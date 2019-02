LIVE TMW - Coppa Italia, stasera Fiorentina-Atalanta: la questione "giallo"

Premi F5 per aggiornare, su TuttoMercatoWeb.com tutte le ultime novità sulla sfida di stasera

© foto di Federico De Luca

Dopo Lazio-Milan, si gioca stasera l'andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Prima in casa per la Fiorentina di Stefano Pioli, che ai quarti di finale ha eliminato la Roma con un clamoroso 7-1, dall'altra l'Atalanta, che ha superato niente meno che la Juventus nel precedente turno eliminatori. Appuntamento alle 21 per la gara di andata, col ritorno che è fissato per il 24 o 25 aprile. Su TMW potrai seguire il live di avvicinamento alla gara con tutte le curiosità, le dichiarazioni e le ultime di formazione.

13.49: la questione "giallo" - Tanti i diffidati della Fiorentina in vista delle semifinali di andata di stasera contro l'Atalanta. I viola che dovranno stare attenti al cartellino giallo in seguito alle ammonizioni prese negli ultimi due turni della competizione sono: Veretout, Milenkovic, Benassi, Pezzella e Muriel. La squadra di Gasperini invece ha solo due giocatori in diffida che sono Toloi e Hateboer. Contrariamente a quanto si pensava, la richiesta alla FIGC da parte della Lega di annullare tutte le diffide dei club che accedono alla semifinale, non è stata accolta con conseguente conferma delle stesse (FirenzeViola.it).

13.37: il sostegno di Kalinic - L'ex attaccante viola Nikola Kalinic ha voluto esprimere la propria vicinanza alla sua ex squadra con un tweet: "Viola Day", si legge. Stasera i toscani avranno un tifoso in più per la sfida alla Dea.

13.29: terminata la rifinitura della Dea - L'Atalanta ha terminato la propria rifinitura pre-Fiorentina a Coverciano. Gli orobici hanno infatti chiesto ospitalità al centro sportivo degli Azzurri per meglio preparare la sfida ai viola di stasera.

13.11: i convocati dei viola, - Ultimo allenamento per la Fiorentina verso la sfida di Coppa Italia in mattinata al centro sportivo sotto lo sguardo del dg Corvino. Al termine della seduta, diramata la lista dei convocati, che pubblichiamo di seguito: Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Gerson, Graiciar, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Montiel, Muriel, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Simeone, Terracciano, Veretout, Vitor Hugo, Vlahovic.

12.50: le ultime sulle scelte di Gasperini - Il tecnico orobico deve far a meno degli squalificati Djimsiti e Freuler, oltre a Gosens per infortunio. Ma recupera un paio di titolari essenziali. Nel suo 3-4-2-1 tra i pali c'è Berisha, difeso dalla linea a tre con Mancini e i rientranti Toloi e Palomino, tenuti a riposo nel ko arrivato in casa del Torino sabato. Sugli esterni i titolarissimi: Hateboer a destra e Castagne a sinistra. In mezzo al posto di Freuler dovrebbe esserci quindi Pasalic, con il rientrante De Roon. Recuperato anche Gomez, in pole per affiancare il grande ex Ilicic alle spalle dell'unica punta Zapata.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.

A disposizione: Gollini, Rossi, Ibanez, Masiello, Reca, Pessina, Barrow, Kulusevski, Piccoli.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

12.31: animi tesi dopo l'ultimo incrocio - L'ultimo Fiorentina-Atalanta è stato ricco di polemiche: al quarto d'ora Chiesa s'invola sulla fascia, ma arriva stanco in area e attende solo che Toloi lo tocchi. Il brasiliano si ferma, Chiesa è già in fase di inciampo e allarga le gambe, di fatto colpendo il difensore. Per Doveri è rigore - senza VAR. Gasperini a fine partita va da Pioli e scatena un piccolo parapiglia, in conferenza stampa poi getta il carico: "Chiesa è un simulatore". La Fiorentina minaccia querele, ma poi non intraprende questa strada. Nei giorni scorsi è stato l'allenatore dei viola a lamentarsi per le circa 30 ore di riposo in meno rispetto agli avversari (Torino-Atalanta alle 15 di sabato, la sfida con l'Inter la domenica sera alle 20.30) con punzecchiatura di ritorno del tecnico bergamasco, ospite a Sky. Insomma, non corre buon sangue fra i due club, soprattutto negli ultimi mesi.

12.22: le ultime sulle scelte di Pioli - Per Pioli il dubbio è forse uno soltanto. Nel suo 4-3-3 sicuramente in porta c'è Lafont, così come davanti a lui si rivedrà Milenkovic, out la scorsa per febbre, al fianco di Hugo, mentre Laurini dovrebbe scalzare Ceccherini per il posto di terzino destro. Biraghi completa il reparto. Vanno verso la conferma i tre centrocampisti visti anche domenica con l'Inter: Fernandes davanti alla difesa, Benassi e Veretout le due mezzali. Davanti si rivede dal 1' Muriel, che costringerà verosimilmente di nuovo in panchina. Difficile che esca uno tra Gerson e, soprattutto, Chiesa.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Gerson, Muriel, Chiesa.

A disposizione: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Hancko, Norgaard, Dabo, Pjaca, Vlahovic, Graiciar, Simeone.

Allenatore: Stefano Pioli.

12.10: polverizzati i biglietti a Bergamo - La partita è molto attesa di tifosi nerazzurri, - informa Tuttosport - il giorno di San Valentino sono stati polverizzati i circa 2500 biglietti messi in vendita del settore ospiti e questa sera saranno addirittura di più i bergamaschi presenti al Franchi, visto che qualcuno è riuscito ad acquistare anche tagliandi di altri settori. La partenza, per squadra e tifosi, è fissata nel primo pomeriggio.

11.58: entusiasmo a Firenze - Un grande appuntamento quello dell'allenamento a porte aperte di ieri, nel quale la Fiorentina ha trovato il caldo abbraccio del suo pubblico. La sgambata è servita soprattutto a ricaricare le energie mentali, si legge nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, con uno spettacolo di tifo che continuerà anche e soprattutto stasera. La Curva Fiesole infatti è pronta a ricordare Davide Astori con una coreografia il cui contenuto rimane ancora top secret. Cartoncini e bandierine, però, sono già pronti per essere agitati in cielo.

11.45 - Attraverso gli organi ufficiali, l'AIA ha comunicato che non sara più Daniele Doveri ad arbitrare la gara tra Fiorentina e Atalanta, in programma stasera come semifinale di andata della Coppa Italia 2018/2019. sarà sostituito dal collega Piero Giacomelli. Gianluca Manganiello sostituirà Giacomelli come VAR.