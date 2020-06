live Consiglio Federale dice no al blocco retrocessioni. Le parole di Gravina

Ci siamo: il calcio riparte. Dopo lunghe settimane di stop per la pandemia, pur con gli stadi vuoti e con i protocolli sanitari da rispettare rigidamente, riprende il pallone italiano e non solo. Coppa Italia, Serie A e un occhio sempre alla situazione generale.

17.03 - Le date del prossimo mercato - Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso noti i termini per il tesseramento in ambito professionistico per la stagione 2020/2021, vale a dire le date del calciomercato per la prossima annata: "Il Consiglio Federale ha stabilito i termini di tesseramento per la prossima stagione sportiva: dal 1 settembre al 5 ottobre 2020; dal 4 gennaio al 31 gennaio 2021".

17.00 - Serie B: promosse Monza, Vicenza e Reggina - Arriva il comunicato ufficiale della FIGC a seguito del Consiglio Federale svoltosi a Roma. Per quanto riguarda la Serie C sono state promosse in Serie B Monza, Vicenza e Reggina, ovvero le tre società al primo posto dei rispettivi gironi al momento della sospensione del campionato. Al tempo stesso sono state retrocesse in Serie D le ultime dei tre gironi di Serie C ovvero Gozzano, Rimini e Rieti.

16.35 - Gravina: "Oggi ha vinto il calcio" - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, commenta così, a margine del Consiglio Federale odierno, le decisioni prese dal calcio italiano: “Sono il risultato di una riflessione portata avanti nei prossimi mesi, con l’esigenza di chiudere i campionati. Abbiamo intenzione di farlo sul terreno di gioco. Abbiamo reinserito, come sistema di garanzia per il completamento del campionato, il ricorso a un format diverso, così come ha richiesto la UEFA, prima di fare il ricorso all’algoritmo. Partiamo il 20, dopo il primo trofeo post Covid che è la Coppa Italia, con l’obiettivo di chiudere il campionato: sappiamo che ci possono essere dei rischi. Se entro il 10-15 luglio dovesse intervenire un blocco momentaneo del campionato, si ricorrerà a un format diverso: playoff o playout”.

16.15 - Serie A femminile 19/20 conclusa -Termina oggi la Serie A Femminile 2019/2020. La decisione è stata ufficializzata dalla FIGC al termine del Consiglio Federale di oggi. “Per la definizione della graduatoria finale - si legge nella nota diramata alla stampa - la Divisione dovrà applicare gli stessi criteri correttivi validi per i campionati professionistici maschili”.

15.40 - Sì ai playoff, ma chi ci parteciperebbe? - Non è stata presa oggi, e non dovrebbe comunque arrivare in giornata, una decisione circa il numero delle squadre che dovrebbero partecipare agli eventuali playoff e playout di Serie A, formato scelto dalla FIGC in caso di nuovo stop del campionato. La riunione di oggi era invece programmata solo per mettere nero su bianco l’utilizzo del format ridotto qualora il massimo campionato venisse nuovamente stoppato da una positività o dal ritorno dell'epidemia.

14.31 - Prima i playoff, poi l'algoritmo - La decisione è stata presa. Il Consiglio Federale, conclusosi da pochi minuti, ha stabilito quelli che sono i piani B e C nel caso in cui il campionato di Serie A dovesse fermarsi ancora. La prima opzione è quella che prevede la disputa di playoff e playout per stabilire sia la vincitrice dello Scudetto che le retrocessioni, ma se non si potessero disputare, per mancanza di tempo, verrebbe utilizzato l'algoritmo. In questo caso niente Scudetto, ma qualificazioni alle coppe e squadre retrocesse verrebbero comunque stabilite con la formula matematica.

14.23 - Le decisioni sulla C - Novità importanti relative al campionato di Serie C che arrivano dal Consiglio Federale che si è concluso da pochi minuti. Monza, Vicenza e Reggina sono infatti state promosse in Serie B, mentre la Lega Pro ripartirà con playoff e playout, per stabilire l'ultima promozione e le varie retrocessioni: Gozzano, Rimini e Rieti ripartiranno dalla Serie D.

14.19 - Stop alla A femminile - Il Consiglio Federale è terminato da pochi minuti e oltre alla bocciatura della proposta della Serie A sul blocco retrocessioni è stato anche decretato lo stop definitivo al campionato di Serie A femminile. Da capire cosa ne sarà dei verdetti, con la decisione che verrà spiegata nelle prossime ore.

14.03 - Bocciata la delibera sullo stop alle retrocessioni - Emergono le prime indiscrezioni dal Consiglio Federale in corso di svolgimento a Roma. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in merito al blocco retrocessioni proposto dalla Serie A, è passata invece la linea del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e sarà dunque utilizzato l'algoritmo per stabilire i verdetti. 18 voti a favore e 3 contrari: il Consiglio ha approvato la proposta di Gravina in caso di nuovo stop al campionato. L'algoritmo, inoltre, servirà a stabilire le qualificazioni alle competizioni europee e le retrocessioni. Playoff e playout potranno essere disputati solo in caso di stop entro una certa data, che potrebbe essere il 10 luglio, successivamente spazio solo all'algoritmo.

12.10 - Via al Consiglio Federale - Il Consiglio Federale è iniziato da pochi minuti. Presenti Gravina, Lotito, Dal Pino, Ghirelli, Lo Monaco, Ulivieri e Sibilia, con le altre componenti che sono invece collegate in video conferenza.

11.42 - Ulivieri al consiglio Federale: "No alle furbate" - Il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato all'esterno della FIGC a Roma a pochi minuti dal Consiglio Federale. Queste le sue parole, a partire dalla diatriba tra linea federale e Lega Serie A sul blocco delle retrocessioni: "Spero che passi la linea federale, noi come Associazione siamo per quella. La speranza è che non serva niente di tutto questo e che si possa arrivare alla fine. Se c'è la volontà da parte di tutti arriveremo alla fine. Le furbate sono una brutta cosa, non funziona, ma l'ideologia è penetrata dentro di noi da troppo tempo. Il tifo violento? Ne vediamo troppe, c'è tantissima violenza in tutto il mondo. Fortunatamente c'è anche reazione popolare e la risposta deve essere collettiva, a partire dalle istituzioni fino alle coscienze di tutti noi".

10.45 - Il Lodo Giulini - Il nome che gli è stato attribuito è "Lodo Giulini", visto che a parlarne è stato il presidente del Cagliari, e in vista del Consiglio Federale di oggi alle 12 rappresenta forse la strada più percorribile per stabilire retrocessioni in B e promozioni in A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport si tratterebbe di vedere abbandonare il massimo campionato alle ultime due della classifica, a oggi SPAL e Brescia, con relative due promozioni, di Benevento e Crotone. Ingiusto, secondo lo stesso Lodo Giulini, che possa essere promossa una terza squadra senza l'utilizzo dei playoff: in caso di stop dei tornei la media punti non può valere a sfavore della terzultima di A.

10.10 - Contratti in scadenza - Nel Consiglio Federale di oggi alle 12 verrà preso in esame anche la bozza d'accordo necessaria al prolungamento dei contratti dei giocatori fino al 31 agosto. A parlarne saranno la FIGC, la Lega Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori: i giocatori hanno ancora delle perplessità sulla formula ipotizzata e qualche angolo da smussare c'è. Sarà un primo confronto tra le parti, poi, a partire da domani, la discussione entrerà nel vivo.

09.33 - L'algoritmo - L'algoritmo per la determinazione della classifica in caso di definitivo stop della Serie A, senza poter contare sul tempo necessario per la disputa di playoff e playout non è stato accantonato e nel Consiglio Federale di oggi tornerà di moda, visto che la delibera della A in merito al blocco delle retrocessioni verrà respinta. Le società che pensavano di utilizzarlo solo per definire le posizioni valide per la partecipazione alla prossime coppe europee saranno deluse e se si andrà incontro a ricorsi, la FIGC è convinta che il decreto Rilancio la metta in una posizione di forza.

9.00 - Oggi il Consiglio Federale - Giornata importante per il calcio italiano, con il Consiglio Federale delle 12, nel quale saranno presenti a Roma Gravina, Lotito, Ghirelli, Sibilia e Calcagno (gli altri in video conferenza), che a meno di sorprese respingerà la delibera di venerdì della Serie A che voleva il blocco delle retrocessioni. Nella votazione la maggioranza delle 21 preferenze sarà dalla parte di Gravina.

I voti - Le retrocessioni ci saranno e per tutelarsi, in caso di nuovo stop, il presidente della FIGC ritirerà fuori playoff e playout. Tutti o quasi appoggeranno Gravina, a partire da Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, fino a quello della Lega Pro Ghirelli e della B Balata, con le sue società compatte contro la delibera voluta da Torino, Sampdoria e Udinese e appoggiata da altri 13 club di Serie A.

LUNEDÌ 8 GIUGNO