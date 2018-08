LIVE TMW - Champions, oggi il sorteggio dei gironi: la situazione delle fasce

Diretta su TuttoMercatoWeb.com. Premere F5 per aggiornare la pagina!

16.05 - Ospite speciale a Montecarlo: Ricardo Kakà avrà un ruolo attivo nel sorteggio dei gironi di Champions League, lo rivela la UEFA.

15.51 - Il difensore del CSKA Mosca, Hordur Magnusson, ha parlato a Sport24.ru del sorteggio di oggi di Montecarlo che vede i russi inseriti in terza fascia. "Dalla prima fascia vorrei la Juventus. Sarebbe bello tornare a Torino per sfidare i miei ex compagni. Contro Cristiano Ronaldo la mia Islanda ha giocato a Euro 2016. Io ero in panchina ma sono pronto a sfidare lui come tutti".

15.41 - Quarta e ultima fascia, che vede la presenza anche di un'italiana, l'Inter, sicuramente quella destinata ad aver vita maggiormente dura in questa Champions. Ha raggiunto ieri il gruppo anche la Stella Rossa.

Viktoria Plzeň (CZE) 33,000

Bruges (BEL) 29,500

Galatasaray (TUR) 29,500

Young Boys (SVI) 20,500

Inter (ITA) 16,000

Hoffenheim (GER) 14,285

Stella Rossa (SER) 10,750

AEK Atene (GRE) 10.000

15.35 - Nuovo record per la Juventus: parteciperà per la 19ᵃ volta alla Champions League, primato assoluto per una squadra italiana. Secondo rimane il Milan, fermo a quota 17.

15.21 - La terza fascia del sorteggio presenta un grande spauracchio, il Liverpool, finalista nell'ultima edizione. Sono tutte squadre molto insidiose comunque le otto squadre che ne fanno parte e di queste quattro verranno coinvolte nel girone di una italiana.

Liverpool (ENG) 62,000

Schalke 04 (GER) 62,000

Lione (FRA) 59,500

Monaco (FRA) 57,000

Ajax (OLA) 53,500

CSKA Mosca (RUS) 45,000

Valencia (ESP) 36,000

PSV Eindhoven 36,000

15.01 - Dagli ottavi in poi, si fa sul serio, con l'eliminazione diretta. Ecco le date, con il sorteggio per la fase finale fissato per il 17 dicembre:

Ottavi di finale

17 dicembre: sorteggio ottavi di finale

12/13/19/20 febbraio: ottavi di finale, andata

5/6/12/13 marzo: ottavi di finale, ritorno

Quarti di finale

15 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

9/10 aprile: quarti di finale, andata

16/17 aprile: quarti di finale, ritorno

Semifinali

30 aprile/1 maggio: semifinali, andata

7/8 May: semifinali, ritorno

Finale

Sabato 1 giugno: Estadio Metropolitano, Madrid

14.48 - La seconda fascia è ricca di grandi squadre, con una massiccia presenza di squadre italiane e inglesi: Napoli e Roma per la Serie A, Manchester United e Tottenham per la Premier League. Due anche le portoghesi, Benfica e Porto, mentre la voce fuori dal coloro è lo Shakhtar Donetsk, formazione ucraina.

Borussia Dortmund (GER) 89,000

Porto (POR) 86,000

Manchester United (ENG) 82,000

Shakhtar Donetsk (UKR) 81,000

Napoli (ITA) 78,000

Tottenham (ENG) 67,000

Roma (ITA) 64,000

Benfica (POR) 80,000

14.35 - Le date, sempre importanti per tifosi e addetti ai lavori, delle prime sei giornata del girone:

18/19 settembre: fase a gironi, prima giornata

2/3 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

23/24 ottobre: fase a gironi, terza giornata

6/7 novembre: fase a gironi, quarta giornata

27/28 novembre: fase a gironi, quinta giornata

11/12 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

14.20 - La prima fascia del sorteggio presenta ovviamente le insidie maggiori per le 24 formazioni rimanenti: ben tre spagnole, Real Madrid, Atletico e Barcellona, una italiana, la Juventus, una tedesca, una inglese, una francese e una russa. Si posizionano in prima fascia solo le vincenti di Champions, Europa League e dei campionati più importanti d'Europa.

Real Madrid (detentrice UEFA Champions League)

Atlético Madrid (detentrice UEFA Europa League)

Barcellona (campione di Spagna)

Bayern Monaco (campione di Germania)

Manchester City (campione d'Inghilterra)

Juventus (campione d'Italia)

Paris Saint-Germain (campione di Francia)

Lokomotiv Mosca (campione di Russia)

14.11 - Nuovissima Champions, in attesa dell’ultimo aggiustamento in corsa col VAR dagli ottavi. Sarà dura però - sottolinea La Gazzetta dello Sport - col presidente Uefa, Ceferin, che per adesso fa resistenza. Intanto debutta oggi al sorteggio il nuovo "format" per il triennio 2018-21: ingresso garantito ai club dei grandi campionati; premi più ricchi; nuovi orari d’inizio; quarto cambio nei supplementari; panchine in finale con 12 giocatori; a gennaio possibile inserire in rosa 3 nuovi, anche se hanno giocato per un altro club nel torneo. Ma la vera questione in ballo resta la "moviola" in campo. Soltanto un problema di tempo: i club, con in testa Andrea Agnelli presidente dell’Eca, spingono per cominciare da questa eliminazioni diretta, Ceferin preferirebbe dalla prossima stagione. Oggi la commissione interclub si riunirà a Montecarlo per cercare una soluzione da suggerire all’Esecutivo del 27 settembre.

14.00 - Ancora qualche ora d'attesa e finalmente conosceremo i raggruppamenti della prossima Champions League! Alle ore 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo si terrà il sorteggio dei gironi dell'edizione 2018/2019 di UEFA Champions League, che quest'anno come saprete vedrà impegnate ben quattro italiane. La Juventus, inserita in prima fascia in quanto Campione d'Italia, il Napoli e la Roma, entrambe in seconda fascia, e l'Inter, che parte già con un notevole svantaggio, essendo inserita in quarta e ultima fascia di sorteggio. Rischio girone di ferro concretissimo dunque per gli uomini di Spalletti, apparsi poco brillanti anche in campionato dopo due giornate. Vivremo le ore che ci separano dal sorteggio insieme, su TMW, grazie alla nostra diretta scritta.