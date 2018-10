LIVE TMW - Consiglio Federale, possibile conferenza stampa alle 15

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: dal nostro inviato Jacopo Aliprandi

Prenderà il via questa mattina presso gli uffici della FIGC il primo Consiglio Federale dell'era Gravina. Un appuntamento, quello odierno, che non avrà solo i crismi della formalità, con l'elezione dei due vicepresidenti (Gaetano Miccichè, presidente della Lega di Serie A e Cosimo Sibilia attuale numero uno dei Dilettanti), ma avrà anche il compito di dare un segnale al movimento calcistico italiano. Rimane ancora da definire, infatti, la questione del format della Serie B sempre più vicino alla conferma con 19 partecipanti.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ore 12.36 - Consiglio Federale in corso d'opera. Bocche cucite in Via Allegri in attesa dell'uscita dei protagonisti: intanto si parla di una conferenza stampa già fissata da parte della FIGC attorno alle ore 15.

Ore 11.51 - Ha preso il via il consiglio federale della Federcalcio a via Allegri. Si tratta della prima riunione ufficiale a una settimana dall'elezione di Gabriele Gravina a presidente con il 97,20% dei voti. Presenti al tavolo anche Claudio Lotito e Giuseppe Marotta consiglieri per la Lega di A, con il presidente Gaetano Miccichè al suo esordio in cf. Novità anche in Lega Pro con la presenza del patron del Catania, Pietro Lo Monaco. Per l'Assocalciatori le new entry sono Gianluca Zambrotta e Sara Gama. All'ordine del giorno, il format di serie B alla luce delle sentenze di Tar e Consiglio di Stato sul blocco dei ripescaggi, le nuove nomine con Cosimo Sibilia che corre per la vicepresidenza vicaria e Miccichè per la vicepresidenza, infine la composizione di speciali commissioni per le riforme del sistema. (ANSA)

Ore 11.50 - E' iniziato il Consiglio Federale da pochi minuti e arrivano già le prime notizie. Gaetano Miccichè e Cosimo Sibilia sono stati eletti, secondo le attese, vicepresidenti federali. A riportare l'aggiornamento è SkySport.

Ore 11.38 - Al suo arrivo a Roma presso gli uffici della FIGC Mauro Balata, presidente della Lega di B, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Abbiamo subìto oltre sessanta ricorsi da parte di tutte le società coinvolte nella vicenda dei ripescaggi. Noi ne abbiamo fatti solo due, l’ultimo al Consiglio di Stato. La Lega di B è stata autorizzata a presentare il proprio calendario e a far partire il proprio campionato, siamo a un quarto della stagione e ancora si parla di stravolgimento. Non ho mai fatto previsioni e non le farò adesso. Non dipende da me. Nei confronti del presidente Gravina c'è la massima stima e ci aspettiamo le riforme che ha inserito nel suo programma elettorale. A noi interessano queste cose perché se il calcio non si ristruttura continueremo ad avere fallimenti su fallimenti".

Ore 11.35 - Anche Damiano Tommasi, presidente dell'AssoCalciatori, è arrivato presso gli uffici della FIGC per il Consiglio Federale.

Ore 10.59 - Arrivato a Roma anche il numero uno della Lega di Serie B Mauro Balata. Dalla giornata di oggi si attende la risposta della Federazione al tema del format del campionato cadetto: sarà a 19 o a 22 squadre?

Ore 10.44 - “Dobbiamo attenerci al Consiglio di Stato. Queste sono decisioni che vengono fuori dal nostro mondo, ci dobbiamo attenere a quelle", è questa la risposta che Renzo Ulivieri, presidente dell'AssoAllenatori, ha dato alla stampa presente fuori dagli uffici della FIGC a Roma alla domanda su quale sarà il format per questa stagione della Serie B.

Ore 10.41 - Arrivato anche Andrea Abodi, ex presidente della Lega di Serie B oggi alla guida del Credito Sportivo

Ore 10.40 - Arrivano i primi protagonisti del Consiglio Federale di oggi. Nello scatto del nostro inviato ecco Giancarlo Abete e Marcello Nicchi, numero uno dell'AIA e fra gli sponsor più forti dell'elezione di Gabriele Gravina alla presidenza federale.