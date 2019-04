LIVE TMW - Coppa Italia, il giorno di Atalanta-Fiorentina: in palio c'è la finale

Premi F5 per aggiornare la pagina!

12.12 - Duello colombiano - Francisco Maturana, ex calciatore e storico allenatore colombiano, a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei due talenti di Atalanta-Fiorentina, Luis Muriel e Duvan Zapata: "Ricordo gli inizi di Luis: era un razzo, potentissimo e con una capacità di controllare la palla molto rara. Poteva partire dalla trequarti e sapeva essere squilibrante. Zapata? Lunghi anni di tattica italiana lo hanno poi cambiato. Prima era solo esplosività fisica, colpo di testa, adesso il gioco lo sente. È universale: ha un ottimo maestro... A chi somigliano? Zapata mi ricorda Falcao, altro attaccante costeño: potenza fisica che arma la tecnica. Più che Bacca, Muriel mi ricorda Teófilo Gutiérrez. In Europa lo conoscono poco, forse, ma Teo inventa e ispira i compagni all’invenzione".

11.51 - DDV in ritiro - Questa mattina - riporta il sito ufficiale del club - il patron della Fiorentina, Diego Della Valle ha raggiunto il Presidente Andrea Della Valle in hotel a Bergamo e si è fermato con la squadra. Il Patron ha parlato con i ragazzi e li ha incoraggiati in vista dell'importante sfida di questa sera in Coppa Italia contro l'Atalanta, per poi ripartire. La squadra in questo momento è in campo per la rifinitura: presenti a seguire la seduta il Presidente Andrea Della Valle, il Direttore Generale dell'Area Tecnica Pantaleo Corvino e il Club Manager Antognoni. Andrea Della Valle sarà, inoltre, questa sera allo stadio per seguire dal vivo la partita.



11.46 - Le parole di Montella - "Complimenti all'Atalanta per il calcio che esprime, merita tutti gli elogi. Hanno il piccolo vantaggio del risultato dell'andata, ci credo e abbiamo le caratteristiche per poterlo fare. Dobbiamo giocarla al massimo", le dichiarazioni del tecnico viola.

11.42 - Le parole di Gasperini - Così il tecnico dei bergamaschi in vista della gara di questa sera: "Accantoniamo il campionato e pensiamo a Coppa Italia. Col Napoli è stata una vittoria importante per il risultato perché cii mette nelle condizioni di stare alla pari con tutti. Questa gara è un'altra partita, una competizione nella quale vogliamo arrivare in finale. Arrivati a questo punto entrambe vogliamo la finale, la giocheremo al meglio delle nostre possibilità. Siamo molto convinti e sogniamo più la Coppa Italia che la Champions, poi da venerdì penseremo al resto

11.28 - Fiorentina, la probabile formazione - Un punto conquistato contro il Bologna nella gara del suo nuovo esordio sulla panchina viola, poi la sconfitta contro la Juventus all’Allianz Stadium sempre in campionato: Vincenzo Montella, adesso, cerca il primo successo alla guida della Fiorentina. Viola che dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2, con Milenkovic, Pezzella e Ceccherini, Biraghi agirà sull’out di sinistra, a centrocampo chance possibile per Gerson, con ballottaggio Benassi-Dabo (il primo è favorito). In avanti, Chiesa con Muriel.

Questa la probabile formazione (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Mirallas, Gerson, Veretout, Benassi, Biraghi; Chiesa, Muriel.

11.12 - Atalanta, la probabile formazione - Gasperini dovrà rinunciare agli squalificati Hateboer e Toloi (per quest’ultimo stagione terminata in anticipo per infortunio): sugli esterni spazio con ogni probabilità a Gosens che agirà sulla fascia sinistra, con Castagne a destra. In difesa il dubbio è tra Djimsiti e Masiello. Non al 100% della forma Ilicic che ormai da tempo stringe i denti per un fastidio al ginocchio, lo sloveno comunque dovrebbe partire dal primo minuto.

Questa la probabile formazione (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Mancini; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

11.00 - Obiettivo finale Coppa Italia per Atalanta e Fiorentina, che questa sera si sfideranno nella semifinale di ritorno della competizione che si giocherà allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo con fischio d’inizio previsto per le ore 20.45. Una sfida tutta da vivere tra due formazioni che ripartiranno dello spettacolare 3-3 dell’andata (sulla panchina viola c’era ancora Pioli, sostituito successivamente da Montella): un risultato che lascia apertissimo il discorso qualificazione. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com con la marcia di avvicinamento alla sfida di questa sera!