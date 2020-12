live Conte: "Brozovic unico play in rosa: non lo rischio. Il Verona ci impegnerà"

vedi letture

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

17.15 - L'Inter non si ferma più. Pur non brillando, con Hakimi e il rigore di Lukaku batte lo Spezia a San Siro e porta a casa il sesto successo consecutivo in campionato. Tra poco il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, parlerà in conferenza stampa post-gara. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

17.33 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

La partita se l'aspettava così complicata? - "Dovevamo fare più attenzione nel finale, sicuramente dopo nove partite così ravvicinate la fatica si è fatta sentire. Ora c'è il Verona che ci impegnerà sotto tutti i punti di vista"

Perché ha sostituito Brozovic? E Barella può essere un suo naturale cambio? - "La sostituzione di Marcelo la spiego con la sua ammonizione e c'era il rischio di perderlo. Oggi ha fatto una buona partita. Nicolò è meno regista e più interditore, ma all'occorrenza ha dimostrato che può giocare vertice basso come visto a Reggio Emilia. Marcelo è comunque l'unico play puro che abbiamo"

Quanto è importante il recupero di Vidal? - "Si deve mettere al pari con gli altri e cercare di recuperare il terreno perduto"

17.37 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte