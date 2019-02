LIVE TMW - Coppa Italia, è il giorno di Lazio-Milan: le formazioni ufficiali

Fonte: Ha collaborato Michele Pavese

È il giorno di Lazio-Milan, andata della prima semifinale di Coppa Italia. Da una parte i rossoneri di Gattuso che hanno eliminato il Napoli di Ancelotti ai quarti, dall'altra i biancocelesti di Inzaghi che nel turno precedente hanno avuto la meglio sull'Inter. Appuntamento alle 21 per la gara di andata, col ritorno che è fissato per il prossimo 24 aprile. Su TMW potrai seguire il live di avvicinamento alla gara con tutte le curiosità, le dichiarazioni e le ultime di formazione.

20.08 - Il nostro live di avvicinamento alla sfida termina qui, CLICCA QUI! per seguire la nostra diretta testuale.

20.04 - Tutto confermato nelle scelte iniziali di Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso. Il tecnico dei capitolini recupera Bastos e conferma la difesa a 3. A destra c'è Romulo, in mezzo torna Milinkovic-Savic. Quattro cambi per il Milan rispetto alla vittoria di venerdì in campionato contro l'Empoli: giocano Calabria, Laxalt, Suso e Borini, out Conti, Rodriguez. Castillejo e Calhanoglu.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini.

19.15 - Secondo quanto appreso da MilanNews.it, stasera all'Olimpico sono attesi circa 5000 tifosi rossoneri per assistere all'andata della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan.

18.20 - Olimpico stregato per il Milan negli ultimi anni, almeno per quanto riguarda le sfide disputate contro la Lazio: come riporta il sito ufficiale, la squadra rossonera ha vinto solo una delle ultime 10 partite in tutte le competizioni contro i biancocelesti a Roma (poi 5 pareggi e 4 sconfitte), cioè il 3-1 nel novembre 2015 in Serie A.

17.30 - A tre ore e mezza dal fischio d'inizio della sfida, potrebbero essere questi i 22 che scenderanno in campo.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha, Patric, Bastos, Acerbi; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini.

16.55 - "Sono convinto che questo Milan giovane farà strada. Quando arrivammo noi, trovammo degli ostacoli non semplici, c’erano dei rinnovi difficili da fare. Sapevamo che andava rifondata una squadra con i giovani, e che c’era bisogno di tempo. Sono state buttate le basi per un Milan che farà cose importanti in futuro. Sono sicuro che arriverà in Champions e vincerà la Coppa Italia". Queste le parole di Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, ai microfoni di RMC Sport.

15.45 - La difesa rattoppata della Lazio stasera dovrà affrontare un avversario in forma strepitosa. Krzysztof Piatek è andato a segno in tutte le partite disputate con la maglia del Milan in cui è sceso in campo dal primo minuto. Ma non solo: il bomber polacco è il capocannoniere della competizione: otto reti in tre partite, una ogni 32 minuti giocati. E all'Olimpico ha già timbrato in tre occasioni.

14.50 - Niente difesa a 4, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi anche questa sera contro il Milan schiererà la sua squadra con la difesa a 3. Nonostante l'emergenza l'allenatore biancoceleste, racconta Sky Sport, punterà ancora sul suo modulo di riferimento. Nella linea a tre davanti a Strakosha troveranno spazio quindi Acerbi e Patric ai lati di Lucas Leiva, adattato a centrale per l'occasione. Centrocampo 'classico' con Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic e Lulic, mentre davanti Correa darà supporto a Immobile. Questo il probabile undici biancoceleste: Strakosha; Patric, Lucas Leiva, Acerbi; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic, Lulic; Correa; Immobile.

14.36 - Il Milan, tramite il proprio profilo Twitter, ha mostrato alcune immagini del risveglio muscolare della squadra svolto questa mattina in vista della sfida contro la Lazio delle 21.



📸 Morning workout ahead of #LazioMilan

📸 Il risveglio muscolare a poche ore dalla sfida di #CoppaItalia pic.twitter.com/ZwzJFbaa6L — AC Milan (@acmilan) February 26, 2019

14.05 - Daniele Orsato è l'arbitro designato per dirigere la semifinale di andata di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Il fischietto veneto verrà coadiuvato da Manganelli e Ranghetti, mentre il quarto uomo sarà Pairetto. Al VAR Calvarese e Vuoto.

13.28 - Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha convocato 22 giocatori per la sfida di questa sera contro il Milan:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Durmisi, Luiz Felipe, Patric

Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Jordao, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Romulo

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Neto



12.54 - Saranno circa 25mila gli spettatori che questa sera saranno presenti allo Stadio Olimpico per la semifinale di andata di Coppa Italia fra Lazio e Milan. Un numero, quello riportato da Lalaziosiamonoi, decisamente basso considerando l'importanza del match contro i rossoneri e la possibilità eventuale di giocare la finale nello stadio di casa.

12.13 - Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato della sfida nella giornata di ieri: "La squadra ha lavorato bene, siamo reduci da un’eliminazione con il Siviglia che brucia per come si era messa la partita e per come si sono sviluppati gli episodi. Abbiamo avuto quattro giorni per lavorare bene ed è questo l’aspetto che più conta. Per quanto riguarda l’assetto difensivo siamo in emergenza e cercheremo di ovviare: in questi giorni abbiamo provato spesso e volentieri a cambiare ed a capire chi può adattarsi in determinati ruoli dove oggi siamo scoperti ma dovremo affrontare la partita con molta umiltà ricordandoci che sarà un confronto che si svilupperà nell’arco di 180 minuti".



12.00 - Il tecnico rossonero Gennaro Gattuso, nella giornata di ieri, ha così parlato della sfida di questa sera: "Veniamo da un momento brillante, è vero, ma oggi ci giochiamo il primo tempo della semifinale. Dobbiamo giocarla con grande umiltà. La Lazio è diventata una realtà del calcio italiano da qualche anno a questa parte ed esprime un buon calcio".



🗣 "Lazio are a solid reality. We all have to row in the same direction". The boss spoke exclusively to @MilanTV on the eve of the #CoppaItalia semi-final

🎙 Il Mister alla vigilia di #LazioMilan: "È un momento brillante ma restiamo umili" pic.twitter.com/3N2Syoj5v0 — AC Milan (@acmilan) 25 febbraio 2019

11.39 - Il Milan di Gennaro Gattuso arriva a Roma con quasi tutti gli effettivi a disposizione, anche se il tecnico rossonero farà probabilmente un paio di cambi per ampliare l'utilizzo della rosa. In questo ragionamento potrebbero riposare Ricardo Rodriguez e Hakan Calhanoglu per far spazio a Laxalt e Borini. Questo il probabile undici dei rossoneri:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini.

11.08 - "Per quanto riguarda l’assetto difensivo siamo in emergenza e cercheremo di ovviare", ha detto ieri il tecnico della Lazio Simone Inzaghi nelle parole della vigilia. Un'emergenza che potrebbe portare all'arretramento di Lucas Biglia sulla linea dei difensori (a 4 per l'occasione), viste le non perfette condizioni di Bastos e Luiz Felipe. Questo dunque il probabile undici di Simone Inzaghi:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Lucas Leiva, Acerbi, Lulic; Milinkovic, Badelj, Parolo; Romulo, Immobile, Correa.