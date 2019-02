LIVE TMW - Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta

Premi F5 per aggiornare, su TuttoMercatoWeb.com tutte le ultime novità sulla sfida di stasera

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo Lazio-Milan, si gioca stasera l'andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Prima in casa per la Fiorentina di Stefano Pioli, che ai quarti di finale ha eliminato la Roma con un clamoroso 7-1, dall'altra l'Atalanta, che ha superato niente meno che la Juventus nel precedente turno eliminatori. Appuntamento alle 21 per la gara di andata, col ritorno che è fissato per il 24 o 25 aprile. Su TMW potrai seguire il live di avvicinamento alla gara con tutte le curiosità, le dichiarazioni e le ultime di formazione.

20.02: Le formazioni ufficiali - Luis Muriel, dopo la panchina contro l'Inter, si riprende la maglia da titolare nella sfida di questa sera fra Fiorentina e Inter. Il colombiano sarà al centro dell'attacco di Stefano Pioli al posto del Cholito Simeone, mentre in difesa si rivede Milenkovic. A centrocampo, al posto di Edimilson, c'è invece Bryan Dabo.

Tutto confermato o quasi invece nell'Atalanta, che in difesa ritrova Toloi e Palomino (entrambi out contro il Torino). Davanti, con Ilicic e Zapata, c'è il Papu Gomez che ha smaltito i problemi fisici degli ultimi giorni.

Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Fiorentina ed Atalanta, gara valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.

19.06: tutto pronto al Franchi - Mancano circa due ore al fischio d'inizio e l'Atalanta carica i propri tifosi via social network.

18.12: i precedenti tra i tecnici - Sfida anche tra i tecnici, Gasperini da un lato e Pioli dall'altro. Come evidenziato da firenzeviola.it sono quattordici i precedenti ufficiali tra i due allenatori: il bilancio è di sette successi di Pioli, tre pareggi e quattro vittorie per Gasperini (tutte per 1-0). Inoltre l'allenatore viola è soggetto di una statistica negativa presente nella carriera di Gasperini: infatti il 12 maggio 2017 Pioli battè da tecnico dell'Inter con un clamoroso risultato di 7-1 l'allenatore dei bergamaschi il quale subì così la massima sconfitta nella sua carriera di allenatore professionista.

16.56: Toldo indica la via alla Viola - A TMW, Francesco Toldo, l'ex portiere che con la maglia viola conquistò proprio la Coppa Italia nel '96 rivela proprie impressioni: "Peccato che non sia la finale, ai ragazzi viola direi: pensate che sia già una finale. Mi ricordo tanto di quel giorno in cui dopo la conquista della Coppa a Bergamo tornammo a Firenze dove trovammo ad aspettarci alle tre di notte trentamila persone in festa al Franchi. Tutti dovrebbero fissarsi quell'immagine in testa. Spero tanto che la Fiorentina possa farcela ma ricordiamoci che c'è anche un ritorno. Chiesa? Non vince il singolo, può vincere una città intera. Può vincere Firenze".

16.41: la copertura televisiva della gara - Fiorentina-Atalanta, in programma alle ore 21, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai 1. Inoltre sarà disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

16.32: pochi dubbi in casa Fiorentina - Sugli undici protagonisti che questa sera scenderanno in campo non sembrano esserci dubbi di sorta. In difesa è previsto Laurini, vincitore del ballottaggio con Ceccherini sulla destra, mentre Milenkovic prenderà il posto di Pezzella in difesa. In mediana conferme totali per gli uomini visti in campo anche nella scorsa partita, mentre davanti è ormai assodato che Simeone sia destinato a tornare ad accomodarsi in panchina per favorire il ritorno da titolare di Muriel dopo l'iniziale panchina di domenica sera contro l'Inter.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Edimilson, Veretout, Chiesa, Muriel, Gerson

A disposizione: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Hancko, Norgaard, Dabo, Pjaca, Vlahovic, Graiciar, Simeone.

Allenatore: Stefano Pioli.

16.12: Gomez torna tra i titolari in casa Atalanta - Senza gli squalificati Djimsiti e Freuler, oltre a Gosens per infortunio. Ma recupera un paio di titolari essenziali. Nel suo 3-4-2-1 tra i pali c'è Berisha, difeso dalla linea a tre con Mancini, ex della discordia tra i due club, e i rientranti Toloi e Palomino, tenuti a riposo nel ko arrivato in casa del Torino sabato. Sugli esterni i titolarissimi: Hateboer a destra e Castagne a sinistra. In mezzo al posto di Freuler dovrebbe esserci quindi Pasalic, con il rientrante De Roon. Recuperato anche Gomez, in pole per affiancare il grande ex Ilicic alle spalle dell'unica punta Zapata.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.

A disposizione: Gollini, Rossi, Ibanez, Masiello, Reca, Pessina, Barrow, Kulusevski, Piccoli.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

15.48: stasera condizioni ideali per la sfida - Oltre venti gradi a Firenze, giornata soleggiata e nuvole sparute in cielo. Per orobici e viola condizioni ideali per la disputa di una gara di alto livello, visto che le temperature di certo si alleggeriranno in serata.

15.27: il grande ex, Ilicic - Un anno al massimo, tre così così. La storia di Josip Ilicic a Firenze ha vissuto di alti e bassi, perché lo sloveno è risultato ondivago come in quasi tutta la sua carriera. Tredici gol nel primo anno di Sousa, trascinando i viola fino al primo posto - e alla possibilità di campione d'Inverno - salvo poi conoscere un'involuzione abbastanza generalizzata. Arrivato per 9 milioni di euro, Ilicic sembrava a un passo dal Bologna nel gennaio del 2015, fino a rinascere e guadagnarsi la riconferma con sette gol nelle ultime gare. Ilicic, stesso procuratore di un Kurtic che stava facendo benissimo a Bergamo, aveva trovato un accordo sin da gennaio 2017 con l'Atalanta. Ma tutto stava per saltare perché i nerazzurri volevano abbassare le richieste fino a 2,5 milioni di euro. Così la Sampdoria aveva trovato un accordo sia con la Fiorentina che con il giocatore, ma all'ultima curva - e sull'onda dell'Europa League appena conquistata - i Percassi pareggiarono la proposta blucerchiata, alzando a 5 milioni di euro e acquistando il cartellino dell'ex Palermo. Una scommessa vinta con 22 gol in 62 presenze, fino alla sfida di stasera.

15.06: duello Cafetero - Duello tutto colombiano questa sera nella sfida di Coppa Italia tra Fiorentina ed Atalanta, e a muoverlo sarà anche un particolare record recentemente scippato. I giocatori protagonisti della sfida sono ovviamente i due attaccanti, da una parte Duvan Zapata e dall'altra Luis Muriel. Il potente attaccante della Dea - a segno due volte nei cinque precedenti coi viola - abbia di recente superato proprio il neo-viola nella classifica dei migliori marcatori colombiani nella storia della Serie A.

14.40: Cinquini ricorda l'impresa del '96 - Oreste Cinquini, ex dirigente della Fiorentina che ha vinto con i viola la Coppa Italia ’95-’96 proprio contro l'Atalanta ha ricordato quel momento: "Il ricordo del ritorno da Bergamo mi rimarrà impresso nella memoria per sempre. Vedere la gente in tripudio è stato l’apice della mia carriera. Inoltre da tifoso viola, dare ai fiorentini questa immensa gioia è un qualcosa di incommensurabile e irripetibile. Ora la Fiorentina ha un a nuova opportunità contro un avversario da prendere con le molle, con giocatori importanti e un impianto di gioco consolidato. Bisogna cercare in tutti i modi di fare un risultato positivo al Franchi per poi presentarsi a Bergamo nel migliore dei modi. Servirà un grande sostegno da parte del pubblico viola. Prevedo però una partita a scacchi in campo, in cui serviranno unità e pazienza. Pioli? Lo conosco bene, è una persona onesta che conosce molto bene sia Firenze che il calcio".

14.17: Gasp getta acqua sul fuoco - Nella sua intervista rilasciata a RaiSport, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha parlato anche delle attenzioni che potrebbero esserci sull'arbitro dopo le polemiche di domenica scorsa che hanno riguardato proprio i viola nella gara del Franchi contro l'Inter: "Per fortuna io credo che si ogni volta e ad ogni partita si azzeri sempre tutto. Le polemiche ci sono state in diverse partite quest’anno ma domani sera è un’altra gara e speriamo che almeno sotto questo aspetto non ci siano".

13.49: la questione "giallo" - Tanti i diffidati della Fiorentina in vista delle semifinali di andata di stasera contro l'Atalanta. I viola che dovranno stare attenti al cartellino giallo in seguito alle ammonizioni prese negli ultimi due turni della competizione sono: Veretout, Milenkovic, Benassi, Pezzella e Muriel. La squadra di Gasperini invece ha solo due giocatori in diffida che sono Toloi e Hateboer. Contrariamente a quanto si pensava, la richiesta alla FIGC da parte della Lega di annullare tutte le diffide dei club che accedono alla semifinale, non è stata accolta con conseguente conferma delle stesse (FirenzeViola.it).

13.37: il sostegno di Kalinic - L'ex attaccante viola Nikola Kalinic ha voluto esprimere la propria vicinanza alla sua ex squadra con un tweet: "Viola Day", si legge. Stasera i toscani avranno un tifoso in più per la sfida alla Dea.

13.29: terminata la rifinitura della Dea - L'Atalanta ha terminato la propria rifinitura pre-Fiorentina a Coverciano. Gli orobici hanno infatti chiesto ospitalità al centro sportivo degli Azzurri per meglio preparare la sfida ai viola di stasera.

13.11: i convocati dei viola, - Ultimo allenamento per la Fiorentina verso la sfida di Coppa Italia in mattinata al centro sportivo sotto lo sguardo del dg Corvino. Al termine della seduta, diramata la lista dei convocati, che pubblichiamo di seguito: Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Gerson, Graiciar, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Montiel, Muriel, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Simeone, Terracciano, Veretout, Vitor Hugo, Vlahovic.

12.50: le ultime sulle scelte di Gasperini - Il tecnico orobico deve far a meno degli squalificati Djimsiti e Freuler, oltre a Gosens per infortunio. Ma recupera un paio di titolari essenziali. Nel suo 3-4-2-1 tra i pali c'è Berisha, difeso dalla linea a tre con Mancini e i rientranti Toloi e Palomino, tenuti a riposo nel ko arrivato in casa del Torino sabato. Sugli esterni i titolarissimi: Hateboer a destra e Castagne a sinistra. In mezzo al posto di Freuler dovrebbe esserci quindi Pasalic, con il rientrante De Roon. Recuperato anche Gomez, in pole per affiancare il grande ex Ilicic alle spalle dell'unica punta Zapata.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.

A disposizione: Gollini, Rossi, Ibanez, Masiello, Reca, Pessina, Barrow, Kulusevski, Piccoli.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

12.31: animi tesi dopo l'ultimo incrocio - L'ultimo Fiorentina-Atalanta è stato ricco di polemiche: al quarto d'ora Chiesa s'invola sulla fascia, ma arriva stanco in area e attende solo che Toloi lo tocchi. Il brasiliano si ferma, Chiesa è già in fase di inciampo e allarga le gambe, di fatto colpendo il difensore. Per Doveri è rigore - senza VAR. Gasperini a fine partita va da Pioli e scatena un piccolo parapiglia, in conferenza stampa poi getta il carico: "Chiesa è un simulatore". La Fiorentina minaccia querele, ma poi non intraprende questa strada. Nei giorni scorsi è stato l'allenatore dei viola a lamentarsi per le circa 30 ore di riposo in meno rispetto agli avversari (Torino-Atalanta alle 15 di sabato, la sfida con l'Inter la domenica sera alle 20.30) con punzecchiatura di ritorno del tecnico bergamasco, ospite a Sky. Insomma, non corre buon sangue fra i due club, soprattutto negli ultimi mesi.

12.22: le ultime sulle scelte di Pioli - Per Pioli il dubbio è forse uno soltanto. Nel suo 4-3-3 sicuramente in porta c'è Lafont, così come davanti a lui si rivedrà Milenkovic, out la scorsa per febbre, al fianco di Hugo, mentre Laurini dovrebbe scalzare Ceccherini per il posto di terzino destro. Biraghi completa il reparto. Vanno verso la conferma i tre centrocampisti visti anche domenica con l'Inter: Fernandes davanti alla difesa, Benassi e Veretout le due mezzali. Davanti si rivede dal 1' Muriel, che costringerà verosimilmente di nuovo in panchina. Difficile che esca uno tra Gerson e, soprattutto, Chiesa.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Gerson, Muriel, Chiesa.

A disposizione: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Hancko, Norgaard, Dabo, Pjaca, Vlahovic, Graiciar, Simeone.

Allenatore: Stefano Pioli.

12.10: polverizzati i biglietti a Bergamo - La partita è molto attesa di tifosi nerazzurri, - informa Tuttosport - il giorno di San Valentino sono stati polverizzati i circa 2500 biglietti messi in vendita del settore ospiti e questa sera saranno addirittura di più i bergamaschi presenti al Franchi, visto che qualcuno è riuscito ad acquistare anche tagliandi di altri settori. La partenza, per squadra e tifosi, è fissata nel primo pomeriggio.

11.58: entusiasmo a Firenze - Un grande appuntamento quello dell'allenamento a porte aperte di ieri, nel quale la Fiorentina ha trovato il caldo abbraccio del suo pubblico. La sgambata è servita soprattutto a ricaricare le energie mentali, si legge nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, con uno spettacolo di tifo che continuerà anche e soprattutto stasera. La Curva Fiesole infatti è pronta a ricordare Davide Astori con una coreografia il cui contenuto rimane ancora top secret. Cartoncini e bandierine, però, sono già pronti per essere agitati in cielo.

11.45 - Attraverso gli organi ufficiali, l'AIA ha comunicato che non sara più Daniele Doveri ad arbitrare la gara tra Fiorentina e Atalanta, in programma stasera come semifinale di andata della Coppa Italia 2018/2019. sarà sostituito dal collega Piero Giacomelli. Gianluca Manganiello sostituirà Giacomelli come VAR.