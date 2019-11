LIVE TMW - Cluj, Petrescu: "Lazio grande squadra. Pagato il primo tempo"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta che rimanda gli ultimi 90' il verdetto qualificazione del Cluj ai sedicesimi di Europa League. Queste le parole di Dan Petrescu sui temi del match terminato con la vittoria della Lazio in conferenza stampa.

E' stata una partita molto difficile da digerire? "E' stata dura, la Lazio ha giocato meglio nel primo tempo, mentre noi nella ripresa. Adesso dovremo giocarci tutto negli ultimi 90'"

Le chance qualificazione? "Il Celtic è favorito nell'ultima gara, starà a noi dare il massimo per centrare la vittoria e la qualificazione".

Primo tempo pessimo? "Abbiamo dato il massimo, ma ricordiamoci che la Lazio è terza in Serie A e ultimamente ha ottenuto ottimi risultati in campionato con un filetto di vittorie".

Rivincita per l'ultimo preliminare di Champions con il Celtic? "Non ho paura solo di questo, ma della loro mentalità. Ho giocato dieci anni in Inghilterra e loro verranno a Cluj per vincere. Senza stress né pressione che sarà invece su di noi".