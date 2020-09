live "Colpa delle Favole": è il giorno di Tonali al Milan. A breve le visite

Un sogno che diventa realtà. Sandro Tonali, tifoso del Milan da sempre, vestirà la maglia rossonera. La numero 8 del suo idolo Gennaro Gattuso e lo farà a breve. Stanotte è arrivato in città, all'Hotel Sheraton, oggi tutto l'iter delle visite e poi la firma col suo nuovo club. Una giornata che Tuttomercatoweb.com seguirà in tempo reale, passo dopo passo.

08.20 - Le cifre Il Milan investirà complessivamente 35 milioni di euro per il talentuoso centrocampista: si tratta del secondo acquisto più costoso della gestione Elliott dopo quello di Paquetà. La formula prevede 10 milioni per il prestito (la somma verrà spalmata in due anni), 15 per il diritto di riscatto e altri 10 sotto forma di bonus.

07.50 - Già tanti tifosi Nonostante l'ora, già una trentina di tifosi è fuori dalla Clinica La Madonnina in attesa di Sandro Tonali. C'è forte attesa per il nuovo colpo del Milan in casa rossonera.

07.30 - A breve le visite Poco dopo mezzanotte, Tonali è arrivato all'Hotel Sheraton a Milano. Alle 8 sono previste le visite, la prima parte, alla Clinica Madonnina. Intanto si è ritratto sui social con la maglia rossonera indossata da bambino e la citazione "Colpa delle Favole".