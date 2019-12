Fonte: Con la collaborazione del nostro inviato Ivan F. Cardia

Ultimo appuntamento con la fase a gironi della Champions League per la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri giocheranno questa sera alla Bayarena contro il Bayer Leverkusen già sicuri del passaggio del turno e del primo posto nel Gruppo D. Segui il live di avvicinamento al match di TuttoMercatoWeb.com!

11.39: Cosa dicono in Germania? - "Con coraggio contro Ronaldo" titola questa mattina il WestfalenPost in Germania in vista della sfida contro i bianconeri da parte del Bayer Leverkusen. Le Aspirine devono vincere contro Sarri per sperare di potersi qualificare agli ottavi di Champions, anche se contemporaneamente, l'Atletico Madrid non dovrà battere la Lokomotiv Mosca.

10.59: La formazione - Maurizio Sarri è pronto a rimaneggiare la squadra titolare in vista dell'ultima sfida del girone contro il Bayer Leverkusen. Spazio per Rabiot, che cerca di trovare la giusta condizione dopo mesi in cui non ha reso quanto ci si aspettava in estate. In difesa, con De Ligt rimasto a Torino e Bonucci finalmente a riposo, toccherà Demiral e Rugani giocare al centro della difesa davanti a Buffon. Inamovibile davanti Ronaldo, a caccia di gol e altri record europei.