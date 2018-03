LIVE TMW - Champions League, alle 12 i sorteggi

Fonte: Dagli inviati Gaetano Mocciaro e Lorenzo Di Benedetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

11.05 - A Nyon è arrivato Pavel Nedved, della Juventus, per assistere ai sorteggi.

Juventus: Nedved a Nyon per i sorteggi dei quarti di Champions League #juventus #UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/eCXKimDamz — Lorenzo Di Benedetto (@Lore_Dibe88) 16 marzo 2018

Tutto pronto a Nyon. Attesi Totti, Monchi, Gandini e Baldissoni per la Roma, Nedved per la Juve e Tare per la Lazio. #ChampionsLeagueDraw #europaleaguedraw #quarti pic.twitter.com/amUtm5W2zL — Lorenzo Di Benedetto (@Lore_Dibe88) 16 marzo 2018

10.50 - Questi i delegati a Nyon. Monchi, Baldissoni, Gandini e Totti per la Roma, Guillermo Amor per il Barcellona, Andreas Jung per il Bayern, Pavel Nedved per la Juventus, Ian Rush per il Liverpool, Txiki Begiristain per il Manchester City, Emilio Butragueno per il Real Madrid e Oscar Arias Suarez per il Siviglia.

10.45 - Queste sono le otto squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League.

BAYERN (Germania)

BARCELLONA (Spagna)

JUVENTUS (Italia)

LIVERPOOL (Inghilterra)

MANCHESTER CITY (Inghilterra)

REAL MADRID (Spagna)

ROMA (Italia)

SIVIGLIA (Spagna)

10.15 - Alle 12, nella splendida cornice del quartier generale dell'UEFA a Nyon, ci saranno i sorteggi per i quarti di Champions League. Juventus e Roma aspettano le proprie avversarie, con la possibilità di uno scontro fratricida.