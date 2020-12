live Concluso il sorteggio delle qualificazioni Mondiali Qatar 2022: tutti i gironi

Si è concluso il sorteggio per le qualificazioni europee ai Mondiali di Qatar 2022, rimanete su TMW per tutti gli approfondimenti e i commenti.

18.46 - San Marino nel gruppo I, completati tutti i gironi -

Gruppo A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian

Gruppo B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo

Gruppo C: Italia, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania

Gruppo D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan

Gruppo E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia

Gruppo F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Oer, Moldavia

Gruppo G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra

Gruppo H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta

Gruppo I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino

Gruppo J: Germania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Liechtenstein

18.20 - Tutto pronto a Zurigo - Sarà Jaime Yorza a guidare il sorteggio. Ed è il dirigente FIFA a spiegare la procedura: si partirà dalle squadre in prima fascia, tra cui come detto l'Italia, per poi continuare con la seconda fascia e così via. Le finaliste di Nations League (Italia, Belgio, Spagna e Francia) saranno inserite in un gruppo dalla A alla E, composti da cinque nazionali.

18.11 - Le fasce del sorteggio - Mentre Deschamps, ct della Francia campione nel 2018, ricorda in video le emozioni dell'ultimo Mondiale, noi vi ricordiamo ancora una volta le fasce del sorteggio.

Fascia 1: Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda, Belgio.

Fascia 2: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania.

Fascia 3: Russia, Ungheria, Irlanda, Repubblica Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia, Finlandia.

Fascia 4: Bosnia, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia, Lussemburgo.

Fascia 5: Armenia, Cipro, Fær Øer, Azerbaigian, Estonia, Kazakistan, Kosovo, Lituania, Lettonia, Andorra.

Fascia 6: Malta, Moldavia, Liechtenstein, Gibilterra, San Marino.

18.06 - De Rossi ricorda Maradona “Ho vissuto per sei mesi in Argentina e ho avuto la possibilità di incontrarlo, lascia un grande vuoto”. Così Daniele De Rossi, volto del sorteggio per i mondiali di Qatar 2022, ricorda Diego Armando Maradona: “Era chiaro perché lo amassero così tanto, mi ha dimostrato quanto fosse grande e umile. Per questa ragione tutti, in giro del mondo, hanno sentito una terribile sensazione di perdita. E ci mancherà per sempre, non lo dimenticheremo mai”.

18.03 - Inizia la cerimonia - Ci sarà anche una mano italiana a guidare il sorteggio: mentre a Zurigo scorrono le immagini dell'ultimo mondiale, vinto dalla Francia, ricordiamo che il compito di estrarre le palline dalle urne spetterà a Daniele De Rossi e Rafa van Der Vaart.

Inizia la strada per i Mondiali di Qatar 2022. A partire dalle 18, in quel di Zurigo, si terrà il sorteggio per i gruppi delle qualificazioni europei alla prossima rassegna iridata. Potrete seguirlo live con la diretta testuale di TMW.

17.55 - Le dieci prime qualificate - Saranno le dieci vincitrici dei gironi di qualificazione ad accedere direttamente al mondiale. Gli altri tre slot spettanti alle nazionali europee saranno contesi dalle dodici seconde e dalle tre migliori prime dei gironi di Nations League.

17.50 - Tutte le limitazioni al sorteggio - Come di consueto, diversi saranno gli incroci proibiti, per ragioni politiche e organizzative. Qui tutte le limitazioni.

17.45 - Azzurri in un gruppo da cinque - Poiché impegnati nelle final four di Nations League, che peraltro organizzeranno, i ragazzi del ct Mancini saranno inseriti in uno dei gruppi da cinque.

17.40 - Italia in prima fascia - Gli azzurri, decimi nel ranking UEFA, sono inseriti tra le teste di serie del sorteggio. Qui tutte le fasce.