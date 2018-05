LIVE TMW - Coppa Italia, le formazioni: Higuain in panchina, c'è Mandzukic

Premi F5 per aggiornare la pagina!

Fonte: Con la collaborazione del nostro inviato a Roma, Raimondo De Magistris

20.02 LE FORMAZIONI UFFICIALI - E' Cutrone contro Mandzukic: confermate le previsioni del pomeriggio, con Allegri che sceglie il croato piuttosto che Higuain, mandato in panchina nella serata dell'Olimpico, dove i bianconeri si giocheranno la possibilità di alzare il primo trofeo stagionale. Nel Milan ancora Romagnoli in difesa, mentre Locatelli vince il ballottaggio con Montolivo e va in cabina di regia. Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Milan.

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Mandzukic. All. Allegri

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso

17.01 - COPPA ITALIA E MERCATO - Milan, Coppa Italia e non solo. In casa rossonera infatti si inizia a pensare anche al mercato futuro: nessuna trattativa ufficiale ancora avviata - riporta gianlucadimarzio.com - ma i dirigenti rossoneri quest’oggi hanno avuto una prima chiacchierata con Davide Lippi e Luca Pennacchi, agenti di Matteo Politano. Poche ore dopo nello stesso albergo è arrivato anche l’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali, probabile dunque che il Milan abbiamo fatto un sondaggio esplorativo per capire il costo del cartellino e la volontà o meno del club neroverde di cedere Politano.

16.38 - JUVENTUS, GIOCA MANDZUKIC - Si va verso un colpo di scena inaspettato per quanto riguarda la formazione che avrebbe scelto Massimiliano Allegri per affrontare il Milan questa sera nel corso della finale di TIM Cup. Gonzalo Higuain, infatti, potrebbe accomodarsi in panchina, per lasciare posto a Mario Mandzukic, che agirebbe come punta centrale sorretto alle spalle da Dybala e Douglas Costa.

16.11 - JUVENTUS, ASAMOAH IN VANTAGGIO - Poco dopo le 17, la Juventus si ritroverà per fare la riunione tecnica. Per il momento non sembrano esserci novità di formazione e si va verso il 4-3-2-1, con Asamoah che dovrebbe agire in difesa. Il numero 22 juventino consentirà alla squadra di giocare anche con il 3-5-2.

16.03 - PARLA AMBROSINI - Intervenuto a Sky Sport, Massimo Ambrosini ha parlato così della finale di Coppa Italia: "Può essere il trofeo della nuova era, del nuovo ciclo. Ho sentito le parole di Rino e quando parla della miccia che potrebbe infiammare il tifo tutto calza perfettamente. Una stagione da montagne russe che potrebbe finire con un trofeo e la qualificazione diretta all'Europa League, sarebbe grandioso. C'è una base importante alla quale andranno inseriti i giusti elementi su consiglio di Rino. Il Milan del prossimo anno potrebbe essere ancor più competitivo".

15.48 - IL TIFOSO SMAILA - Umberto Smaila, noto personaggio dello spettacolo e grande tifoso del Milan, è intervenuto a RMC Sport parlando della finale di Coppa Italia che vedrà i rossoneri opposti alla Juve: "Dopo aver vinto tutto in passato, ora ci dobbiamo accontentare di lottare per altri trofei. Quella contro i bianconeri sarà a mio parere una partita terrificante. E mi chiedo come potremo fronteggiare la Juve. Se sono sfiduciato? Beh, lo faccio anche per scaramanzia... Ogni gara in effetti fa storia a sè. Certo, la Juve a volte si concede il lusso di tenere in tribuna grandi campioni. Basta questo per far capire la forza della sua rosa".

15.21 - BODINI A TMW - Luciano Bodini, a lungo portiere della Juve, parla a TMW della finale di Coppa Italia di questa sera contro il Milan: "La Juve è certamente favorita anche se la carica che Gattuso riesce a trasmettere ai suoi giocatori è abbastanza forte e importante. Però la Juve è difficile che possa perdere quando ci sono le competizioni di un certo spessore. Donnarumma-Buffon? Gigi è ancora un gran portiere. Donnarumma lo vedrei perfettamente alla Juve: bisognerà vedere se i due club possono mettersi d'accordo. E' vero che Szczesny non è male ma con Donnarumma la Juve si assicurerebbe il portiere per i prossimi quindici anni".

15.13 - L'ULTIMA DELL'ARBITRO DAMATO - L'arbitro della sfida di questa sera fra Juventus e Milan sarà l'avvocato Antonio Damato. Il nome del fischietto di Barletta è stato scelto, oltre che per capacità tecniche ed esperienza, anche come 'premio' alla carriera. Quella di stasera, infatti, sarà la sua ultima direzione di gara prima di chiudere la propria carriera. Il bilancio con i bianconeri è di 16 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, mentre col Milan di 13 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte.

15.10 - CALLONI FIDUCIOSO - "Sono milanista, spero vincano i rossoneri". Mancano poche ore alla finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan ed Egidio Calloni, ex attaccante rossonero che conquistò la Coppa Italia del '77, sembra fiducioso: "Tutto può succedere - dice a Tuttomercatoweb.com - la partita si gioca a Roma e non a Torino e questo è molto importante. Il Milan tra l'altro è in un buon momento di forma. Le sensazioni sono buone".

15.03 - RIPOSO E RIUNIONE - La Juventus in questo momento si sta riposando in vista della finale di Coppa Italia. Alle 17 circa i giocatori si ritroveranno per la merenda e la successiva riunione tecnica che servirà ad Allegri per impartire gli ultimi dettami tattici.

14.33 - GANZ A RMC SPORT - Ospite del 'Maracanà' di RMC Sport, l'ex attaccante rossonero Maurizio Ganz ha commentato la finale di Tim Cup tra Milan e Juventus: "Locatelli? È un ragazzo sveglio, attento e pronto fisicamente: la condizione atletica in queste partite diventa fondamentale. Stesso discorso per Cutrone, ha dimostrato di avere carattere e qualità, sopratutto sotto porta. Possiamo dire che si è meritato la possibilità di giocarsi questa finale dall'inizio".

14.17 - PIRLO TIFA PER GATTUSO - Andrea Pirlo, doppio ex di Milan e Juventus, è stato intervistato dai microfoni di Milan TV in vista della sfida di questa sera: "Mi aspetto una partita equilibrata. Una finale non ha mai favoriti, a maggior ragione se si gioca a fine stagione. Spero che sia una bella partita. Vedere Gattuso sulla panchina del Milan mi fa un bellissimo effetto, sono contento di quello che sta facendo: ha ridato un'anima al Milan, dando uno spirito di squadra e facendo giocare la squadra molto bene. Gran parte del merito è suo e spero che questa sera possa coronare il sogno di alzare la Coppa. Punti deboli della Juventus? Tutti ne hanno, la Juventus è la squadra più attrezzata. Sarà il Milan a provare a trovarli. Per Bonucci è una partita speciale, non è mai facile giocare contro una ex squadra, soprattutto le prime sfide dopo aver appena cambiato maglia. Biglia? E' un ruolo fondamentale, perchè dà un equilibrio a tutta la squadra. Non so se sarà al meglio, ma se Rino riterrà di poterlo mettere in campo significherà che avrà le proprie ragioni. Il Milan ha bisogno di vincere trofei per ripartire, per ridare entusiasmo e dare credibilità al futuro, anche per i nuovi giocatori. E' una partita fondamentale per iniziare il ciclo Gattuso".

14.01 - EX DI TURNO - Giuseppe Sabadini, ex giocatore del Milan con cui ha vinto anche una Coppa Italia, ha parlato a RMC Sport della finale di Coppa Italia e della Nazionale: "La Juventus ha un potenziale superiore, è risaputo, anche perché hanno tanti ricambi e riescono sempre a fare lo stesso gioco. Però può succedere di tutto specie se il Milan gioca concentrato e va a mille, io sono fiducioso.

13.46 - GIGIO E IL MERCATO - Tutto da scrivere il futuro di Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan che questa sera giocherà la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Per motivi diversi da quelli di Buffon, anche Gigio tra poche ore potrebbe giocare la sua ultima finale di Coppa Italia prima di andare a giocare altrove. Anche Massimiliano Mirabelli - che ha già ingaggiato Pepe Reina - è entrato nell'ordine di idee di cedere il portiere classe '99 dinanzi a un'offerta da 60 milioni di euro. E in questo senso, secondo quanto raccolto da TMW, c'è stato anche un chiarimento con Mino Raiola. per leggere la news completa CLICCA QUI!

13.35 - TIFOSI VIP - Ezio Greggio e Diego Abatantuono, tifosi rispettivamente di Milan e Juventus, hanno parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della finale di Coppa Italia. Queste alcune battute: ""Mi auguro che la Juve mantenga il suo carattere fino all’ultimo, al resto ci pensa Allegri, che spero rimanga" - ha sottolineato Greggio. "Il Milan è estremamente sfavorito, ma tutto può succedere, come nella Supercoppa vinta con Montella", ha risposto l'attore di fede rossonera.

13.23 - JUVE A PRANZO - Per la Juventus è il momento del pranzo e poi i giocatori andranno nelle rispettive stanze per riposare. Intanto davanti all'hotel stanno arrivando i tifosi bianconeri.

13.12 - DOPPIO EX - Alessandro Matri, ex attaccante di Milan e Juventus attualmente al Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nella quale ha parlato così di Leonardo Bonucci e di Patrick Cutrone: "Se mi fa ancora effetto vedere Bonucci con la maglia rossonera? Un po’ sì. Sinceramente non mi sarei mai immaginato Leo lontano dalla Juventus, però sono cose che fanno parte del calcio, non ci vedo nulla di male. Cutrone? Mi rivedo nelle spirito di Patrick. Ci assomigliamo anche un po’ per caratteristiche: siamo due finalizzatori. È un ragazzo che merita i complimenti per come si è imposto nel Milan".

12.58 - MONTEPREMI - L’edizione odierna del Corriere della Sera riporta che la squadra che vincerà questa sera la Coppa Italia tra Juventus e Milan incasserà 3,9 milioni di euro, mentre chi perderà intascherà 2,5 milioni. A queste cifre, bisogna poi aggiungere due milioni dal botteghino e i proventi della Supercoppa italiana, che potrebbe tenersi ancora a Doha.

12.46 - PRANZO PER YONGHONG LI - Yonghong Li, presidente rossonero, ha lasciato poco l'Hotel Parco dei Principi, sede del ritiro del Milan a Roma in vista della finale di Coppa Italia: il numero uno del club di via Aldo Rossi pranzerà con alcuni collaboratori cinesi.

12.35 - L'OPINIONE DI SCONCERTI - Nel suo fondo sul Corriere della Sera Mario Sconcerti si concentra sull'importanza del successo in Coppa Italia per i due tecnici, Gattuso e Allegri. "Ma per Gattuso un successo varrebbe di più", il titolo scelto. Perché un successo per la Juve sarebbe solo un'altra piccola storia di prestigio, mentre per il Milan significherebbe voltare pagina, porre una pietra miliare su cui ricominciare a costruire una nuova storia di successi.

12.28 - ARRIVA FASSONE - Marco Fassone è arrivato poco fa nel ritiro del Milan a Roma, accolto dai cori dei tifosi milanisti presenti all'esterno dell'Hotel Parco dei Principi.

12.26 - IL CONSIGLIO DI PASALIC - Mario Pasalic segnò il rigore che nel 2016 consegnò la Supercoppa Italiana al Milan contro la Juventus. Il centrocampista oggi allo Spartak Mosca ha parlato di quella gara giocata a Doha, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: "La Juve si batte da squadra", il consiglio dell'ex rossonero al Milan di oggi. "Il Milan dovrà fare proprio questo, noi ci siamo caricati pensando a tutti i trofei vinti da questo club in passato e ci siamo detti che toccava a noi", il messaggio veicolato tramite la rosea.

12.23 - JUVE, DILEMMA DIFESA - Il dilemma in casa bianconera sulla difesa è lo stesso di una settimana fa: difesa a quattro come con l’Inter o a tre come nell’ultima partita col Bologna. Allegri in questi giorni ha sperimentato diverse soluzioni. La sensazione è che Mandzukic, convocato, partirà dalla panchina: in attacco dovrebbero muoversi dall’inizio Douglas Costa, Higuain e Dybala. A centrocampo rientrerà Pjanic, squalificato contro il Bologna, che sarà affiancato da Khedira e Matuidi, Cuadrado (che salterà la gara di campionato con la Roma per squalifica) potrebbe fare nuovamente il terzino, con Asamoah favorito su Alex Sandro per la fascia sinistra. In questo modo Allegri potrebbe passare facilmente dalla difesa a quattro a quella a tre, basterà avanzare Cuadrado e arretrare il ghanese, come è accaduto sabato scorso. L’alternativa è il 4-2-3-1 (anche questo provato in settimana) con uno tra Mandzukic e Matuidi esterno alto a sinistra.

12.17 - PARLA TASSOTTI - La Gazzetta dello Sport ha intervistato Mauro Tassotti in vista della gara di questa sera. L'attuale vice del ct ucraino Shevchenko è stato il vice di Allegri e ha allenato Gattuso da calciatore: "Gattuso è speciale, non è soltanto grinta. Allegri sa scherzare e cambiare in corsa", il suo pensiero alla rosea. Quindi, un giudizio sul risultato finale: "La Juve ha più qualità, ma il Milan non parte di certo battuto".

12.12 - OLIMPICO ESAURITO - All’Olimpico stasera non ci sarà un seggiolino vuoto (65 mila spettatori), tutto esaurito come per Roma-Liverpool e il pubblico sarà quello delle grandi occasioni: in tribuna presenti ex illustri e istituzioni, da Giovanni Malagò a Bobo Vieri fino a Zdenek Zeman. Assente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, premierà Maria Elisabetta Casellati, presidente del Senato. La gara verrà trasmessa in diretta in 40 Paesi nel mondo, accreditati 400 giornalisti.

12.09 - HOTEL BIANCONERO - In questo momento la Juventus ha finito il risveglio muscolare in hotel e a breve ci sarà il pranzo. Il ritiro bianconero è blindato e all'esterno c'è la sicurezza che controlla chiunque voglia fare il suo ingresso. Poco fa Beppe Marotta ha lasciato l'hotel della squadra.

11.53 - IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA - Ecco il programma della giornata dei giocatori del Milan in vista della finale di Coppa Italia di questa sera contro la Juventus: dopo il risveglio muscolare iniziato alle 11.30, i rossoneri pranzeranno alle 13.15, poi avranno qualche ora di riposo prima della merenda (ore 18) e della riunione tecnica (19.15). A seguire, la squadra milanista raggiungerà in pullman lo stadio Olimpico di Roma.

11.49 - NUMERI E STATISTICHE - Juventus e Milan si affronteranno per la quinta volta in finale di Coppa Italia: i bianconeri si sono imposti nei doppi confronti del 1941/42 e 1989/90, e nella finale secca del 2015/16; i rossoneri hanno alzato il trofeo nel 1972/73. Considerando anche Supercoppa italiana e Champions League, tutte le cinque finali a gara unica tra Juventus e Milan sono andate ai supplementari; quattro su cinque si sono decise dopo i calci di rigore. La Juventus ha vinto per 12 volte la Coppa Italia, tre più di ogni altro club. È inoltre l’unica formazione ad aver alzato il trofeo per tre stagioni di fila (dal 2014/15 al 2016/17). Sono 24 i precedenti complessivi tra i due club in Coppa Italia: 10 successi bianconeri, sette per i rossoneri, sette anche i pareggi. Higuain ha segnato 5 gol nelle ultime 6 partite di Coppa Italia con la maglia della Juventus, ma ha fatto solo un gol negli ultimi 8 incontri con il Milan in tutte le competizioni.

11.27 - RISVEGLIO MUSCOLARE - In vista della finale di Coppa Italia di questa sera contro la Juventus, per i giocatori del Milan è in programma in questi minuti (dalle 11.30) il risveglio muscolare nell'hotel 'Parco dei Principi" che ospita la squadra rossonera in questo ritiro romano.

11.06 - MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE - Sul fronte rossonero nessun dubbio perché Gattuso sembra aver deciso di affidare le chiavi del centrocampo a Locatelli: Biglia, nonostante il miracoloso rientrro, non scenderà in campo dal primo minuto. Forze giovani anche in attacco dove Cutrone ha vinto il ballotaggio con Kalinic e sarà affiancato da Suso e Calhanoglu. Nel reparto arretrato Bonucci e Romagnoli, già sceso in campo contro il Verona, proteggeranno Donnarumma. Questa la probabile formazione:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

11.00 - JUVENTUS, LA PROBABILE FORMAZIONE - I bianconeri dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3: in difesa, davanti a Buffon, Benatia è favorito su Rugani e Cuadrado con ogni probabilità verrà schierato nuovamente da terzino destro (sulla sinistra Asamoah è in vantaggio su Alex Sandro). In mediana spazio a Khedira-Pjanic-Matuidi mentre il tridente offensivo sarà composto da Dybala, Higuain e Douglas Costa. Mandzukic, recuperato dopo l'infortunio contro l'Inter, partirà dalla panchina. Questa la probabile formazione:

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa.

10.46 - IL REGOLAMENTO - Se il Milan vince la Coppa Italia si qualifica ai gironi di Europa League. Se invece perde dovrà conquistare in campionato la qualificazione in EL: il 6° posto porta ai gironi e il 7° ai preliminari (3 turni, dal 26 luglio). La finale di oggi, quindi, ha Atalanta e Fiorentina spettatrici interessate: se il Milan vince la Coppa arrivando oltre il 6° posto, la 6ª va ai preliminari. Se vince la coppa arrivando oltre il 7° posto, la 6ª va ai preliminari e la 7ª è esclusa...

10.39 - ALLEGRI vs GATTUSO - Per Allegri, in attesa del tricolore, potrebbe essere il penultimo trofeo in bianconero prima di un possibile trasloco. Per Buffon stessa situazione, prima del ritiro. Per Gattuso, invece, la possibilità di alzare quella Coppa che indipendentemente dal posizionamento in campionato aprirebbe le porte dell'Europa, oltretutto per via diretta, senza passare attraverso la fatica dei preliminari.

Juventus e Milan si affrontano questa sera all'Olimpico di Roma nella finale di Coppa Italia (ore 21): i bianconeri vogliono conquistare il trofeo per la quarta volta consecutiva per entrare ancora di più nella storia, i rossoneri provano a salvare la deludente stagione battendo gli ormai Campioni d'Italia e garantendosi così l'accesso in Europa League. Segui il LIVE di TuttoMercatoWeb.com con la marcia di avvicinamento alla sfida!