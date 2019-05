LIVE TMW - Chievo, Di Carlo: "Noi sempre in partita. Vignato piccolo Cassano"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

23.15 - Dopo il tracollo al Bentegodi contro la Spal, il Chievo cede il passo anche all'Inter pur giocando una buona gara. A breve l'allenatore dei clivensi, Domenico Di Carlo, analizzerà la sfida dalla sala stampa dello stadio Meazza. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

23.30 - Iniziata la conferenza stampa di Domenico Di Carlo

Gli aspetti positivi che puoi portare nella prossima stagione? "Da quando sono qui i risultati sono molto spesso buoni. Abbiamo avuto molti infortunati, nonostante tutti i calciatori hanno lottato costantemente. Questa gara l'abbiamo interpretata bene, sapendo che l'Inter non andava fatta giocare dentro. Siamo riusciti a rallentarli, davanti i due mastini Skriniar e Miranda non ci hanno permesso di trovare profondità. Anche dopo i loro gol, siamo rimasti in partita. L'Inter ha meritato, Vignato si è espresso bene, è un giocatore di grande qualità, un piccolo Cassano dotato di tecnica e visione di gioco. Forse gli manca quella forza che serve"

Si aspettava una Inter diversa? "Poteva fare meglio se non avesse trovato un Chievo compatto. Abbiamo perso alcuni palloni grazie ai quali l'Inter è arrivata in porta. L'abbiamo pagate contro un'ottima squadra e un grande pubblico. Resto molto contento dei miei"

Sapendo di essere retrocessi, come si giocano partite così? "Con i valori che questo club possiede. Quest'anno non siamo mai partiti battuti. Con un po' di fiducia, questa resta una buona squadra. Cito solo Bani, Cesar e Pellissier: giocatori ottimi di un gruppo pieno di caratteristiche positive. Sergio rappresenta tutto per il Chievo, è come Totti per la Roma. Nessuno può capire se non conosce la sua storia. Grazie ai tifosi dell'Inter per questo bell'applauso. In futuro poche volte vedremo ancora queste scene. Giocherà contro la Samp nell'ultima in casa, lo merita per le mille battaglie che ha combattuto con questi colori sempre addosso"

23.40 - Terminata la conferenza stampa di Domenico Di Carlo