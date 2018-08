LIVE TMW - Copenaghen, Solbakken: "Domani affrontiamo una grande"

Fonte: Dell'inviato al Parken Stadium, Copenaghen

Fine della conferenza stampa.

Sulla partita. "L'impressione che rimane sono i trenta minuti del secondo tempo di Reggio. Nella prima frazione eravamo in controllo, ora giocando in casa dovremo avere il pallino del gioco in mano".

Su Zeca. "È già successo che non giocasse, sappiamo comunque cosa fare, abbiamo altri piani".

Sull'Europa League. "L'obiettivo della partita di andata era mantenere in bilico il risultato. Ora vogliamo vedere per domani. Il mercato? Fra poco chiude, non mi importa".

Sulla partita di domani. "Sarà difficile, sappiamo di affrontare una squadra forte, hanno pareggiato 3-3 con la Roma. Dovremo essere bravi in fase difensiva, mantenere la porta inviolata. Poi dobbiamo vedere, ma l'inizio sarà fondamentale".

Fra poco ci sarà la conferenza stampa di Stale Solbakken, allenatore del Copenaghen, in vista della sfida di domani contro l'Atalanta al Parken.