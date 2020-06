live Coppa Italia, stasera la finale Napoli-Juventus: azzurri arrivati allo stadio

vedi letture

Questa sera alle 21 verrà assegnato il primo trofeo italiano del post Coronavirus. A sfidarsi, sul campo dell'Olimpico di Roma, saranno Napoli e Juventus. Niente tifosi allo stadio, nemmeno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre la premiazione sarà self service, senza istituzioni che consegneranno il trofeo. Seguiremo tutti gli aggiornamenti col nostro LIVE pre-partita.

19.39 - Anche la Juventus è giunta all'Olimpico - Venti minuti dopo gli azzurri, ecco i bianconeri: anche la Juventus è arrivata all'Olimpico per la disputa della sfida finale di Coppa Italia. Alle 21 diretta scritta su TMW, poi approfondimenti, pagelle e tutti i commenti.

19.17 - Il Napoli è arrivato allo stadio Olimpico - Pochi secondi fa gli azzurri sono arrivati nei pressi dello stadio Olimpico di Roma con il pullman: di seguito il video del nostro inviato.

19.13 - Nedved e Agnelli stamane hanno arringato la squadra - Questa mattina, la squadra ha svolto il risveglio muscolare sotto gli occhi di Andrea Agnelli e di Pavel Nedved. Quando i giocatori hanno terminato il lavoro mattutino sono stati a colloquio con il Presidente. Questa sera, al termine della finale, la Juventus non rientrerà a Torino ma resterà a Roma. La partenza dei bianconeri alla volta del Piemonte è prevista domani mattina intorno alle 12:30.

19.00 - Gattuso cambia il terzino sinistro - Mario Rui verrà preferito a Hysaj: dovrebbe essere l'unica novità rispetto alla formazione annunciata stamattina, col portoghese ha vinto il ballottaggio con l'albanese per un posto da titolare contro i bianconeri.

18.52 - Aumentano i tifosi all'estero degli hotel delle squadre - Aumentano i tifosi all'estero degli hotel che ospitano le squadre: tra mezz'ora dovrebbero partire i pullman di Napoli e Juventus in direzione Olimpico, dove si giocherà stasera la finalissima di Coppa Italia, la gara che assegnerà il primo trofeo post-Covid-19.

18.03 - In crescita le quotazioni di Callejon dal primo minuto - La redazione di Kiss Kiss Napoli, attraverso la voce del conduttore Valter De Maggio, fa sapere che in attacco ci sarà il bomber all time della storia azzurra Dries Mertens. Il belga stringerà i denti, ai suoi fianchi il capitano Lorenzo Insigne e il rientro di Jose Maria Callejon.

16.56 - Anche De Laurentiis a Roma con la squadra - Il numero uno azzurro è al seguito della squadra, a Roma. Intercettato dal nostro inviato il presidente partenopeo ha comunque preferito non fare dichiarazioni di alcun tipo.

15.36 - Napoli-Mertens, rinnovo ufficiale - In attesa di scendere in campo questa sera nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, Dries Mertens ha rinnovato il suo contratto con il Napoli. Ad annunciarlo è stato, come di consueto il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, con un post sul proprio account Twitter: "Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!". Si attende adesso la nota del club azzurro con tutti i dettagli dell'operazione che porterà il belga a legarsi per altri due anni alla società campana.

15.20 - Incontro confermato a Roma - Fra Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens per il rinnovo del contratto. Si attende oramai solo l'ufficialità della permanenza del belga a Napoli.

15.00 - Mertens ci sarà - Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Mertens sarà al centro dell'attacco azzurro, nonostante il ballottaggio con Milik.

14.35 - Un solo ballottaggio per la Juventus? Maurizio Sarri dovrebbe aver scelto per dieci undicesimi la sua formazione. L'unico ballottaggio è quello fra Danilo e Cuadrado, con il brasiliano in vantaggio, mentre dovrebbe stare fuori Miralem Pjanic, con Bentancur in regia e Khedira-Matuidi ai suoi lati.

14.20 - Andrea Dossena ha parlato della finale ai microfoni di TMW. "Le emozioni e la tensione, quelle giuste, saranno dalla parte del Napoli. La città di porta a dare quel qualcosina in più, sono sei anni che non vincono una Coppa, mentre i bianconeri sono abituati a queste sfide. Anche dal punto di vista del carisma, parlo dell'allenatore, Gattuso caricherà tutti. Poi è chiaro che la qualità del gioco, la bravura dei giocatori, il sistema fa pendere la bilancia dalla parte della Juventus. Entrambe non hanno fatto una grande partita in semifinale".

13.25 - Mertens rinnova oggi? - Non c'è solo la partita con la Juventus nell'agenda del Napoli di quest'oggi. Perché nel pomeriggio è previsto un incontro per siglare l'accordo con Dries Mertens, folletto belga in scadenza al 30 giugno del 2020. Il direttore sportivo Giuntoli in queste ore sta raggiungendo Roma proprio per questo motivo, con qualche ora di anticipo sul match. Mertens firmerà il contratto che lo legherà per altri due anni agli azzurri, con un accordo da 4 milioni di euro annui più due alla firma.

12.34 - Le immagini dell'arrivo del Napoli in hotel - Dopo l'arrivo alla stazione Termini di Roma, il Napoli di Gattuso si è trasferito nell'albergo che ospiterà gli azzurri in queste ore prima del fischio d'inizio della finale di Coppa Italia contro la Juventus.



12.25 - Napoli, Mertens potrebbe stare fuori con la Juve. Chance per Milik? - La Repubblica parla di una possibile sorpresa per l'attacco del Napoli in vista della sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Dries Mertens potrebbe partire dalla panchina, con Arkadiusz Milik, chiacchierato in ambito mercato proprio verso i bianconeri, dal primo minuto per disorientare il sistema di Maurizio Sarri.

12.15 - L'arrivo del Napoli - E' arrivato a Roma il Napoli di Rino Gattuso, acclamato da circa 50 tifosi all'uscita della stazione Termini. Manca sempre meno al fischio finale di Coppa Italia, in programma alle 21 all'Olimpico.

11.40 - La conta dei rigoristi - La Juventus ha Cristiano Ronaldo e Dybala praticamente intoccabili, poi probabilmente Douglas Costa, terzo elemento del tridente. Miralem Pjanic se sarà in campo al fischio finale, dalla panchina ci potrebbero essere i jolly Bernardeschi e Ramsey. Nel Napoli le certezze sono Mertens e Insigne, con Lozano e Milik (11 gol su 12 tirati) possibili subentri. Zielinski e Demme i candidati a centrocampo, ma anche Elmas o Fabian Ruiz non sono da escludere.

11.01 - I convocati del Napoli - Come annunciato dalla società nella serata di ieri, il Napoli di Gattuso porterà tutta la rosa a disposizione stasera in occasione della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Nell'elenco, reso noto sui profili social del club azzurro, c'è anche lo squalificato Ospina, oltre al portiere della Primavera Hubert Idasiak.

Portieri: Meret, Idasiak, Ospina, Karnezis

Difensori: Malcuit, Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Manolas

Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Lobotka

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Younes, Milik

10.48 - Mattarella non sarà presente - Il presidente della Repubblica non ci sarà questa sera per la sfida fra Juventus e Napoli. Ha preferito non godere di un privilegio quando milioni di tifosi guarderanno la sfida davanti alla tv.

10.35 - Le probabili formazioni - Il Napoli non può puntare su Ospina, squalificato, mentre la Juventus dovrà fare a meno (ancora) di Giorgio Chiellini, a cui va sommata l'assenza di Gonzalo Higuain, convocato ma non disponibile.