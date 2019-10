LIVE TMW - Conte: "Non parlatemi di prestazione, ci teniamo stretti i 3 punti"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dal nostro inviato al Rigamonti, Brescia

23.15 - Tra pochi minuti il tecnico dell'Inter Antonio Conte interverrà all'interno della sala stampa del Mario Rigamonti per analizzare il successo ottenuto contro il Brescia.

23.38 - È iniziata la conferenza di mister Conte.

Come valuta la prestazione?

"Sono super contento, non mi parlate di prestazione. Non era semplice, era la quarta partita in nove giorni. Sono contento per la sofferenza e per i tre punti, ce li prendiamo e ce li portiamo a casa stretti stretti".

In gol ancora Lukaku e Lautaro.

"Hanno giocato molto, sto cercando di farli riposare. Hanno caratteristiche specifiche per la mia idea di calcio. Far entrare Esposito in quella situazione non è stato semplice, ma può essere un'alternativa ideale. Nelle difficoltà, che sono tante, dobbiamo continuare così. Domani ho dato un giorno libero ai ragazzi, era giusto staccare un attimo. Ci ritroveremo per preparare la partita di sabato. Speriamo di recuperare qualche giocatore per avere qualche alternativa. Oggi non potevo chiedere di più ai ragazzi".

Come ha visto il Brescia?

"In questo momento non ho ben presente le situazioni di gioco. Handanovic è un buon portiere, è il nostro portiere. A volte fa meglio, a volte fa peggio. Fa parte della squadra, ce lo teniamo stretto. Il Brescia mi ha fatto una buona impressione per lo spirito e per la tenacia. Corini sta facendo un grandissimo lavoro, è uno dei tecnici più bravi che ci sono. Auguro il meglio a lui e al Brescia".

Chi può recuperare per le prossime partite?

"Sinceramente non lo so, stiamo monitorando tutti. D'Ambrosio ha una frattura, finché avverte dolore è difficile pensare di recuperarlo. Sono situazioni che possono cambiare, lo stesso Vecino ha questo problema. Ha avuto un'infiammazione, ma monitoriamo tutti ogni giorno. Lo staff medico lavora bene e ho grande fiducia in loro".

Vincere anche lontano da casa è una dimostrazione di carattere.

"Il fatto che si sia sempre vinto anche in trasferta, in campi non semplici, vuol dire che di base c'è la predisposizione a giocare in casa come in trasferta. Oggi è una vittoria molto importante, sfido chiunque a giocare qui e portare a casa tre punti. Ho chiesto una prova di maturità e ci siamo riusciti. Parlare della prestazione è riduttivo e inopportuno, vedere il bicchiere mezzo vuoto non va bene. Oggi non me la sento di dire qualcosa, ora recuperiamo e ci prepareremo per Bologna e Dortmund".

23.48 - È terminata la conferenza stampa di mister Conte.