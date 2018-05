LIVE TMW - Coppa Italia, il giorno della finale: le ultime su Juventus-Milan

Premi F5 per aggiornare la pagina!

11.53 - IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA - Ecco il programma della giornata dei giocatori del Milan in vista della finale di Coppa Italia di questa sera contro la Juventus: dopo il risveglio muscolare iniziato alle 11.30, i rossoneri pranzeranno alle 13.15, poi avranno qualche ora di riposo prima della merenda (ore 18) e della riunione tecnica (19.15). A seguire, la squadra milanista raggiungerà in pullman lo stadio Olimpico di Roma.

11.49 - NUMERI E STATISTICHE - Juventus e Milan si affronteranno per la quinta volta in finale di Coppa Italia: i bianconeri si sono imposti nei doppi confronti del 1941/42 e 1989/90, e nella finale secca del 2015/16; i rossoneri hanno alzato il trofeo nel 1972/73. Considerando anche Supercoppa italiana e Champions League, tutte le cinque finali a gara unica tra Juventus e Milan sono andate ai supplementari; quattro su cinque si sono decise dopo i calci di rigore. La Juventus ha vinto per 12 volte la Coppa Italia, tre più di ogni altro club. È inoltre l’unica formazione ad aver alzato il trofeo per tre stagioni di fila (dal 2014/15 al 2016/17). Sono 24 i precedenti complessivi tra i due club in Coppa Italia: 10 successi bianconeri, sette per i rossoneri, sette anche i pareggi. Higuain ha segnato 5 gol nelle ultime 6 partite di Coppa Italia con la maglia della Juventus, ma ha fatto solo un gol negli ultimi 8 incontri con il Milan in tutte le competizioni.

11.27 - RISVEGLIO MUSCOLARE - In vista della finale di Coppa Italia di questa sera contro la Juventus, per i giocatori del Milan è in programma in questi minuti (dalle 11.30) il risveglio muscolare nell'hotel 'Parco dei Principi" che ospita la squadra rossonera in questo ritiro romano.

11.06 - MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE - Sul fronte rossonero nessun dubbio perché Gattuso sembra aver deciso di affidare le chiavi del centrocampo a Locatelli: Biglia, nonostante il miracoloso rientrro, non scenderà in campo dal primo minuto. Forze giovani anche in attacco dove Cutrone ha vinto il ballotaggio con Kalinic e sarà affiancato da Suso e Calhanoglu. Nel reparto arretrato Bonucci e Romagnoli, già sceso in campo contro il Verona, proteggeranno Donnarumma. Questa la probabile formazione:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

11.00 - JUVENTUS, LA PROBABILE FORMAZIONE - I bianconeri dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3: in difesa, davanti a Buffon, Benatia è favorito su Rugani e Cuadrado con ogni probabilità verrà schierato nuovamente da terzino destro (sulla sinistra Asamoah è in vantaggio su Alex Sandro). In mediana spazio a Khedira-Pjanic-Matuidi mentre il tridente offensivo sarà composto da Dybala, Higuain e Douglas Costa. Mandzukic, recuperato dopo l'infortunio contro l'Inter, partirà dalla panchina. Questa la probabile formazione:

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa.

10.46 - IL REGOLAMENTO - Se il Milan vince la Coppa Italia si qualifica ai gironi di Europa League. Se invece perde dovrà conquistare in campionato la qualificazione in EL: il 6° posto porta ai gironi e il 7° ai preliminari (3 turni, dal 26 luglio). La finale di oggi, quindi, ha Atalanta e Fiorentina spettatrici interessate: se il Milan vince la Coppa arrivando oltre il 6° posto, la 6ª va ai preliminari. Se vince la coppa arrivando oltre il 7° posto, la 6ª va ai preliminari e la 7ª è esclusa...

10.39 - ALLEGRI vs GATTUSO - Per Allegri, in attesa del tricolore, potrebbe essere il penultimo trofeo in bianconero prima di un possibile trasloco. Per Buffon stessa situazione, prima del ritiro. Per Gattuso, invece, la possibilità di alzare quella Coppa che indipendentemente dal posizionamento in campionato aprirebbe le porte dell'Europa, oltretutto per via diretta, senza passare attraverso la fatica dei preliminari.

Juventus e Milan si affrontano questa sera all'Olimpico di Roma nella finale di Coppa Italia (ore 21): i bianconeri vogliono conquistare il trofeo per la quarta volta consecutiva per entrare ancora di più nella storia, i rossoneri provano a salvare la deludente stagione battendo gli ormai Campioni d'Italia e garantendosi così l'accesso in Europa League. Segui il LIVE di TuttoMercatoWeb.com con la marcia di avvicinamento alla sfida!