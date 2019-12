LIVE TMW - Champions League, Napoli-Genk: anche De Laurentiis in città

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: con la collaborazione del nostro inviato Raimondo De Magistris

Ultimo appuntamento con la fase a gironi della Champions League per il Napoli di Carlo Ancelotti. La formazione partenopea ospiterà questa sera alle 18.55 il Genk per la sesta e ultima sfida del Gruppo E che comprende anche Liverpool e Salisburgo. Segui il live di avvicinamento al match del San Paolo di TuttoMercatoWeb.com.

15.52 - De Laurentiis è arrivato in città - Per assistere alla gara di stasera, ultima gara della fase a gironi di Champions League. Assente al pranzo UEFA tenutosi a Villa D'Angelo, il presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato da pochi minuti a Napoli: lo rivela Radio Kiss Kiss.

14.31 - Le immagini del pranzo UEFA fra Napoli e Genk - Dal profilo Twitter del Napoli arrivano alcuni scatti del pranzo UEFA in corso di svolgimento con la dirigenza del Genk prima del match di questa sera al San Paolo:

14.02 - Hamsik questa sera al San Paolo - Napoli-Genk non sarà solo l'ultima, decisiva, sfida del girone di Champions League della formazione partenopea, ma anche l'occasione per celebrare, ancora una volta, Marek Hamsik. Prima del match, infatti, lo slovacco ex capitano del Napoli sarà premiato dalla società, per mano di un altro degli idoli del San Paolo Edy Reja, sul prato dell'impianto di Fuorigrotta.

13.16 - Pranzo UEFA al via - E' arrivata la delegazione del Genk presso Villa d'Angelo Santa Caterina per il pranzo ufficiale UEFA prima della sfida fra i belgi e il Napoli. Per il club partenopeo presente il vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Non prevista, invece, la presenza del patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

13.01 - Col Genk l'ultima di Ancelotti? - Nonostante una qualificazione agli ottavi di finale di Champions League alla portata, quella di questa sera contro il Genk potrebbe essere l'ultima gara da tecnico del Napoli di Carlo Ancelotti. Sul tecnico di Reggiolo pesano le due sole vittorie nelle ultime dieci giornate di Serie A, ma soprattutto la difficile situazione ambientale venutasi a creare fra i senatori dello spogliatoio e l'intera società partenopea. Al suo posto, a meno di clamorose novità, siederà Gennaro Gattuso, ex allievo dello stesso Ancelotti nella comune avventura al Milan di inizio anni 2000.

Napoli-Genk, le formazioni ufficiali della Youth League - Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Genk di Youth League dove la compagine allenata da Roberto Baronio è già aritmeticamente eliminata.

Napoli (4-3-3): Daniele; Potenza, Senese, D'Onofrio, Zanon; Virgilio, Esposito, D'Amato; Vrakas, Vianni, Cioffi.

A disposizione: Maione, Manzi, Marrazzo, Labriola, Cavallo, Sgarbi, Mancino.

Allenatore: Baronio.

Genk (4-3-3): Leysen; Vandermeulen, Adewoye, Lambrix, Leliendal; Sierra, Didden, Saibari; Oyen, Cuypers, Nemeth.

A disposizione: Bastiaens, Chambaere, Van Rosmaelen, Geusens, Leyssens, Dwomoh, Boujemaoui.

Allenatore: Van Dessel.

12.16 - Il Napoli si qualifica se... - Il gruppo E di Champions League ha solo un verdetto già emesso: Genk eliminato. I belgi, tuttavia, una motivazione potrebbero anche trovarla questa sera, quella di chiudere il torneo non da peggior squadra. Ad oggi un solo punto conquistato, come Galatasaray e Lille, ma con una differenza reti peggiore delle due squadre citate. In corsa Liverpool, Napoli e Salisburgo. Nonostante il secondo posto in classifica, il Napoli è paradossalmente in una posizione migliore del Liverpool primo. Cosa serve per accedere agli ottavi di finale di Champions League? Con un successo la qualificazione è aritmetica. E in caso di sconfitta o pareggio del Liverpool arriverebbe il primo posto. In caso di pareggio dipenderà dal risultato di Salisburgo-Liverpool. Un successo o un pareggio dei reds garantirebbe agli azzurri il secondo posto. Con la vittoria del Salisburgo entra in gioco la classifica avulsa, che premierebbe la squadra di Ancelotti che andrebbe al prossimo turno da prima in classifica (8 punti, contro i 4 di inglesi e austriaci). Il Napoli può qualificarsi anche in caso di sconfitta. L'importante è che il Salisburgo non batta il Liverpool.

11.38 - La classifica - A 90' dal termine della fase a gironi di Champions League la situazione di classifica nel Gruppo E, quello del Napoli, è la seguente:

Liverpool 10

Napoli 9

Salisburgo 7

Genk 1

11.00 - La formazione - Sul fronte dell'undici titolare il tecnico di Reggiolo dovrà far fronte ad alcune assenze, l'ultima delle quali riguarda Nikola Maksimovic. Davanti a Meret, spazio, dunque, a Manolas e Koulibaly con Di Lorenzo e Mario Rui ad agire come terzini. Convocati Allan e Milik, anche se non al meglio. Entrambi potrebbero partire dall'inizio con Callejon, Allan, Fabian e Zielinski a comporre la linea mediana e in attacco Milik, favorito su Mertens, per una maglia al fianco del polacco. Lozano sicuro della maglia dal 1'.