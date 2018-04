LIVE TMW - Champions: sorteggio a Nyon. Liverpool-Roma e Bayern-Real

Fonte: Ha collaborato il nostro inviato a Nyon, Gaetano Mocciaro

13.16 - Sorteggiata anche l'ordine di casa/trasferta per quel che riguarda la finalissima di Kiev. La vincente della semifinale 1, quella tra Bayern e Real giocherà "in casa".

13.15 - Roma che giocherà la prima a Liverpool e la seconda in casa.

13.14 - La prima estratta è Bayern Monaco, che affronterà il Real Madrid.

13.13 - Entra adesso Andreiy Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev: "Abbiamo visto partite straordinarie con alcune sorprese. Un po' mi ha ricordato la rimonta del Barcellona dello scorso anno contro il Paris Saint Germain. Chi guida il proprio campionato non è detto che riesca a fare lo stesso in Champions, visto che parliamo di una competizione a sé".

13.05 - Presente nella sala sorteggio Vitali Klitschko, ex pugile e attuale sindaco di Kiev: "Siamo contenti di ospitare la finale, la nostra città è piena di sportivi e in primavera sarà meraviglioso ospitare l'ultimo atto nella Champions. Sarete tutti benvenuti".

13.01 - Inizia la cerimonia del sorteggio delle semifinali si Champions League.

12.47 - Meno di un quarto d'ora all'inizio del sorteggio di Champions League che vedrà Roma come protagonista. Queste le schede delle tre possibili avversarie:

LIVERPOOL: Miglior attacco della Champions e tante goleade nel percorso del Liverpool di Jurgen Klopp in Champions League. Prima dei quarti di finale nessuno avrebbe scommesso sul passaggio del turno dei Reds contro il Manchester City di Pep Guardiola ma una formidabile gara di andata ad Anfield e un errore macroscopico dell'arbitro nella sfida di ritorno hanno permesso agli inglesi di staccare il pass per la semifinale. Mohamed Salah è l'assoluto protagonista in campo e per la Roma sarebbe il grande ex da affrontare, mentre il tecnico tedesco vorrebbe la sua rivincita contro il Bayern dopo la sconfitta nella finale di Champions 2013 quando allenata il Borussia Dortmund. A proposito di rivincite: il popolo giallorosso vorrebbe rifarsi dopo il ko in finale di Coppa dei Campioni 1983/84 all'Olimpico, magari però a Kiev dove avrebbe tutto un altro sapore.

REAL MADRID: Tre Champions negli ultimi quattro anni, Juventus eliminata tra le polemiche, Barcellona e Manchester City out e un percorso che vede i Blancos ancora favoriti che grazie alle tre big uscite di scena agli ottavi di finale. Cristiano Ronaldo e compagni sarebbero certamente l'ostacolo più difficile da superare per la Roma di Eusebio Di Francesco, soprattutto per l'esperienza che la formazione di Zidane ha acquisito nelle ultime stagioni. Solo due sconfitte fino ad adesso nella competizione più importante d'Europa, entrambe chiaramente ininfluenti, visto che il Real è nuovamente a tre partite dalla conquista della coppa. Ottava semifinale consecutiva e il super bomber, CR7, da 120 gol in Champions League: inutile aggiungere altro per spiegare lo strapotere degli spagnoli.

BAYERN MONACO: Cammino in sordina, partito con un pesantissimo ko contro il Paris Saint Germain che è costato l'esonero a Carlo Ancelotti, ma una presenza in semifinale che rende il Bayern Monaco una delle favorite per la vittoria finale, solo un gradino sotto il Real Madrid campione in carica. I tedeschi si sono sbarazzati del Siviglia di Vincenzo Montella nei questi di finale e Jupp Heynckes è pronto a raggiungere l'obiettivo, cinque anni dopo l'ultimo trionfo, con lo stesso tecnico in panchina. Sia Guardiola che l'italiano hanno fallito mentre lui, partendo da outsider, non ha nessuna intenzione di mollare la presa. La Roma è avvisata, non sarebbe facile uscire dall'Allianz Arena indenni.

12.20 - Sono arrivati i dirigenti della Roma. Oltre agli annunciato Mauro Baldissoni e Monchi c'è anche Umberto Gandini. Queste le foto del nostro inviato a Nyon:

Roma presente a Nyon con Baldissoni, Monchi, Gandini e Tempestilli. Manca Totti. Presenti anche leggende del calcio come Ian Rush e Andriy Shevchenko pic.twitter.com/QAtqjtkwJR — Gaetano Mocciaro (@gaemocc) 13 aprile 2018

12.01 - Non sono ancora arrivati a Nyon il direttore sportivo della Roma, Monchi, e il direttore generale, Mauro Baldissoni, mentre è presente il dirigente Antonio Tempestilli.

11.22 - Omaggio della UEFA ad Andriy Shevchenko, ambasciatore della finale di Champions a Kiev, nella sede di Nyon.

La #UEFA omaggia #Shevchenko, oggi presente ai sorteggi di #UefaChampionsLeague, con la foto della sua notte più bella: Manchester 2003 pic.twitter.com/qNGYydXl0d — Gaetano Mocciaro (@gaemocc) 13 aprile 2018

11.19 - Niente Nyon per Francesco Totti. L'ex capitano e attuale dirigente della Roma è stato colpito da una sindrome influenzale e non potrà essere presente ai sorteggi di Champions League in programma oggi alle 13:00. A riportarlo Roma Radio.

10.49 - Tutto pronto a Nyon per il sorteggio delle semifinali di Champions League. La Roma è l'unica italiana rimasta in corsa, dopo la splendida rimonta ai danni del Barcellona. Real Madrid, Bayern Monaco e Liverpool le tre possibili avversarie dei giallorossi che sognano la finalissima di Kiev del prossimo 26 maggio.