LIVE TMW - Champions, Shakhtar-Atalanta: la situazione di classifica

Fonte: con la collaborazione del nostro inviato Andrea Losapio

Ultimo appuntamento con la fase a gironi della Champions League per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La formazione orobica sarà ospite questa sera alle 18.55 dello Shakhtar per la sesta e ultima sfida del Gruppo C che comprende anche Manchester City e Dinamo Zagabria. Segui il live di avvicinamento al match del San Paolo di TuttoMercatoWeb.com.

11.43 - Gruppo C, la situazione di classifica - Si deciderà negli ultimi 90' della fase a gironi di Champions League la qualificazione agli ottavi di finale dell'Atalanta. Ecco la situazione di classifica prima delle ultime due gare in programma:

GRUPPO C

Manchester City 11

Shakhtar Donetsk 6

Dinamo Zagabria 5

Atalanta 4

11.01 - Youth League, le formazioni di Shakhtar-Atalanta - E' iniziata pochi minuti fa la gara della Youth League fra Shakhtar e Atalanta. Ecco le formazioni ufficiali:

Shakhtar Donetsk: Trubin, Kozik, Muravskyi, Yakuba, Drambayev, Hurov, Ocheretko, Kryskiv, Sikan, Bondarenko, Mudryk.

A disposizione: Kemkin, Ehbudzhuo, Rudavskyi, Kobylianskyi, Chyruk, V’Yunnik, Svitiukha.

Allenatore: Fernando Valente.

Atalanta: Gelmi, Bergonzi, Brogni, Guth, Okoli, Heidenreich, Ghisleni, Panada, Piccoli, Cortinovis, Ghislandi.

A disposizione: Dajcar, Milani, Ruggeri, Gyabuaa, Finardi, Sidibe, Cambiaghi.

Allenatore: Massimo Brambilla.

11.00 - La formazione - La vittoria contro l'Hellas Verona riapre la corsa Champions, ma anche quella contro la Dinamo Zagabria è stata decisiva per il morale di una truppa che, al momento, ha il morale alle stelle: una vittoria sarà (almeno) Europa League. Gli assenti si condensano in difesa, con Toloi e Kjaer fuori dai giochi, e in attacco, perché a Duvan Zapata si è aggiunta l'indisposizione di Josip Ilicic, per un problema al flessore. Quasi certo l'inserimento di Muriel, quindi, unico attaccante di ruolo.