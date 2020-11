live Cluj, Petrescu: "Contro la Roma abbiamo delle possibilità"

18.40 - Dan Petrescu, allenatore del Cluj, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma. Ecco le sue parole:

Se potesse scegliere, quale momento memorabile ha vissuto in campo?

"È molto difficile scegliere perché ho giocato ad un livello molto alto ed ho vinto trofei. Penso alla finale col Chelsea nel 1998, quando dopo 20 anni vinsero la Coppa d'Inghilterra. Con la Nazionale il momento più bello è stato quando ho segnato contro l'Inghilterra ai Mondiali del 1998".

E come allenatore del Cluj?

"Non posso dire che un titolo sia più bello di un altro, perché tutti erano importanti. Forse il primo è stato il più importante".

Come spiega che il Cluj riesce a superare momenti sfavorevoli e ad imporsi in partite molto difficili?

"Il club ha uno spirito ed un nome. I giocatori sanno come muoversi in queste partite importanti. Speravamo che continuasse ad accadere e a produrre risultati favorevoli con avversari migliori".

L'ultima squadra di provincia a vincere tre titoli consecutivi, il Chinezul Timișoara, è riuscita ad allungare la serie fino a sei titoli. Pensa che il Cluj possa eguagliare o battere questo record?

"Lo vogliamo tutti, soprattutto io come allenatore. Ci sono molte squadre buone, ma dobbiamo provare a battere questo record".

Pensa che la squadra sia pronta a battere la Roma, nonostante il pronostico sfavorevole?

"Quando giochi contro la Roma è normale che sia favorita. Abbiamo una possibilità e dobbiamo giocare fino alla fine".

18.45 - Termina la conferenza stampa