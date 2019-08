LIVE TMW - Conte: "Lukaku gigante buono: ha un potenziale incredibile"

Premi F5 per ricaricare la pagina

Fonte: dal nostro inviato a San Siro

Una vittoria straripante. Un 4-0 netto, rotondo, da formazione dominante che ha fatto esplodere tutto l'entusiasmo dei tifosi dell'Inter. Antonio Conte parla in conferenza stampa dopo la vittoria di questa sera a San Siro firmata da Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva. "A tratti è stata chiara l'idea che voglio. Se vogliamo essere tra i protagonisti del campionato, dobbiamo essere lì, attaccati. Se vogliamo fare un campionato importante, dobbiamo essere più continui, dobbiamo evitare situazioni che si sono verificate dopo il 2-0. Fino a quel momento abbiamo creato tantissimo, giocando anche bene. Poi per un quarto d'ora e a inizio secondo tempo abbiamo smarrito il filo, serve restare attaccati all'idea per cui lavoriamo. Dopo un mese e mezzo di lavoro posso ritenermi comunque soddisfatto, è un piacere per me arrivare al campo e allenare questo gruppo di calciatori. Mi stanno dando tanto, si sono messi a disposizione alla grande. Ho trovato un gruppo di uomini che hanno voglia di fare, di bravi ragazzi, sono molto contento".

Sulla partecipazione. "Chiedo tanto e offro tanto, vivo la partita iniziando a calcolare anche quanti chilometri percorro durante la partita. Non sono sulle medie dei calciatori ma sono sui 6-7 chilometri...".

Su gruppo e singoli. "In un'idea collettiva, la qualità del singolo viene accentuata. E' quello su cui stiamo lavorando, sto cercando di far entrare nella testa del giocatore questo. Quando c'è qualità nel singolo, messo in un'idea collettiva, risalti ancora di più le tue caratteristiche. Non vinceremo mai gare a livello singolo, mai. Dobbiamo seguire uno spartito che dobbiamo migliorare, in entrambe le fasi. Oggi c'è stata la grande giocata di Brozovic, di Sensi, di Candreva, non scordiamo che De Vrij ha avuto un problemino e Ranocchia è entrato: in un collettivo ha dimostrato di essere un signor giocatore, non ho avuto alcun dubbio".

Su Lukaku. "E' giusto spendere due parole per lui: è arrivato da poco tempo, si è calato nella realtà alla grande. Ha 26 anni, è un gigante buono, ha un potenziale su cui lavorare tanto. E' arrivato in ritardo, con lavori importanti a cui si è messo a disposizione, e già oggi ha mostrato che tipo di giocatore è, perché il club abbia insistito nel prenderlo. E' stato una piacevole scoperta, si è calato nella realtà in modo umile facendosi ben volere da tutti. A soli 26 anni ha margini di miglioramento: deve lavorare, sfruttando di più le sue capacità. Non ha mostrato ancora tutto nella sua carriera da calciatore".

Su Sensi. "Ho avuto le idee chiare su tutto, in un momento ho spinto perché la situazione era stantia ma le idee su dove intervenire, su che tipo di giocatori, erano chiare. E' più semplice così: abbiamo investito sui giovani, che vengono da realtà non già affermate. Non dal PSG, dall'Arsenal, dal Real Madrid. Vengono da realtà più piccole, affacciandosi per la prima volta a questo livello come Sensi, Barella, Lazaro: grande stadio, grande club, palcoscenici importanti, non è facile. Sensi, però, oggi ha dimostrato come dall'inizio che non abbiamo sbagliato. Deve restare umile ma lo è, continui a lavorare come sta facendo. Va bene parlare dei nuovi ma non scordiamo gli altri: Brozovic ha fatto una partita importante, è un altro che ha margini di crescita importanti. Dobbiamo lavorarci e farlo crescere. L'obiettivo è far crescere i singoli per ridurre il gap che c'è".

Sulla pressione. "L'ho detto anche al 45' ai ragazzi: adesso pensiamo a noi stessi, a migliorare. C'è tanto da migliorare. Abbiamo vinto 4-0 all'esordio, con un gol annulato. Abbiamo creato tante soluzioni e situazioni ma abbiamo margini di miglioramento. Testa bassa e pedalare: non dobbiamo essere scintilla ma dinamite".