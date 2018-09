LIVE TMW - CONI, Collegio di Garanzia: i cinque club in corsa per il ripescaggio

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

13.53 - Ecco nel dettaglio la posizione delle cinque società in attesa del ripescaggio:

Vediamo adesso la situazione delle varie parti. (Claudia Marrone per TuttoC.com)

NOVARA: la formazione piemontese ha salutato la Serie B nella passata stagione piazzandosi al terzultimo posto. Durante l'estate, però, mediante un ricorso presentato, ha ottenuto l'annullamento della delibera del Commissario Straordinario FIGC secondo la quale “le Società che hanno scontato nelle s.s. 15-16, 16-17 e 17-18 sanzioni per il mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo o delle ritenute IRPEF, o dei contributi INPS o del Fondo Fine Carriera relative ai suddetti emolumenti, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico”. Situazione che ha stravolto la graduatoria ripescaggi, facendo balzare in vetta i piemontesi e il Catania.

PRO VERCELLI: per effetto della classifica dello scorso campionato, che ha visto le bianche casacche penultime e retrocesse in C, il club piemontese ha presentato domanda di ripescaggio, essendo inizialmente tra le candidate favorite, ma vedendosi poi slittata di posto dopo l'accettazione del ricorso del Novara.

TERNANA: stesso discorso della Pro Vercelli, anche se la classifica degli umbri è stata ancora più pesante. Ultimo posto.

ROBUR SIENA: nei vaghi criteri dei ripescaggi, la formazione toscana, piazzatasi seconda in campionato e sfiorata la B nella finale playoff persa contro il Cosenza, ha dimostrato di avere tutti i requisiti sportivi e storici per poter partecipare agli stessi ripescaggi. Tutto avvalorato, come detto, anche dalla posizione di classifica (comprensiva degli spareggi promozione) ottenuta nell'ultimo campionato di Serie C.



CATANIA: un campionato, quello passato, chiuso al secondo posto, e un playoff perso in semifinale. Poi, con la vittoria del ricorso del Novara cui prima abbiamo accennato, il Catania ha ottenuto una posizione ottimale per la graduatoria nella lista ripescaggi, tanto da aver già anche festeggiato una promozione “ad honorem” in B congelata poi dal Format 19 che la FIGC ha repentinamente approvato per la Serie B.

Ore 13.15 - La Serie B nel corso degli ultimi giorni ha mostrato grande compattezza, supportando il torneo cadetto a 19 squadre. Fra gli ultimi presidenti a prendere la parola in merito ci sono stati Aldo Spinelli, numero uno del Livorno, ed Eugenio Guarascio del Cosenza. "E’ giusto non ripescare nessuna squadra - ha detto Spinelli ai microfoni di TeleCentro -, le società devono rispettare le regole e conquistare la promozione sul campo". "Credo sia arrivato il momento della responsabilità piena e ognuno deve assumersi le proprie: noi presidenti lo stiamo facendo anche contro il nostro interesse. In verità lo abbiamo fatto già con 19 società che all’unanimità hanno preso una decisione, senza una sola voce contraria e di questo vorrei che ci si rendesse conto" è invece il pensiero del numero uno calabrese.

Ore 12.37 - Si attende con trepidazione il pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI. In ballo c'è il futuro della Serie B e della Serie C. Ma su cosa è chiamato a decidere il palazzo più importante del calcio italiano?

Al centro delle attenzioni dell'ex ministro degli esteri Franco Frattini e dei suoi colleghi c'è la riforma del format della Serie B che ha portato il torneo cadetto da 22 a 19 squadre. Un cambiamento voluto fortemente dall'attuale presidente della Lega di Serie B Mauro Balata con il supporto del Commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini. Il CONI, dunque, dovrà decidere se tale modifica è da ritenersi legittima o meno. In caso di ritorno al torneo con 22 club, il Collegio di Garanzia dovrà anche esprimersi sui ripescaggi dalla Serie C dov'è in ballo un ricorso sulle graduatorie da utilizzare. In corsa cinque squadre, in rigoroso ordine alfabetico: Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena e Ternana.

Ore 12.00 - "Nessuno slittamento" ha annunciato ieri via Twitter il presidente del Collegio di Garanzia del CONI Franco Frattini in risposta ad alcuni tifosi che chiedevano lumi su quella che sarà una delle sentenze sportive più importanti degli ultimi anni. Non resta dunque che attendere novità dalla sede romana del Comitato Olimpico dove si deciderà quest'oggi il destino della Serie e, conseguentemente, della Serie C in caso di apertura ai ripescaggi.