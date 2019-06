LIVE TMW - Closing Fiorentina. Commisso: "Qui per vincere"

Fonte: in redazione Lorenzo Di Benedetto e Pietro Lazzerini. Da Milano, Giulio Falciai

19.10 - Joe Barone lascia l'hotel - Da pochi minuti Joe Barone ha lasciato l'albergo dove soggiorna anche Rocco Commisso. Nessuna traccia del magnate italo-americano, ma almeno fino a domani nessuno parlerà con la stampa.

18.32 - Gli avvocati di Commisso - Rocco Commisso è ormai ad un passo dall'acquisire la Fiorentina. È noto anche lo studio presso cui sarà chiuso l'affare: si tratta del notaio Chiomenti, dove si troveranno i legali delle due parti. Gli avvocati cui si è affidato Commisso, apprendiamo noi di FirenzeViola.it, sono Salvo Arena, responsabile della sede di New York, Marco Nicolini, già coinvolto nelle cessioni del Milan a Yonghong Li e dell'Inter a Thohir, e Roberto Patriarca, responsabile delle comunicazioni dello stesso Commisso e anche lui con una parte attiva nel celebre closing del Milan ai cinesi.

17-26 - Diego Della Valle non sarà al closing - Arrivano novità anche dal fronte Della Valle a proposito della cessione della Fiorentina, pronta a passare nelle mani del miliardario italo-americano Rocco Commisso per una cifra di circa 165 milioni di euro. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, sicuramente Diego Della Valle non prenderà parte in prima persona al closing, dato che domani il principale azionista viola è atteso a Parigi per un evento legato all'attività delle sue aziende di moda.

16.40 - Commisso ancora a Milano - Nelle scorse ore si era parlato della possibilità che Rocco Commisso avesse lasciato Milano, ma secondo quanto raccolto da TMW il magnate italoamericano ha soltanto cambiato hotel. Questa mattina si è recato allo studio legale Chiomenti e il giorno giusto per il closing portebbe essere già domani, anche se lo stesso Commisso ha prenotato tutte le stanze dello studio fino a venerdì. Nel fine settimana il neo proprietario della Fiorentina arriverà a Firenze.

15.30 - Prime parole di Commisso - Rocco Commisso è a un passo dall'acquisto della Fiorentina e repubblica.it riporta le primissime parole del magnate italoamericano sui viola e sulla sua nuova società: "Sono qui per vincere, non per svendere. Federico Chiesa fa parte degli asset societari".

14.48 - Contatto telefonico Barone-Commisso - In questi giorni, spiega il Corriere della Sera, il braccio destro del prossimo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso, Joe Barone, resterà in Italia per cercare di organizzare la nuova società nel più breve tempo possibile con l'aiuto di Giancarlo Antognoni. I nomi non sono ancora stati decisi, ma quel che è certo è che nelle scorse ore c'è stato un contatto telefonico fra lo stesso Barone e Umberto Gandini, nome che era emerso già nei giorni scorsi in accostamento al nuovo corso gigliato.

14.27 - Via Commisso, closing affidato ai legali? - Rocco Commisso, prossimo proprietario della Fiorentina, nelle scorse ore e dopo l'incontro con i fratelli Della Valle, ha lasciato il suo hotel anche se non è ancora chiaro se sia rimasto in città o meno. Il closing propedeutico all'ufficialità del passaggio di consegne, ad ogni modo, potrebbe essere portato a termine e firmato dai legali di fiducia del magnate italo-americano.

11.35 - Parla Andrea Della Valle - In attesa del closing, il patron (uscente) della Fiorentina Andrea Della Valle, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera: "E' un ciclo che si chiude dopo 17 anni intensi. Gli ultimi mesi sono stati una sofferenza. Noi la Fiorentina l'abbiamo presa per passione e quando i tifosi ti contestano e vengono a protestare davanti ai tuoi negozi il segnale è chiaro: vuol dire che tutto quello che fai e dai è sempre interpretato nella maniera sbagliata. Si chiude un ciclo, è normale. L'importante è trovare il momento giusto per uscire di scena".

11.01 - Domani l'ufficialità? - Sia Diego che Andrea Della Valle sono all'interno dei loro uffici Tod's in Corso Venezia a Milano, anche se al momento non è attesa la chiusura della trattativa. Oggi continueranno dunque a lavorare gli avvocati delle parti in causa per raggiungere il closing al più presto, quasi certamente entro il week-end ma le ultime indiscrezioni parlano di domani come giornata giusta per l'ufficialità.

10.38 - Fiorentina-Commisso, giorno 2 - La trattativa tra Rocco Commisso e i fratelli Della Valle per il passaggio di proprietà della Fiorentina prosegue spedito, dopo che ieri è stata raggiunta l'intesa di massima tra le parti. Difficilmente oggi arriverà il closing della trattativa, dal momento che gli avvocati e gli uomini dei due entourage sono ancora a lavoro per limare gli ultimi dettagli di un'operazione imponente, ma ci saranno comunque degli sviluppi determinanti nel corso delle prossime ore.

MERCOLEDI' 5 GIUGNO 2019

20.10 - Accordo raggiunto, annuncio nelle prossime ore - L'accordo tra Rocco Commisso e la Fiorentina per il passaggio di proprietà all'imprenditore italo-americano è stato trovato dopo la lunga giornata di colloqui fra le parti. L'annuncio ufficiale è però previsto solo tra la giornata di giovedì e venerdì. Ricordiamo le cifre della trattativa che si è virtualmente conclusa tra i Della Valle e Commisso: la Fiorentina passerà di mano per 165 milioni di euro.

19.06 - Commisso già atteso a Firenze nel corso del fine settimana - Secondo quanto riferito dai colleghi del TGR Rai Toscana via Twitter, la trattativa tra i Della Valle e Commisso per la cessione della Fiorentina è conclusa, ma l'ufficialità arriverà soltanto nei prossimi giorni. Il closing è stato fissato per giovedì, mentre nel fine settimana il magnate italo-americano è atteso a Firenze.

17.53 - Altre analisi finanziarie ma l'accordo è chiuso - Secondo quanto riferito dal sito della Gazzetta dello Sport, la Fiorentina passerà nelle mani di Rocco Commisso per 180 milioni di euro. Domani ci saranno ulteriori verifiche dei conti dell'attuale proprietà che però non saranno un ostacolo vista la grande solidità del club. L'annuncio è previsto solo nei prossimi giorni perché ci sono dei tempi tecnici da rispettare e quindi difficilmente arriverà a breve. Una volta ufficializzato l'accordo, Commisso inizierà a pensare a come costruire la nuova Fiorentina anche da un punto di vista tecnico.

17.46 - L'accordo c'è, l'annuncio no - Secondo quanto riferito da Lady Radio, l'accordo è stato raggiunto nella giornata di oggi e non ci saranno imprevisti nelle prossime ore. L'annuncio del passaggio di proprietà tra Commisso e Della Valle è però previsto solo tra la giornata di giovedì e venerdì.

17.07 - Conferme internazionali - Anche l'agenzia di stampa Reuters conferma che l'accordo tra Commisso e i Della Valle è a un passo e che entro domani si attende l'ufficialità del passaggio di proprietà citando fonti interne all'attuale società viola.

15.38 - Accordo Commisso-Della Valle: borse ok - Secondo quanto riportato dal sito del Corriere della Sera, è stato raggiunto l'accordo tra i Della Valle e Rocco Commisso per la cessione della ACF Fiorentina. Le due delegazioni si sono recate dal notaio per firmare i contratti. Anche le borse hanno reagito positivamente con le azioni della Tod's che guadagnano terreno.

15.12 - Commisso dal notaio, firme in vista? - L'imprenditore italo-americano Rocco Commisso è arrivato da poco presso lo studio notarile dell'avvocato Montagna, ex membro del CDA viola, dove presumibilmente potrebbe firmare i contratti del passaggio di proprietà dell'ACF Fiorentina.

14.48 - Terminato l'incontro tra Commisso e Della Valle - Poco fa, l'imprenditore italo americano Rocco Commisso ha lasciato la sede della Tod's a Milano dopo l'incontro con i Della Valle. Un colloquio che è durato meno di due ore ma che potrebbe rivelarsi chiave per il closing della cessione della Fiorentina da parte degli imprenditori marchegiani.

14.19 - Il sindaco di Firenze apre al cambio di proprietà - Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato a Radio Bruno Toscana del futuro della Fiorentina e della possibile cessione del club da parte dei Della Valle: "Sono ore decisive per il cambio di società e qualunque sarà la proprietà noi comune siamo disponibili a collaborare e dare una mano. Naturalmente speriamo di intavolare subito discorsi su infrastrutture come il nuovo stadio o la copertura del Franchi".

13.00 - Arrivato Commisso nella sede della Tod's - Ci siamo. La conclusione della trattativa tra i fratelli Della Valle e Rocco Commisso per il passaggio della Fiorentina al magnate italo-americano è sempre più vicina. Da pochi minuti lo stesso Commisso è infatti arrivato negli uffici Tod's a Milano dove sono già presenti il suo braccio destro Joe Barone, Mario Cognigni e Diego e Andrea Della Valle. Il momento della firma è a un passo.

12.27 - Trattativa in dirittura d'arrivo - Secondo quanto riferito dal TgR Rai Toscana, la trattativa per la cessione della Fiorentina a Rocco Commisso è in dirittura d'arrivo. Manca solo la data e l'orario, che dovrebbe comunque essere entro domani, poi arriverà la firma per la cessione da parte dei Della Valle, che incasseranno circa 165 milioni di euro. I Della Valle hanno firmato il mandato a vendere lo scorso 26 maggio, giorno dell'ultima partita di campionato.

11.58 - Barone negli uffici milanesi dei Della Valle - Procede la trattativa per il passaggio di proprietà della Fiorentina, con il closing che dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Intanto, come mostra la foto di FirenzeViola.it, i due uomini di fiducia di Della Valle e Commisso, Mario Cognigni e Joe Barone sono stati immortalati l'uno accanto all'altro. Il braccio destro dell'imprenditore italo-americano è entrato negli uffici milanesi di Tod's (società dei fratelli Della Valle, ndr) in compagnia del presidente della società viola, segno tangibile di come la compravendita stia avanzando.

9.40 - A Milano c'è anche Cognigni - Riparte la trattativa dopo lo "stop" notturno: da segnalare l’arrivo del presidente operativo Mario Cognigni nella sede dei Della Valle in Corso Venezia. Il numero uno del club viola ha raggiunto dunque Diego e e Andrea Della Valle, altro segnale di come si stia avvicinando la cessione della società.

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019

17.11 - Commisso è rientrato in hotel - Al Four Seasons di Milano è arrivato Rocco Commisso: il probabile prossimo patron della Fiorentina, è a Milano per finalizzare l'acquisto della società viola ed è rientrato in questo momento nell'albergo che lo ospiterà nel suo viaggio milanese. In coda lo scatto del nostro inviato, da stamane sulle tracce del fondatore di Mediacom:

17.02 - I piani di Commisso - Il closing è ancora lontano, ma i piani dell'americano si fanno sempre più concreti. Umberto Gandini CEO, Ricky Massara direttore sportivo e Luciano Spalletti come allenatore. Sarebbe questo il piano di Rocco Commisso per la nuova Fiorentina, stando a quanto raccolto da TMW. Tuttavia, lo staff del prossimo patron della formazione viola, lavora anche su diversi piani alternativi: ed ecco che l'ex uomo mercato del Milan Massimiliano Mirabelli diventa più che un'idea, ma non è da scartare neanche un rientro nel calcio di Pierpaolo Marino. Come tecnico invece, sono Gattuso e di Francesco le piste alternative a Spalletti

14.17 - Gandini possibile nuovo CEO - In queste ore, a Milano, si sta giocando la partita per il trasferimento di proprietà della Fiorentina, dai Della Valle - proprietari negli ultimi 17 anni - a Rocco Commisso, italiano d'America nonché proprietario dei New York Cosmos. Il prossimo amministratore delegato, in caso di chiusura positiva, potrebbe essere Umberto Gandini, ex Roma e Milan.

13.51 - Comunicato su Chiesa - La Fiorentina, sul proprio sito ufficiale, ha emesso un comunicato in merito al futuro di Federico Chiesa. Questo il testo, con la famiglia Della Valle che, a prescindere dall'eventuale cessione della società, ha blindato il giocatore: "Leggiamo continue notizie diffuse da altri sul futuro di Chiesa e su dove giocherà il prossimo campionato. L’attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina legato alla Società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il giocatore simbolo per la squadra che si costituirà".

13.15 - Domani il closing? - La giornata decisiva per il passaggio della Fiorentina in mano a Rocco Commisso potrebbe essere domani. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, tra la serata di oggi e domani mattina sono attesi a Milano sia Diego che Andrea Della Valle con il presidente esecutivo Mario Cognigni. I proprietari viola e il massimo dirigente del club, domani saranno alla sede della Tod's a Milano e non è da escludere che sia previsto un contatto diretto con Commisso, arrivato nel capoluogo lombardo nella serata di ieri. Attualmente, Andrea Della Valle e Mario Cognigni si trovano a Casette d'Ete, presumibilmente in attesa di Diego e della "convocazione" milanese per provare a forzare i tempi del closing.

12.54 - Corvino verso l'addio - Pantaleo Corvino ha lasciato Firenze, nei giorni scorsi, dopo aver svuotato la propria stanza di lavoro. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it il dg, che qualche giorno fa aveva ricevuto la visita del figlio al centro sportivo, avrebbe infatti portato via le sue cose dal suo ufficio fiorentino, confermando quello che tutti ipotizzano da giorni e cioè che la sua seconda esperienza a Firenze sia terminata. Corvino, che nel 2017, aveva prolungato per altre tre stagioni il suo sodalizio con la Fiorentina avrebbe ancora un anno di contratto ma l’ipotesi di una rescissione con la nuova proprietà adesso è sempre più concreta.

12.34 - Parla il cugino di Commisso - Rocco Commisso e la Fiorentina: siamo sempre più vicini alla chiusura dell'affare. In attesa della conclusione, FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva il già Sindaco di Marina di Gioiosa nonché cugino del magnate italo-americano Rocco Femia, che ai nostri microfoni ha detto: "Finché non c'è l'ufficialità non possiamo festeggiare e non voglio dire molto, ma sono contento che mio cugino abbia avuto questa possibilità e spero vivamente che tutto vada per il meglio. Rocco è partito da un piccolo paese della Calabria e ha costruito un impero: ha già dimostrato nella sua vita che quando prende un impegno lo porta a termine. Sarà così anche con la Fiorentina e voglio dire ai tifosi che possono stare tranquilli, l'ambizione di Rocco è grande e porterà la squadra viola a grandi risultati. La sua passione per il calcio inoltre è nota a tutti quanti: non deluderà nessuno. È una grande persona".

12.12 - Futuro di Chiesa in bilico - Il futuro di Federico Chiesa è ancora tutto da scrivere e molto dipenderà dalla nuova proprietà, ma una cosa è certa, non andrà all'estero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport di questa mattina il numero 25 della Fiorentina ha rifiutato il Bayern Monaco e una proposta da 7 milioni di euro a stagione e anche il Real Madrid si è defilato. Non è certo una novità che il talento classe 1997 sia nel mirino della Juventus e dell'Inter ma prima di conoscere cosa succederà nel futuro dello stesso Chiesa dovremo aspettare il closing per il passaggio di proprietà della Fiorentina, visto che Rocco Commisso potrebbe anche decidere di blindarlo.

11.19 - Diego Della Valle non è a Milano - Importanti aggiornamenti per quanto riguarda il passaggio di proprietà della Fiorentina dalle mani dei Della Valle a Rocco Commisso. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Diego Della Valle non sarebbe a Milano questa mattina, per cui è possibile che la firma possa avvenire in maniera telematica senza un vero e proprio incontro tra le parti, oppure semplicemente tramite i rispettivi legali. Detto che in elicottero, comunque, il patron viola potrebbe metterci poco tempo a raggiungere il capoluogo lombardo.

10.45 - La trattativa va avanti: Commisso a Milano - Giornata importante quella di oggi per il possibile passaggio di proprietà della Fiorentina. Nella serata di ieri Rocco Commisso è arrivato a Milano e tra qualche ora potrebbe esserci un incontro con i Della Valle.

LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019

12.45: Comunicato della società - Al termine del CDA straordinario convocato da Diego Della Valle, la Fiorentina ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione la famiglia Della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società, che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile.

Preso atto di queste comunicazioni, il Consiglio, nella sua interezza ha rimesso il proprio mandato nelle mani della proprietà".

12.05: CDA terminato: È terminato il consiglio di amministrazione straordinario convocato dal patron della Fiorentina Diego Della Valle. Come confermato dal consigliere Paolo Panerai il CDA è concluso e nelle prossimo ore dovrebbe arrivare un comunicato ufficiale in merito alla cessione della Fiorentina.

11.58: le parole di Panerai- Andrea Paolo Panerai, Consigliere Indipendente membro del CdA della Fiorentina, all'uscita dalla sede viola: "Non c'è niente da dire, verrà fatto un comunicato. Fiorentina in vendita? Secondo voi? Usate il cervello. Quali novità? Sono l'unico che era qui fisicamente, tra poco c'è Cognigni e gli altri che usciranno. Cosa dire? Della Valle ha detto chiaramente che lasciava, non c'è bisogno che lo riconfermi. Commisso? Non posso dire più di quello che vedete: ci sarà un comunicato. Il Consiglio è stato informato, e basta. Cosa devono aspettarsi i tifosi? Non è detto che si possano aspettare di meglio di ciò che ha potuto dare una famiglia che ha investito circa 300 milioni in questa società e che non ha preteso niente, ricevendo da vario tempo soltanto insulti. Volontà di cedere? Questa la esprimono gli azionisti. Presidente Cognigni? Sì c'era. Acquirenti? Un pretendente acquirente ha detto che sta trattando, non c'è bisogno che vi dica io che è Commisso. Ripeto che però i tifosi non possono aspettarsi rischi peggiori di quelli che hanno vissuto fino ad ora con una famiglia senza motivazioni commerciali la quale ha investito più di 300 milioni in una società che era fallita. Solo un idealista come Diego può aver pensato una cosa simile, poi il trattamento che ha ricevuto lo conoscete tutti".

11.45: terminato il CdA - I protagonisti stanno uscendo, il CdA sembra essere finito. A breve le primissime dichiarazioni in arrivo dall'Artemio Franchi.

11.33: non solo Commisso - La Gazzetta dello Sport, tra le ipotesi riguardo alla possibile cessione della Fiorentina, rivela anche anche quella che porta al fondo del Qatar: anzi, all'interno del club viola in molti considerano tale eventualità in leggero vantaggio.

11.11: intanto il mercato viola è bloccato - Come scrive il Corriere Fiorentino, tutto congelato sul fronte del mercato: dai possibili arrivi di Terzic e Traorè, agli addii per cui finora si registra solo la partenza di Norgaard e il mancato riscatto di Edimilson. In attesa di capire chi ascolterà le varie offerte per poi prendere le decisioni definitive

10.55: possibile comunicato a fine giornata - Secondo il Corriere dello Sport, al termine della riunione, dovrebbe essere diramata una nota, come accaduto domenica scorsa per annunciare l’imminente convocazione di un CdA straordinario, ma nessuno si è sbilanciato. Aspettano tutti novità, i tifosi, che già in occasione della gara col Genoa si sono subito affrettati a far spuntare in Curva una bandiera a stelle e strisce, e forse anche i giocatori, quelli che ci sono e quelli che verranno.

10.30: iniziato il CdA, ora c'è attesa per l'esito - E' ufficialmente iniziato il Consiglio d'Amministrazione della Fiorentina: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la durata non sarà troppo lunga, tant'è che la conclusione è prevista per l'ora di pranzo. Dovrebbe inoltre arrivare un comunicato per chiarire la presenza dei membri della riunione.

Una città intera attende e spera: il futuro della Fiorentina passa dal Consiglio d’Amministrazione straordinario rimandato ad oggi e che si dovrebbe tenere allo stadio, ma nessuno si sbilancia. Nemmeno sulla presenza dei fratelli Della Valle che, pare, non dovrebbero esserci. In caso di assenza fisica, saranno comunque collegati in call conference. C'è un cambio di proprietà alle porte, con l'americano Rocco Commisso che pare essere il più interessato a raccogliere l'eredità della famiglia marchigiana.

SABATO 1 GIUGNO 2019