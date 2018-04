LIVE TMW - Chievo, Maran: "Col pari ora staremmo parlando di impresa"

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

17.57 - Termina la conferenza stampa

Sulla lotta salvezza: "Pensiamo a cosa possiamo fare di meglio, sappiamo che arriveremo alla fine perché il campionato s'è messo in questa maniera e dovremo tirare fuori prestazioni come questa".

Paura di vincerla? "Ho tenuto le due punte in campo proprio per dare questo segnale, non far arrivare un messaggio sbagliato, ma di fronte c'era il Napoli che ci ha fatto correre tanto. Il gol vittoria non doveva starci, non doveva esserci tempo. C'è rabbia, amarezza, ma bisogna prenderci le risposte positive che ci sono state".

Inglese cosa può dare al Napoli? Come va sfruttato? "Spero possa dare ancora tanto a noi per farci salvare. E' un giocatore che ha margini di miglioramento, ma buona predisposizione al lavoro, in una squadra che gioca per vincere può esaltarsi. In altre squadre devi adattarti e aiutare".

Milik ha scompaginato i piani? "Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare. A 30 secondi dalla fine anziché l'angolo si poteva dare il fallo di Koulibaly e staremmo parlando di un grande risultato, un'impresa. Invece è andata così, Diawara ha trovato l'unico spiraglio e andiamo a casa col rammarico".

17.50 - Inizia la conferenza stampa

