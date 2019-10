LIVE TMW - City, Cancelo: "La Juventus? Favorita con noi, Real e Barça"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

13.20 - Sarà Joao Cancelo, difensore del Manchester City nonché ex Juventus, a parlare con Josep Guardiola al Media Center del Manchester City Academy, prima della sfida contro l'Atalanta in programma domani alle 21.

13.30 - Inizia la conferenza stampa di Cancelo. "Io sono venuto qui per imparare, Guardiola è il miglior allenatore del calcio attuale. L'importante è la vittoria per la squadra, volevo venire qui, quando ho giocato ho fatto bene e la squadra ha vinto".

Ha giocato bene in difesa, pur senza centrali. "È vero che abbiamo giocato senza centrali di ruolo, Rodri e Fernandinho lo possono fare, sono due calciatori straordinari e hanno fatto bene".

Cosa fa di Guardiola un allenatore diverso. "Per me è il migliore, sono venuto qui per imparare, ogni volta che sono con lui imparo cose nuove".

Quali sono le probabilità del Manchester City di vincere la Champions? "È un titolo che cerco da quando sono ragazzino, sono venuto qui, prima ero alla Juve. Sono squadre che vogliono vincere la Champions, sono venuto qui per il tipo di calcio, possiamo vincere la Champions, senza dubbio".

Avete più possibilità di vincere la Champions rispetto alla Juve? "Non ho detto questo, sono tra le squadre più forti di Europa. Il City può vincere, come la Juventus, il Real Madrid, il Barcellona. Possono vincere la Champions".

Hai giocato contro l'Atalanta. "Sono veramente due squadre forti, fisiche, fanno pressione incredibile. Tecnicamente sono molto buoni, è una partita molto difficile".

Entrambe siete in difficoltà in difesa, avrete voi il pallino del gioco? "Siamo due squadre forti, sarà sicuramente uno spettacolo da vedere. Speriamo che possiamo fare tre punti, arrivare a nove, che dà più sicurezza nel gruppo".

Qual era la visione del City dalla Juventus? "Non è un obbligo vincere la Champions, nessuno te lo può dare. Ci sono tanti giocatori di qualità in Juventus e Manchester City. Stiamo cercando entrambi quel titolo, ma non può essere un obbligo perché nessuno te lo garantisce".