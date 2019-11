LIVE TMW - Commisso: "Regalo una casa alla Fiorentina nel thanksgiving day"

Fonte: dal nostro inviato a Bagno a Ripoli (FI)

L'occasione è di quelle importanti. Perché il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, dalla Sala consiliare 'Falcone e Borsellino' del Comune di Bagno a Ripoli (FI), presenta il nuovo Centro Sportivo della società viola. Appuntamento alle 15.30, con la conferenza stampa del tycoon italo-americano.

Ore 15.40, oltre a Rocco Commisso, è presente la dirigenza viola al gran completo: la moglie ed il figlio Joseph, Joe Barone e Daniele Pradè, oltre che Giancarlo Antognoni e Dario Dainelli.

Ore 15.45, prende la parola il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini: “Il futuro di Bagno a RIpoli si tinge di viola, per noi è una grande soddisfazione ospitare la casa della Fiorentina. Ci abbiamo creduto, abbiamo lavorato e oggi possiamo presentare il risultato di quello che è un sogno di inizio estate. Andai a conoscere Commisso e la sua famiglia quando arrivarono a Firenze, invitandoli a venire a vedere il nostro territorio. In un mese, mese e mezzo, abbiamo fatto tutto. Il 28 ottobre abbiamo avviato il percorso urbanistico, per quanto riguarda i tempi siamo d’accordo sulla data del settembre 2020 per l’avvio dei lavori. Ma proveremo a stupire cercando di guadagnare un paio di mesi. E’ una nuova pagina per la Fiorentina e per il nome di Bagno a Ripoli. Si creeranno nuove ed importanti occasioni per tutti. Sarà un progetto sostenibile al 100%, che tiene all’ambiente e al territorio. Il centro di allenamento sarà un vero e proprio parco sportivo”.

Ore 15.55, prende la parola Rocco Commisso: “Non credevo si potesse fare tanto fast, fast… Oggi è il Thanksgiving day in America, ma io sono qua per fare un regalo alla Fiorentina e a tutti i cittadini di Firenze. Abbiamo 25 ettari, sono tanti. E’ una cosa importante per la Fiorentina: io negli USA ho una piccola azienda con 4500 impiegati, il quartier generale l’ho pagato 36-37 milioni di dollari. Ora sono qua per la Fiorentina e spenderò il doppio, in totale credo 50/60 milioni oltre ai 10 che abbiamo già investito in questo progetto. Nessun presidente, dopo 4 mesi, ha deciso di spendere 70 milioni per un Centro Sportivo. Io sono felice di questo, anche alla Mediacom ho sempre fatto così, è il mio modo di fare business perché non si può venire qua, fare soldi e tornare a casa. Io voglio lasciare qualcosa, sarà un patrimonio della Fiorentina anche in futuro. Questo mi rende felice. Saremo l’unica società ad avere anche la squadra femminile all’interno del centro sportivo. In 90 anni di storia la società non ha mai avuto niente di proprietà e di questo sono felice. Anche senza di me, in futuro, questo impianto resterà di proprietà della Fiorentina”.

Ore 16.06, prende la parola l’architetto Marco Casamonti “Ho concluso pochi giorni fa uno stadio in Albania, il primo pensiero va alle persone che soffrono per il terremoto. Passando ad oggi c’è ancora tutto da decidere, oggi siamo qua a presentare un progetto. Ma ripeto, non c’è niente di deciso perché vogliamo ascoltare chi è favorevole e chi è contrario a questo impianto. Sarà fatto tutto con sviluppo sostenibile, per dare un futuro e una grande vitalità agricola a questa terra. La migliore attività che potesse insediarsi in quest’ottica è un centro sportivo, che significa stendere 20 cm di sabbia per permettere il drenaggio e poi stendere il manto erboso. Di questi 25 ettari, circa 24 resteranno verdi, solo il 3-4% sarà costruito, il resto resterà verde. Con Barone e Joseph Commisso siamo stati a vedere i centri sportivi del Tottenham, del Real Madrid, ma pure quelli italiani. Quello del Sassuolo è 6 ettari, quello del Bologna 5 ettari. Noi non vogliamo solo i campi, vogliamo che i giocatori siano nella natura, nel relax, che possano muoversi in uno spazio straordinario. 10 campi in 25 ettari è una densità bassa, avremo tanti altri spazi e pianteremo 1000 alberi. Questo per rispetto dei proprietari limitrofi, costruiremo in modo basso e lineare, al massimo con piano terreno e primo piano. Ripeto, la questione ambientale ci sta a cuore anche per il benessere dei giocatori”.