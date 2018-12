LIVE TMW - Chievo, Di Carlo: "Oggi i cambi hanno fatto la differenza"

Fonte: Inviato a Marassi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo cinque risultati utili consecutivi il Chievo ha impattato sul campo della Sampdoria. La squadra gialloblu ha perso 2-0 contro i blucerchiati al "Ferraris" e fra pochi istanti il tecnico Domenico Di Carlo interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Ti saresti aspettato una tenuta fisica sui novante minuti?

"Nel primo abbiamo abbiamo fatto un'ottima gara. Abbiamo messo in difficoltà la Samp in fase di costruzione, abbiamo crossato e tirato molto ma siamo stati poco concreti. L'atteggiamento era quello giusto. Giochiamo con tanti giocatori qualità e mi aspetto più concretezza. Poi nella ripresa è entrato Ramirez, Quagliarella ha fatto un gol straordinario e la partita è cambiata. Il secondo gol non dico che ha chiuso la partita ma quasi. Il Chievo non ha mollato ma non è riuscito ad essere incisivo. La Samp sta bene, è in un periodo di grande positività ma la differenza è che noi avevamo sei giocatori nuovi, loro due. La differenza l'hanno fatta i cambi. Io sono contento per il gioco e per come ci siamo proposti. La sconfitta la dobbiamo assorbire velocemente perchè fra tre giorni abbiamo il Frosinone e dobbiamo riscattarci".

Quanto rimpiangi questa mancanza di incisività?

"Ai giocatori non dico di non tirare in porta. Devono tirare con più determinazione. Se ci arriviamo a calciare in porta significa che la squadra sta bene. Mi scoccia aver fatto due cambi obbligati. Questo è a vantaggio dell'avversario che può scegliere quello che vuole. Questo è un dato di fatto per la prossima partita. Oggi abbiamo affrontato una signora squadra, l'abbiamo messa in difficoltà nel primo tempo e la qualità ha fatto la differenza. Andiamo a casa con una sconfitta ma con tanta positività per l'atteggiamento migliorando in zona gol".

C'è la speranza di riuscire a raddrizzare questa stagione?

"Con la squadra abbiamo fatto un percorso di crescita importante, sia sul piano del gioco che del carattere. Sono curioso di vedere quando ripartiamo di vedere come reagiscono i ragazzi. Se vogliamo parlare di salvezza, il discorso è sul lungo termine. I ragazzi hanno dimostrato di essere squadra e ora dobbiamo essere bravi a concretizzare col Frosinone quando creato con Inter e Samp".

La perdita di Obi?

"Perdere uomini per noi non va bene. Tutti vogliono aiutare per venire fuori da questa situazione. Chi ha giocato ha dato il massimo. Quello che conta è lo spirito della squadra".