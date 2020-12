live Coronavirus, City: Walker e Gabriel Jesus positivi. Il vaccino è arrivato a Roma

20.19 - Le prime dosi di vaccino sono arrivate a Roma - È arrivato a Roma nel tardo pomeriggio del 25 dicembre, nella caserma Salvo D'Acquisto di Tor di Quinto, il furgone con le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid. Il mezzo ha viaggiato scortato dalle auto dei carabinieri e porterà il farmaco allo Spallanzani il 26 dicembre.

18.25 - Il bollettino della Protezione Civile - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 152.334 tamponi e individuati 19.037 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 579.886, 13.746 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 459 persone affette da Coronavirus per un totale di 71.359 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 579.886 (-13.746)

Deceduti: 71.359 (+459)

Dimessi/Guariti: 1.377.109 (+32.324)

Ricoverati: 25.986 (-673)

di cui in Terapia Intensiva: 2.584 (-5)

Tamponi: 25.904.694 (+152.334)

Totale casi: 2.028.354 (+19.037, +0,95%)

15.55 - City, Walker e Gabriel Jesus positivi - Il Manchester City deve affrontare due nuovi casi di Coronavirus. Gabriel Jesus e Kyle Walker sono stati sottoposti al tampone e risultati positivi, così come due membri dello staff. I quattro sono finiti in isolamento.

VENERDÌ 25 DICEMBRE

18.56 - De Laurentiis parla del Covid nel 2020 - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato anche della pandemia che ha colpito il mondo nel 2020: "È stato un evento epocale, qualcosa che ci ha posto prepotentemente davanti a tanti perché, uno più di tutti. L’inadeguatezza dello Stato, gli italiani gli hanno dato il mandato di gestire la salute pubblica ed invece abbiamo fatta acqua da tutte le parti. La colpa principale è in noi italiani, siamo stati dormienti per troppi decenni. Abbiamo avuto delle piccole panacee negli anni, ingannando in superficie un popolo che ha dimenticato di non essersi mai unificato. Nessun politico ha pensato di valorizzare il Made in Italy, siamo stati delle eccellenze in tanti settori".

18.20 - Rinviata Chievo-Cittadella - La Lega Serie B ha accolto l'istanza presentata dal Cittadella e ha rinviato la gara del 27 dicembre tra il Chievo e la società di Padova, visti i casi Covid riscontrati. Questo il comunicato: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, visto il C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre u.s.; vista l’istanza presentata dalla società A.S. Cittadella in conformità a quanto previsto dall’art. 3.1 del medesimo Comunicato sopra citato; dispone il rinvio della gara CHIEVO VERONA – CITTADELLA, valida per la 15ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/2021, programmata per domenica 27 dicembre p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B".

17.17 - Il bollettino della Protezione Civile - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 193.777 tamponi e individuati 18.040 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 593.632, 5.184 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 505 persone affette da Coronavirus per un totale di 70.900 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 593.632 (-5.184)

Deceduti: 70.900 (+505)

Dimessi/Guariti: 1.344.785 (+22.718)

Ricoverati: 26.659 (-511)

di cui in Terapia Intensiva: 2.589 (-35)

Tamponi: 25.752.360 (+193.777)

Totale casi: 2.009.317 (+18.040, +0,91%)

15.36 - Conte: "Sarà un Natale diverso ma ce la faremo sicuramente" - "Sono orgoglioso ogni giorno di più, perché mi scopro sempre più innamorato dell'Italia e soprattutto orgoglioso della risposta dei cittadini, quindi ce la faremo senz'altro. Auguro a tutti un buon Natale e siamo consapevoli. Sarà un Natale diverso, ma non meno autentico". Così il premier Giuseppe Conte sulla sua pagina Facebook.

12.14 - Presidente ISS: "Il virus circola in tutta Europa" - Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ha parlato della diffusione del virus a livello mondiale: "Il virus sta circolando fortemente in tutti i paesi Europei e ci sono zone dove avviene in modo più intenso. Ci sono Paesi vicini dove l'incidenza a 14 giorni mostra indicazioni chiare di ricrescita"

11.00 - Dinamo Dresda, venduti oltre 72mila biglietti per una gara senza pubblico - La Dinamo Dresda, squadra di terza divisione tedesca, ha reso noto di aver venduto più di 72.000 biglietti per la partita di coppa in casa contro il Darmstadt, disputata martedì. La gara, ovviamente, si è giocata in uno stadio... vuoto, ma i tifosi non hanno voluto mancare l'occasione per sostenere finanziariamente e simbolicamente la propria squadra. Per la cronaca, i sassoni hanno ceduto 0-3 contro gli avversari, perdendo la possibilità di arrivare ai sedicesimi di coppa.

9.09 - Filippo Magnini è risultato positivo al Covid-19 - Lo ha riferito lo stesso nuotatore che la scorsa settimana aveva preso parte agli Assoluti invernali di Riccione. "Purtroppo oggi sono risultato positivo al Covid-19 - ha scritto - ho usato ogni precauzione per evitare il contagio ma non è bastato. Ora la preoccupazione più grande e per la mia famiglia, spero di non aver contagiato nessuno".

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE

17.50 - Il bollettino della Protezione Civile - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 175.364 tamponi e individuati 14.522 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 598.816, 7.139 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 553 persone affette da Coronavirus per un totale di 69.842 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 598.816 (-7.139)

Deceduti: 70.395 (+553)

Dimessi/Guariti: 1.322.067 (+20.494)

Ricoverati: 27.170 (-465)

di cui in Terapia Intensiva: 2.624 (-63)

Tamponi: 25.558.583 (+175.364)

Totale casi: 1.991.278 (+14.522, +0,7%)

15.54 - Conte sulle scuole: “Ripristinare almeno il 50% della didattica in presenza” - “Dobbiamo ripartire, ripristinare la didattica in presenza almeno al 50% per le scuole secondarie superiori con il massimo di flessibilità". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, che questa sera sarà ospite di Porta a Porta su Rai1: “Non ho mai pensato di non farcela, ma ci sono stati momenti difficile, soprattutto all’inizio”.

15.25 - Il vaccino è in arrivo, potrebbe essere in Italia già entro Natale - Potrebbero arrivare fisicamente entro Natale le scorte del vaccino Pfizer che sono destinate all'Italia. I tir dell'azienda farmaceutica con le 9.750 dosi sono in partenza dal Belgio per raggiungere i confini italiani.

14.30 - 27 milioni di dosi del vaccino in Italia - 27 milioni di dosi del vaccino Pfizer arriveranno in Italia nel 2021: lo dice Paivi Kerkola, Country Manager di Pfizer in Italia, nel corso di una conferenza stampa che segue l'autorizzazione da parte di Aifa all'immissione in commercio del vaccino contro il Covid sviluppato insieme a Biontech.

13.21 - Diminuzione efficacia del vaccino appare improbabile - Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia, nel corso di una conferenza stampa parla delle preoccupazioni circa la mutazione "inglese" del virus: "Sembrerebbe improbabile che le mutazioni della 'variante inglese' del virus possano diminuire l'efficacia del vaccino Pfizer, che sta per essere introdotto in Italia. Ci sono dei test in corso, iniziati la settimana scorsa, di cui però non abbiamo ancora dettagli. Si sta valutando il mantenimento dell'efficacia, precisando il fatto che la variante UK corrisponde a un paio di mutazioni della proteina Spike, sembrerebbe improbabile che possano andare a inficiare l'efficacia del vaccino".

12.17 - Il cluster Casertana si allarga ancora: tre ulteriori positività - Altri tre giocatori della Casertana, in Serie C, sono risultati positivi al Covid-19, portando a venti il numero dei contagiati tra i tesserati rossoblù. Le nuove positività sono emerse dopo il giro di tamponi effettuato al termine della gara con la Viterbese, disputatasi domenica allo stadio Pinto di Caserta. Un match che ha creato polemiche e tensioni, generando anche l'apertura di un fascicolo da parte della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per epidemia colposa, visto che la Casertana, già costretta a giocare in nove per l'alto numero di positivi nella rosa emersi il giorno prima della gara - ben 15 - ha poi schierato due calciatori che presentavano decimi di febbre già prima del match, risultando poi positivi nel post gara, quando è stato reso noto l'esito dei tamponi.

10.32 - Galli: "Immunità già dopo la prima somministrazione del vaccino" - Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, parla ai microfoni di SkyTG24 della distribuzione del vaccino: "Già dopo la prima somministrazione di vaccino si avrà una prima immunità, ma dovranno passare comunque alcuni giorni. In condizioni naturali gli anticorpi si riscontrano in titolo ragionevole dopo una decina di giorni dalla comparsa dei sintomi. Un vaccino di solito costringe il fisico a una risposta immunitaria più potente, valida e immediata rispetto ad un'infezione naturale, per cui dovremmo avere una risposta immunitaria rapidamente".

9.00 - Da domani l'Italia sarà rossa - Il tasso di positività ieri è tornato a scendere, ora è all'8%, ma le disposizioni del Governo rimangono: da domani l'Italia diventerà interamente zona rossa per le feste di fine anno: zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi. In una circolare ai prefetti, il Viminale inasprisce i controlli sugli spostamenti e gli assembramenti, anche per timore della frenesia dello shopping natalizio last minute.

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE

23.02 - Gazidis: "Pandemia mitigata dal fairplay finanziario" - Lunga intervista all’Associaced Press per l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis. L’ex Arsenal ha parlato anche della situazione societaria del Milan e sugli influssi della pandemia di Covid-19 sul mondo del calcio: “Abbiamo ereditato una situazione molto difficile. Ho paura a pensare cosa avrebbe significato per il mondo del calcio se questa crisi fosse arrivata prima del FairPlay finanziario. Per questo possiamo dire che l’impatto attuale non è poi così drammatico come sarebbe potuto essere”.

22.10 - Bellugi choc: amputate entrambe le gambe - L'ex difensore di Inter e Bologna Mauro Bellugi è stato ricoverato a inizio novembre dopo la positività al Covid-19. A causa di alcune complicanze, ha dovuto subire l'amputazione di entrambe le gambe: "Mi hanno tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Moenchengladbach" il 3 novembre 1971 a San Siro.

20.32 - Nuove positività al Covid-19 in casa Salisburgo - Con una nota il club austriaco ha annunciato che i test effettuati da Sekou Koita e Mohamed Camara sono risultati positivi al Coronavirus dopo il rientro dagli impegni con la nazionale del Mali

18.40 - Roma, Tiago Pinto è positivo al Covid - "Il direttore generale Tiago Pinto è risultato positivo al coronavirus e ha già lasciato il luogo in cui si allena la squadra a Ílhavo alla vigilia della Supercoppa ed è rientrato a Lisbona" è il comunicato del Benfica sulla positività del dirigente portoghese che dal primo gennaio sarà il nuovo General Manager della Roma. Potrebbe dunque slittare lo sbarco nella Capitale per colpa del virus.

17.22 - I numeri del bollettino di oggi, 22 dicembre - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 166.205 tamponi e individuati 13.318 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 605.955, 7.627 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 628 persone affette da Coronavirus per un totale di 69.842 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 605.955 (-7.627)

Deceduti: 69.842 (+628)

Dimessi/Guariti: 1.301.573 (+20.315)

Ricoverati: 27.635 (-241) di cui in Terapia Intensiva: 2.687 (-44)

Tamponi: 25.383.219 (+166.205)

Totale casi: 1.977.370 (+13.318, +0,68%)

13.00 - Il primo vaccino in Italia allo Spallanzani il 27 dicembre - La prima persona a ricevere il vaccino anti Covid in Italia sarà una donna, precisamente una infermiera dello Spallanzani. La vaccinazione avverrà il 27 dicembre, come già annunciato. Insieme a lei, anche altri quattro operatori sanitari dell’Istituto: «La Direzione dell’Istituto Spallanzani comunica che nella giornata di domenica 27 dicembre saranno somministrati i primi cinque vaccini anti-Covid a altrettanti dipendenti dell’Istituto e precisamente: una infermiera, un operatore socio sanitario (OSS), una ricercatrice e due medici», si legge in una nota.

MARTEDÌ 22 DICEMBRE

22.16 - Un caso di positività nel Volley femminile - "La societa' Millenium Brescia ha confermato come a seguito dei controlli sanitari effettuati e' emersa la positivita' al covid il capitano Tiziana Veglia dopo il test effettuato questa mattina. La centrale e' lievemente sintomatica e sta bene. Oggi pomeriggio la squadra e' stata sottoposta a tamponi molecolari di controllo e per ora nessun altro elemento presenta sintomi riconducibili al Covid", lo si legge sul sito ufficiale del club lombardo.

20.34 - Rinviata Carpi-FeralpiSalò per il cluster di Covid-19 - La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto - dell’istanza documentale presentata in data 19.12.2020 dalla società Carpi; - della comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica - Azienda USL Modena pervenuta in 19.12.2020, nella quale si evidenzia la “presenza di un cluster di Covid-19 all'interno del "Gruppo squadra" del Carpi Fc, con un totale di 19 casi confermati, di cui 10 segnalati in data 18/12/2020 e ulteriori 9 in data 19/12/2020”; - della successiva comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica - Azienda USL Modena pervenuta in data odierna, nella quale “Si conferma che è tuttora presente un cluster di Covid-19 all'interno del "Gruppo squadra" del Carpi Fc”; in dipendenza di quanto sopra dispone che la gara Carpi-Feralpisalò, in programma mercoledì 23 dicembre 2020, Stadio “Sandro Cabassi”, Carpi, venga rinviata a data da destinarsi.

19.40 - Vaccino a disposizione dell'Europa dal 27 dicembre - La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, annunciando l'ok della Commissione Ue all'immissione sul mercato del vaccino ha parlato dell'inizio delle vaccinazioni in tutta Europa: "Il vaccino" Pfizer-BioNTech "sarà disponibile per tutti gli Stati membri nello stesso momento e alle stesse condizioni" e la vaccinazione inizierà nei giorni di vaccinazione europei "il 27, 28 e 29 dicembre".

17.02 - Il bollettino di oggi della Protezione Civile - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 87.889 tamponi e individuati 10.872 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 613.582, 9.178 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 415 persone affette da Coronavirus per un totale di 69.214 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 613.582 (-9.178)

Deceduti: 69.214 (+415)

Dimessi/Guariti: 1.281.258 (+19.632)

Ricoverati: 27.876 (-25) di cui in Terapia Intensiva: 2.731 (-12)

Tamponi: 25.217.014 (+87.889)

Totale casi: 1.964.054 (+10.872, +0,56%)

16.00 - Governo: “In giorni rossi sì a visite anche fuori comune” - Nei 10 giorni 'rossi' durante le feste di Natale sarà possibile andare a trovare parenti e amici - sempre nel limite massimo di due persone oltre ai minori di 14 anni, alle persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono - anche in un comune differente da quello di residenza o domicilio, purché si trovi nella stessa Regione. E' quanto precisa palazzo Chigi nell'aggiornamento delle FAQ sul sito del governo.

14.44 - Prandelli: "Farò subito il vaccino" - Nella sua conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, Cesare Prandelli ha parlato anche del vaccino per il Covid-19: "Il giorno che arriverà spero di farlo subito, visto che qui sono il più vecchio. E lo farò molto volentieri".

11.27 - Casertana, ieri in campo due giocatori con il Covid - Il caos di Caserta non sembra placarsi: ieri la Casertana, in occasione della 16^ giornata del campionato di C, è scesa in campo con soli uomini a causa del Covid-19, con tre di questi in stato febbricitante. La ASL locale, proprio prima del fischio di inizio del match, aveva effettuato tamponi sugli stessi: due di questi, scesi comunque in campo, sono oggi risultati positivi al virus.

La nota della società: "La Casertana FC comunica che due dei tre calciatori rossoblu sottoposti ad urgente tampone dall’ASL di Caserta nell’immediato pre-partita del match con la Viterbese, a causa dell’evidente stato febbrile, sono risultati positivi al Covid-19. Una notizia che non fa altro che aumentare amarezza e sgomento per la gestione non condivisibile da parte degli organi preposti dell’emergenza vissuta dal nostro club nell’ultima settimana. In campo con due calciatori positivi, nonostante la Casertana FC avesse chiesto almeno il posticipo dell'orario di inizio della gara in attesa di conoscere l'esito dei tamponi, la partita di ieri ha rappresentato e rappresenta un pericolo per i calciatori in questione, i propri compagni di squadra e gli stessi avversari. Restiamo increduli di fronte a ciò, con la speranza che ora altri abbiano il buongusto di non spendere più parole inutili".

10.30 - Gravina: "Spero che i tifosi tornino presto allo stadio" - Nella sua intervista a Radio Rai, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato anche di quando potrebbero tornare allo stadio i tifosi: "Il campionato sta andando bene, è avvincente e sta tracciando qualche sorpresa. Tutto questo è però privo del protagonista principale, il tifoso, e si vede, è uno spettacolo monco. Non so per quanto tempo ancora gli stadi resteranno chiusi, dipende dalla pandemia, vedremo se a gennaio ci potrà essere già un primo step, me lo auguro, visto anche che riapriranno per esempio gli impianti da sci".

LUNEDÌ 21 DICEMBRE