Coppa delle Coppe ed un pareggio 1-1 nel novembre 2014 in Champions League. Precedenti che sorridono alla squadra di Di Francesco dunque, che domani spera di mantenere inalterata questa tendenza positiva.

11.20 - YOUTH LEAGUE, LE FORMAZIONI UFFICIALI - Nella 4ª giornata del Gruppo G della fase a gironi della UEFA Youth League, la Roma del tecnico Alberto De Rossi affronta i russi del CSKA Mosca del tecnico Andrey Aksenov. Queste le formazioni ufficiali:

CSKA (4-3-3) : Zirikov; Zakharov, Erokhin, Karpov, Konyukhov; Eleev, Maradishvili, Tiknizyan (C); Zhironkin, Popov, Yanov.

ROMA (4-3-3) : Zamarion; Bouah, Cargnelutti, Bianda, Semeraro; Riccardi, Marcucci (C), Pezzella; D'Orazio, Bucri, Cangiano.

11.10 - CSKA MOSCA, LA PROBABILE FORMAZIONE - I cambi previsti da Goncharenko per la sfida contro la Roma al Luzhniki saranno anche strutturali: contrariamente a quando visto all’andata, addio alla linea a tre (o a cinque) di difesa, che diventerà a quattro. L’assenza del centrale Chernov libera così la strada a Dzagoev, che sarà presumibilmente inserito sulla trequarti. Il 4-3-1-2 dei russi sarà così composto: Akinfeev in porta, davanti a lui Fernandes, Magnusson, Becao e Nababkin; a centrocampo agirà il solito trio Olblyakov-Akhmetov-Vlasic, con Dzagoev leggermente più avanzato. In avanti possibile vedere Sigurdsson affiancato al solito Chalov. Questa la probabile formazione:

CSKA Mosca (4-3-1-2):Akinfeev; Fernandes, Magnusson, Becao, Nababkin; Oblyakov, Akhmetov, Vlasic; Dzagoev; Chalov, Sigurdsson.

11.01 - ROMA, LA PROBABILE FORMAZIONE - Nonostante l’ottima prova nel match di andata, Di Francesco non confermerà, per motivi di infortuni e di forma fisica, l’undici visto all’Olimpico. L’allenatore giallorosso insisterà con il 4-2-3-1, ma a variare saranno diversi uomini dello schieramento. Confermato Olsen in porta, non ci sarà Florenzi, avanzato, sulla linea a quattro dei difensori, dove invece agirà Santon, affiancato da Manolas, Fazio e Kolarov. De Rossi non ce la fa, quindi cambia volto anche la mediana: di fianco a Nzonzi, infatti, agirà Cristante, che deve ancora trovare il giusto feeling con la nuova maglia. Del tridente dietro a Dzeko confermato solo Pellegrini: al suo fianco ci saranno il già citato Florenzi e la sorpresa Kluivert, con Under destinato invece alla panchina. Questa la propbabile formazione:

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Florenzi, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

10.49 - LA SITUAZIONE DEL GRUPPO G - In testa alla classifica assieme al Real Madrid (a 6 punti), la sfida di Mosca contro il CSKA può valere molto in termini di qualificazione alla fase successiva. In caso di vittoria, infatti, la Roma - oltre ad allontanare i russi in classifica - condannerebbe inevitabilmente anche il Viktoria Plzen. La squadra allenata da Pavel Vrba, infatti, non potrà arrivare tra le prime due se perde e la Roma vince. Questo il programma e la classifica:

IL PROGRAMMA

18.55 CSKA Mosca-Roma

21.00 Viktoria Plzen-Real Madrid

LA CLASSIFICA

Roma 6

Real Madrid 6

CSKA Mosca 4

Viktoria Plzen 1

10.45 - IL GIORNO DI CSKA MOSCA-ROMA - La seconda sfida contro il CSKA Mosca, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, può costituire una tappa importante per la stagione della Roma. Dopo gli alti e bassi in campionato, una vittoria in Russia potrebbe permettere alla squadra di Eusebio Di Francesco non solo di ritrovare confidenza con i tre punti, ma anche di mettere un gap piuttosto rassicurante sul terzo posto del Girone G, per poi giocarsi la vetta presumibilmente insieme al Real Madrid. Segui l'avvicinamento alla sfida con il LIVE di TuttoMercatoWeb.com!