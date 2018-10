LIVE TMW - Consiglio Federale, la Serie B resta a 19. In attesa del CdS

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: dal nostro inviato Jacopo Aliprandi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prenderà il via questa mattina presso gli uffici della FIGC il primo Consiglio Federale dell'era Gravina. Un appuntamento, quello odierno, che non avrà solo i crismi della formalità, con l'elezione dei due vicepresidenti (Gaetano Miccichè, presidente della Lega di Serie A e Cosimo Sibilia attuale numero uno dei Dilettanti), ma avrà anche il compito di dare un segnale al movimento calcistico italiano. Rimane ancora da definire, infatti, la questione del format della Serie B sempre più vicino alla conferma con 19 partecipanti.

15:54 - Gravina dopo il Consiglio Federale: “Sei tavoli per riformare il calcio. NOIF e regole per l'iscrizione le prime problematiche da affrontare”! - Leggi la news, CLICCA QUI!

14;39 - Come da comunicato stampa, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha anticipato la necessità di affrontare in una prossima riunione la modifica degli articoli 49 e 50 delle NOIF e ha annunciato che è sua intenzione portare in discussione e approvazione entro il prossimo 31 dicembre le nuove norme relative alle Licenze Nazionali per l'iscrizione ai campionati professionistici.

E' stata anche ufficializzata la nomina dei vice presidenti Cosimo Sibilia (vicario) e Gaetano Miccichè, eletti all'unanimità.

Sul format della B a 19 squadre si è avviata una riflessione tesa alla tutela del valore della competizione sportiva, in attesa del giudizio di merito del Consiglio di Stato previsto per il prossimo 15 novembre.

14:16 - Mauro Balata, presidente della Lega B, all'uscita dal Consiglio Federale tenutosi questa mattina ha parlato così ai microfoni di RMC Sport: “Bisogna tutelare il calcio, il calcio giocato, i campionati, i tifosi e gli appassionati e questa è l'unica idea che ho io. Spero che sia quella giusta. Non ci sono decisioni definitive, ma ripeto tuteliamo il calcio”.

Ore 13.45 - Conclusi i lavori del Consiglio Federale arriva il momento della conferenza stampa del presidente Gabriele Gravina. Appuntamento fissato attorno alle ore 14.30.

Ore 13.40 - Gianluca Zambrotta, rappresentante dell'AssoCalciatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del Consiglio Federale svoltosi questa mattina a Roma: "E' stato un Consiglio Federale dove si è lavorato per il bene del calcio italiano. Ci sono ancora tante cose da fare ma le prospettive sono buone. Siamo tutti uniti nel cercare di fare qualcosa d'importante. Le riforme? Dobbiamo aspettare, ci sarà un altro consiglio federale più avanti. Il Milan? Ho sempre difeso di Gattuso. E' un amico, lo conosco e so quello che può fare. E' un Milan che sta facendo bene, ha qualità e ha dimostrato di essere una squadra in grado di lottare per la Champions. Inter anti-Juve? Non è facile perché la Juve è la squadra più forte sia in Italia che in Europa. L'Inter se la giocherà con il Napoli. Questa Juve più forte della mia? Sono epoche diverse, ma le accomuna la capacità di lottare per i vertici sia in Italia che in Europa. Conte e il no dei giocatori del Real? Credo che Conte possa allenare in qualsiasi club in giro per il mondo: ha solo voluto un po' di tempo per ricaricarsi. Il no dei giocatori? Credo che alla fine scelgano le società non i calciatori. La situazione di Viterbese ed Entella? Si stanno valutando, anche grazie al presidente Gravina. Vogliamo risolvere tutti i problemi in tempi brevi, anche se non è una cosa semplice.

Ore 13.32 - Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, ha parlato al termine del Consiglio Federale svoltosi a Roma: "Siamo soddisfatti, il clima è sereno e ci si confronta. Sono stati fissati i punti principali di lavoro per il futuro. Creeremo dei tavoli di lavoro che lavoreranno su varie tematiche, dal marketing alla riforma dei campionati. La Serie B a 19? Aspetteremo il Consiglio di Stato, poi ognuno prenderà i provvedimenti che deve. La Serie C? Ci sarà il via libera per giocare".

Ore 13.26 - Al termine del Consiglio Federale Pietro Lo Monaco, ad del Catania e consigliere federale ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Alla luce di quello che deciderà il consiglio di stato il 15 qualsiasi decisione sarebbe stata bypassata. C'è stato l'invito a ricominciare i campionati per dare normalità a tutti. La B continuerà così com'è e la C riprenderà il suo corso normale. La Virtus Entella? La stessa cosa. Inizierà con il campionato di Serie C. Soddisfatto? Come potrei? C'è stato un chiaro disattendere le regole. Ci sono state fiumi di discussioni: è stato minato il calcio nelle sue fondamenta. E' stata messa in moto una macchina che ha avuto come unico effetto il ricoprirci di ridicolo. La Serie B ha puntato nella dilazione dei tempi e oggi pensare di recuperare 11 partite è impossibile e assurdo. Ci dobbiamo riappropriare del calcio giocato. Poi le procedure nei tribunali continueranno. Sento dire che gli unici danneggiati sono i club di B mentre lo sono quelli di C. E' un campionato che ha perso interesse, ledendo gli interessi di tutti. Sono danni ingenti. La Viterbese? Dovrà cominciare a giocare. Nel Girone C. Molto rumore per nulla? No. Le procedure varie andranno avanti. Ci sono danni seri che le società hanno ricevuto e ci tuteleremo nelle sedi opportune".

Ore 12.36 - Consiglio Federale in corso d'opera. Bocche cucite in Via Allegri in attesa dell'uscita dei protagonisti: intanto si parla di una conferenza stampa già fissata da parte della FIGC attorno alle ore 15.

Ore 11.51 - Ha preso il via il consiglio federale della Federcalcio a via Allegri. Si tratta della prima riunione ufficiale a una settimana dall'elezione di Gabriele Gravina a presidente con il 97,20% dei voti. Presenti al tavolo anche Claudio Lotito e Giuseppe Marotta consiglieri per la Lega di A, con il presidente Gaetano Miccichè al suo esordio in cf. Novità anche in Lega Pro con la presenza del patron del Catania, Pietro Lo Monaco. Per l'Assocalciatori le new entry sono Gianluca Zambrotta e Sara Gama. All'ordine del giorno, il format di serie B alla luce delle sentenze di Tar e Consiglio di Stato sul blocco dei ripescaggi, le nuove nomine con Cosimo Sibilia che corre per la vicepresidenza vicaria e Miccichè per la vicepresidenza, infine la composizione di speciali commissioni per le riforme del sistema. (ANSA)

Ore 11.50 - E' iniziato il Consiglio Federale da pochi minuti e arrivano già le prime notizie. Gaetano Miccichè e Cosimo Sibilia sono stati eletti, secondo le attese, vicepresidenti federali. A riportare l'aggiornamento è SkySport.

Ore 11.38 - Al suo arrivo a Roma presso gli uffici della FIGC Mauro Balata, presidente della Lega di B, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Abbiamo subìto oltre sessanta ricorsi da parte di tutte le società coinvolte nella vicenda dei ripescaggi. Noi ne abbiamo fatti solo due, l’ultimo al Consiglio di Stato. La Lega di B è stata autorizzata a presentare il proprio calendario e a far partire il proprio campionato, siamo a un quarto della stagione e ancora si parla di stravolgimento. Non ho mai fatto previsioni e non le farò adesso. Non dipende da me. Nei confronti del presidente Gravina c'è la massima stima e ci aspettiamo le riforme che ha inserito nel suo programma elettorale. A noi interessano queste cose perché se il calcio non si ristruttura continueremo ad avere fallimenti su fallimenti".

Ore 11.35 - Anche Damiano Tommasi, presidente dell'AssoCalciatori, è arrivato presso gli uffici della FIGC per il Consiglio Federale.

Ore 10.59 - Arrivato a Roma anche il numero uno della Lega di Serie B Mauro Balata. Dalla giornata di oggi si attende la risposta della Federazione al tema del format del campionato cadetto: sarà a 19 o a 22 squadre?

Ore 10.44 - “Dobbiamo attenerci al Consiglio di Stato. Queste sono decisioni che vengono fuori dal nostro mondo, ci dobbiamo attenere a quelle", è questa la risposta che Renzo Ulivieri, presidente dell'AssoAllenatori, ha dato alla stampa presente fuori dagli uffici della FIGC a Roma alla domanda su quale sarà il format per questa stagione della Serie B.

Ore 10.41 - Arrivato anche Andrea Abodi, ex presidente della Lega di Serie B oggi alla guida del Credito Sportivo

Ore 10.40 - Arrivano i primi protagonisti del Consiglio Federale di oggi. Nello scatto del nostro inviato ecco Giancarlo Abete e Marcello Nicchi, numero uno dell'AIA e fra gli sponsor più forti dell'elezione di Gabriele Gravina alla presidenza federale.