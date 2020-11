live Cluj, Petrescu: "Risultato che mi infastidisce, ma non avevo pretese"

21.00 - Il Cluj perde 5-0 all'Olimpico contro la Roma e il primato del gruppo A proprio in favore dei giallorossi. Il tecnico Petrescu dopo l'ultima partita di campionato aveva annunciato il suo addio al club romeno dopo la partita di questa sera e dunque tra poco sarà l'ultima conferenza da tecnico del Cluj.

“Questo punteggio mi infastidisce, tutti noi siamo arrabbiati. Se faremo almeno un altro risultato positivo sarà un miracolo. Non avevo pretese, avete visto tutti quale era la situazione. Pensavo e speravo in un punteggio meno largo, ma non abbiamo avuto fortuna, sembrava come se ogni tiro andasse a vuoto. C’era un rigore netto sul 3-0, non ho niente da dire ai ragazzi ma è molto difficile non avendo giocatori. Ho lanciato l’allarme da tanto tempo. Castor non era in lista, non so se potremo inserire di nuovo Vinicius, Omrani è infortunato e starà fuori ancora tre mesi. Non possiamo farci niente, l’importante è non perdere domenica. Non so sinceramente cosa faremo in futuro, ci sono giocatori svincolati che però non giocano da tre mesi. Non avevamo molti calciatori, oggi si è visto".