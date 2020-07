live Conte: "Si esaltano solo le cose negative, c'è premeditazione da parte di qualcuno"

23.46 - L'Inter pareggia all'ultimo la gara con la Roma grazie a un gol su rigore di Lukaku. Sono tanti, però, i rimpianti per i nerazzurri che vanno in vantaggio con de Vrij, ma si fanno rimontare dalle reti di Spinazzola e Mkhitaryan. Al triplice fischio è 2-2 e le speranze Scudetto della squadra di Conte sono appese a un filo. Tra poco le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa.

00.31 - Inizia la conferenza stampa

Ha qualcosa da rimproverare ai ragazzi?

"Sinceramente mi riesce difficile rimproverare qualcosa ai ragazzi per quello che mi danno e per quello che stanno facendo. Fino all'ultimo sono stati li per provare a pareggiare. C'è poco da recriminare, andiamo 1-0 alla fine del primo tempo e magari i ragazzi non sarebbero entrati contratti a inizio secondo tempo. Ho poco da dire a loro. I nostri tifosi devono essere orgogliosi"

Sul calendario

"Andatelo a vedere com'è strutturato il nostro e quello degli altri. Andateci".

Si è dato una spiegazione perché dopo il richiamo al Var sul primo gol l'arbitro non abbia cambiato idea?

"Se il Var ti chiama non è per farti fare una passeggiata. L'episodio era chiaro. C'era stato una carica su Lautaro. Il giocatore della Roma non prende la palla. L'ultima cosa che voglio fare è parlare di arbitri, anche loro stanno affrontando una situazione difficile. Si allenano a temperature altissime. Massima comprensione anche per errori gravi come questo".

Rimpianti?

"Io so benissimo cosa stanno facendo i ragazzi. L'Inter è in Champions con 4 giornate di anticipo e con 15 punti dalla Roma e 16 da Napoli e Milan. C'è premeditazione da parte di qualcuno nei confronti dell'Inter. Si esaltano in modo negativo troppe cose. A 4 giornate dalla fine parliamo ancora di Scudetto e negli ultimi dieci anni non succedeva mai. Se non volete vederlo non c'è niente da fare"

Cosa non le piace del calendario?

"Io non posso fare il calendario. Io faccio l'allenatore. Se voi lo andate a vedere in modo onesto e leale, vi accorgerete che ci sono delle anomalie importanti. Nel periodo clou affrontiamo sempre squadre riposate un giorno in più. Qualche domanda me la faccio, ma il problema è che me la faccio solo io".

00.38 - Termina la conferenza stampa