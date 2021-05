live Coronavirus, finale di Champions: attesa la presenza di 16.500 tifosi

14.34 - In arrivo 8.5 milioni di dosi di vaccino - Inizia oggi l'ultima fase dell'approvvigionamento di vaccini previsto per il mese di maggio, con l'arrivo nei prossimi giorni di complessivi 8,5 milioni di dosi circa. Il commissario Figliuolo ha detto che "il quantitativo complessivo è in linea con le previsioni degli approvvigionamenti da parte delle case farmaceutiche che producono i quattro vaccini attualmente impiegati nella campagna vaccinale: Pfizer, Moderna, Vaxzevria e Janssen".

12.34 - Ministro Speranza: "Guardiamo con fiducia al futuro" - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, guarda con ottimismo al futuro dell'Italia in ottica pandemica: "Oggi possiamo affrontare il Covid con maggiore fiducia, soprattutto grazie alla presenza dei vaccini e grazie a un quadro epidemiologico che è più incoraggiante rispetto alle settimane precedenti".

9.17 - I numeri di tifosi attesi per la finale di Champions League - La UEFA ha annunciato la presenza di 16.500 tifosi all'interno dello stadio Dragao di Porto per la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea in programma sabato sera alle 21. Si tratta del 33% della capacità totale.

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO

21.31 - Nessun positivo nel Giro d'Italia, il comunicato - Non vi sono casi di positività al Covid-19 nella carovana del 104/o Giro d'Italia di ciclismo, che oggi ha osservato il secondo e ultimo giorno di riposo. La Rcs Sport, la società che organizza la corsa rosa, fa sapere che, "in conformità con il protocollo sanitario del Giro d'Italia, sviluppato in accordo con le 'regole per l'organizzazione e la partecipazione a eventi di ciclismo su strada nel contesto della pandemia di Coronavirus' dell'Uci, e in linea con le misure di contenimento dettate dal ministero della Salute della Repubblica italiana, tutte le squadre (corridori e staff) sono state sottoposte ai test PCR ieri sera".

19.50 - Draghi: "Certificato verde sarà pronto a metà giugno" - Il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio UE ha parlato così della pandemia: "Il Consiglio e il Parlamento Ue sono d'accordo, il certificato verde sarà pronto a metà giugno. Restano da definire dei dettagli su cui aspettiamo la pronuncia dell'Ema, come la durata del passaporto".

17.34 - I numeri della pandemia di quest'oggi - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 252.646 tamponi e individuati 3.224 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 276.439, 8.294 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 166 persone affette da Coronavirus per un totale di 125.501 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 268.145 (-8.294)

Deceduti: 125.501 (+166)

Dimessi/Guariti: 3.804.246 (+11.348)

Ricoverati: 9.880 (-452) di cui in Terapia Intensiva: 1.323 (-59)

Tamponi: 64.918.613 (+252.646)

Totale casi: 4.197.892 (+3.224, +0,08%)

15.29 - Euro 2020: a Wembley per la finale potrebbero non esserci restrizioni per il pubblico - La finale dell'Europeo, in programma il prossimo 11 luglio a Wembley, potrebbe svolgersi senza restrizioni né limitazioni di pubblico, davanti a 90mila spettatori. E' questa la speranza delle autorità britanniche dopo gli ottimi risultati, in termini di contenimento dei contagi, registrati negli eventi pubblici organizzati tra aprile e maggio in Inghilterra. Nell'ambito della graduale riapertura voluta da Downing Street, sono stati organizzati una decina di test di sostenibilità - tra i quali una seminale di Fa Cup e la finale di Coppa di Lega, oltre a concerti, e serate in discoteca - che avevano coinvolto in totale 58mila persone. Gli esami che sono stati condotti nelle settimane successive hanno evidenziato solo 15 positività, nessuno tra gli spettatori delle due partite. Un esito che fa ben sperare il Ministro della Cultura, Oliver Dowden, pronto ad aumentare il numero di spettatori consentito durante gli europei. "Non vedo l'ora di poter vedere Wembley nuovamente pieno, potrebbe anche non mancare tanto tempo", le parole di Dowden. Le prime due gare che si svolgeranno a Wembley - il doppio impegno dell'Inghilterra contro la Croazia (13 giugno) e la Scozia (18 giugno) - si giocheranno davanti a 22mila tifosi: qualora, però, dal 21 giugno il governo britannico decidesse di eliminare - come appare probabile - la regola del distanziamento interpersonale, la finale di Euro 2021 potrebbe svolgersi in una cornice inedita, almeno negli ultimi 15 mesi, in un Wembley tutto esaurito.

15.06 - Moderna: "Vaccino per i 12-18enni efficace al 100% e sicuro" - Il vaccino contro il Covid prodotto da Moderna se somministrato ai ragazzi fra i 12 e i 18 anni è efficace al 100% e sicuro fa sapere l’azienda che precisa che già dopo la prima dose l’efficacia è del 93%. I dati sulle sperimentazioni dovrebbero essere presentati alle autorità nel mese di giugno.

12.11 - Von der Leyen: "Quasi un miliardo di dosi di vaccino nel secondo semestre del 2021" - Sono in arrivo nel secondo semestre del 2021 981 milioni di dosi di vaccino contro il Covid desinate ai paesi dell’Unione Europea. Lo ha fatto sapere la presidente della Commissione Ue Von der Leyen: nel dettaglio tra luglio e settembre dovrebbero arrivare 529 milioni di dosi, di cui oltre 100 milioni di AstraZeneca, mentre altre 452 milioni di dosi dovrebbero essere consegnate nell’ultimo trimestre dell’anno.

9.05 - Sileri: "In estate via la mascherina dove non c’è assembramento" - Con la metà della popolazione con almeno una dose di vaccino «la mascherina all’aperto può essere abbassata» dice il sottosegretario alla Salute Sileri "Ci vorranno 4-8 settimane al massimo. Per l’estate, secondo me, la mascherina ce la rimettiamo in tasca. All’aperto, dove non c’è assembramento".

MARTEDÌ 25 MAGGIO

22.01 - Oltre 31 milioni le dosi somministrate di vaccino contro il Covid in Italia - 31.060.071 le dosi somministrate in Italia, il 94,2% del totale di quelle consegnate, che sono finora 32.975.467. Superata anche la soglia dei 10 milioni di italiani che hanno già completato il ciclo vaccinale: 10.275.622, il 17,34% della popolazione. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 17.09 di oggi

19.55 - Tokyo 2020, sale l'allerta - Gli USA hanno raccomandato agli americani di non viaggiare in Giappone, Paese che ospiterà i prossimi Giochi Olimpici, a causa del Covid-19. L'indicazione arriva dal Dipartimento di Stato, che ha alzato al massimo livello l'allerta.

17.35 - I numeri della pandemia di oggi - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 107.481 tamponi e individuati 2.490 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 276.439, 4.653 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 110 persone affette da Coronavirus per un totale di 125.335 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 276.439 (-4.653)

Deceduti: 125.335 (+110)

Dimessi/Guariti: 3.792.898 (+7.032)

Ricoverati: 10.332 (-239) di cui in Terapia Intensiva: 1.382 (-28)

Tamponi: 64.665.967 (+107.481)

Totale casi: 4.194.672 (+2.490, +0,06%)

11.37 - Italia, oggi la seconda dose di vaccino - I calciatori della Nazionale si sottoporranno questa mattina alla somministrazione della seconda dose del vaccino contro il Covid 19 presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma e presso l’IRCCS Humanitas di Rozzano (Milano) e nel pomeriggio raggiungeranno il Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA) per iniziare la preparazione in vista del Campionato Europeo che prenderà il via il prossimo 11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Sono 33 gli Azzurri convocati da Roberto Mancini per questa prima fase del raduno, che prevede una seduta di allenamento al giorno da domani a giovedì e che si concluderà venerdì alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari al termine dell’amichevole con San Marino.

10.03 - Dal Pino e i vaccini: "È fondamentale, ci stiamo lavorando" - Il presidente di Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato della possibilità di avere tutti i calciatori vaccinati per la prossima stagione: “Assolutamente sì, è importante farlo anche perché a luglio inizieranno i ritiri e li vorremmo fare in tutta sicurezza, anche con un ritorno alla normalità. Veniamo da due stagioni in cui la complessità logistica è stata enorme. I vaccini sono un punto fondamentale, ci stiamo lavorando a livello di FIGC e di tutte le categorie”.

LUNEDÌ 24 MAGGIO