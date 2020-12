live Club Brugge, Lang: "Vogliamo fare la storia, ma la Lazio recupera giocatori forti"

Ad accompagnare il tecnico del Club Brugge, Clement, nella sala stampa dell'Olimpico c'è l'attaccante Noa Lang in prestito dall'Ajax. Segui la diretta testuale della conferenza della vigilia del match contro la Lazio!

Ore 18.17 - Inizia la conferenza:

Domani sarà una finale? È possibile che l'Ajax, da cui sei in prestito, possa non andare avanti e voi sì?

"Sì, l'ho pensato appena ho firmato qui. Domani sarà una finale per davvero, vogliamo scrivere la storia. Per noi è molto importante andare avanti, è bello giocare questo tipo di partite".

Sei da poco con il Bruges, ma sei già molto importante:

"Sono un giocatore creativo che fa assist e fa gol, posso essere molto utile. Spero di continuare così. Mi sento parte della famiglia, Vormer lo chiamo papà (ride, ndr)".

Quando sei arrivato non eri al massimo fisicamente:

"Sì ma ora sto meglio, cresco di settimana in settimana. Anche grazie all'allenatore che mi fa giocare sempre di più".

Cosa avete imparato dall'andata contro la Lazio?

"Che a questo livello bisogna sfruttare ogni occasione, dovremo farlo domani per passare il turno. All'andata la Lazio non aveva giocatori molto forti, che domani ci saranno".

Conosci Hoedt?

"Sì ma non personalmente. So che è molto forte fisicamente e che giocava anche in Nazionale".

Ore 18.24 - Finisce la conferenza.