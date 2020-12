live Coronavirus, in casa Cagliari Godin non sarà convocato. Nandez sì

vedi letture

TMW segue passo passo la pandemia che sta condizionando il mondo, compreso quello del calcio

14.11 - Cagliari, Godin non è pronto. Nandez ok - In casa Cagliari, è stato Eusebio Di Francesco a parlare dei problemi della sua squadra: "Il coronavirus è difficile da capire, capisci certe cose solo se metti in campo i giocatori: Nandez ha più allenamenti e sarà preso in considerazione, mentre Godin non verrà convocato perché ha bisogno di più allenamenti. Sono cose che capisci solo quando metti i giocatori in campo: contro l'Inter Nahitan ha corso, ma era meno lucido rispetto ad altre occasioni”.

13.00 - Conte: "Non si può abbassare l'attenzione" - il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'Assemblea di Coldiretti ha invitato tutto il paese a non abbassare l'attenzione sul Covid-19: "Quest'anno è stato attraversato da una crisi che ci sta mettendo a dura prova e ancora dovremo vigilare per non abbassare la soglia di attenzione. Siamo giunti al termine di quest'anno attraversando una crisi pandemica che ha sconvolto la nostra economia e società e ancora non dobbiamo abbassare la soglia di attenzione ma proprio quest'anno si é mostrato con chiarezza il ruolo della filiera a agricola e agroalimentare. Voi siete un asse portante di questa filiera".

11.04 - Speranza: "Spero che arrivi presto l'approvazione per il vaccino Pfizer" - Il ministro della Salute Roberto Speranza torna a parlare del vaccino: "Il mio auspicio è che l'Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell'Unione Europea".

9.34 - Ricciardi: "Impossibile consentire la circolazione tra Comuni" - Ad Agorà, su Rai3, Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute parla così della situazione Covid-19 in Italia: "La circolazione del virus oggi è talmente intensa che qualsiasi spostamento/assembramento automaticamente si traduce in infezione, con tutto quello che ne consegue. L'idea di dare semaforo verde agli spostamenti tra piccoli comuni sotto Natale risulta impraticabile, sulla base di "un'analisi spassionata e obiettiva della curva epidemica. I casi notificati sono soltanto la punta di un iceberg, come tutte le malattie infettive". Il professore ha ricordato che "nella prima parte dell'epidemia, un'indagine epidemiologica evidenziò che nel paese c'erano sei casi non notificati per ogni caso segnalato. Oggi non credo che siamo a quel livello ma i casi sono perlomeno il doppio, se non il triplo. Questo significa che, di questi casi, un 5% va in ospedale e preme in maniera insopportabile sulla struttura".

MARTEDÌ 15 DICEMBRE

23.26 - Spadafora: "Dobbiamo ancora attendere per riaprire gli stadi ai tifosi" - Ai Gazzetta Sports Awards 2020 parla il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. "Dovremo ancora attendere un po'. I dati sono confortanti e positivi ma non ci consentono di parlare di riapertura degli stadi, anche se è l'auspicio di milioni di italiani e anche il mio. Spero che le condizioni ci consentano di farlo in sicurezza il prima possibile. Non stiamo facendo trascorrere inutilmente le giornate ma lavorando col CTS pensando alla riapertura il prima possibile del pubblico, poi di piscine e palestre. Non dò annunci ma stiamo lavorando alla riapertura in sicurezza".

20.22 - TMW - Cagliari, visite di idoneità per Godin: da valutare per il Parma. Pajac è tornato - Ultime da casa Cagliari sulla situazione dei positivi e dei reduci dalle positività al Covid-19: visite di idoneità per Diego Godin, da domani dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Dovrà recuperare ora il ritmo gara, da capire se ci sarà col Parma ma la certezza è che ci sarà invece con l'Udinese. In gruppo Pereiro, ha lavorato in gruppo Marko Pajac di ritorno dal periodo di permesso in Croazia.

17.55 - Protezione Civile, il bollettino: 12.025 nuovi contagiati (-10.922 positivi rispetto a ieri). 491 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 103.584 tamponi e individuati 12.025 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 675.109, 10.922 meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 491 persone affette da Coronavirus per un totale di 65.011 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 675.109

Deceduti: 65.011 (+491)

Dimessi/Guariti: 1.115.617 (+22.456)

Ricoverati: 30.860 (-33) di cui in Terapia Intensiva: 3.095 (-63)

Tamponi: 24.319.310 (+103.584)

Totale casi: 1.855.737 (+12.025 +0,65%)

16.45 - Lecce, l'allenatore Eugenio Corini è risultato positivo al Covid-19 - L’U.S. Lecce comunica che, a seguito dell’ultimo ciclo di test molecolari e sierologici effettuati nella giornata di ieri, il tecnico Eugenio Corini è risultato positivo al Covid-19. L’allenatore è stato immediatamente isolato e sono state attivate tutte le procedure previste dalle vigenti normative e protocolli sanitari. Il gruppo squadra si sottoporrà ad un ulteriore ciclo di tamponi, nel ritiro di Salerno, domani mattina.

15.41 - Torino senza più positivi, lo conferma Ujkani - Anche Samir Ujkani è guarito dal Coronavirus. "Negativo" ha scritto il portiere kosovaro sui propri social network, certificando così la sua guarigione. L'estremo difensore potrà raggiungere il ritiro dei compagni, che almeno fino alla sfida di giovedì contro la Roma resteranno agli ordini del tecnico Marco Giampaolo, senza poter rientrare nelle rispettive abitazioni. Al Torino, dunque, non ci sono più positivi: restano indisponibili, ma per guai fisici, Baselli, Ansaldi, Verdi e Millico, con la speranza che qualcuno possa recuperare per giovedì, mentre Vojvoda, Gojak e Lukic erano risultati negativi al tampone già da diversi giorni.

14.30 - Arabia Saudita annuncia di aver sconfitto il Covid - L'Arabia Saudita "ha sconfitto il coronavirus": è quanto ha affermato il ministero della Salute di Riad, citato stamani dai media del regno del Golfo. "Le autorità sanitarie saudite dichiarano la vittoria sul coronavirus", titola il portale d'informazione saudita Arab News.

12.58 - Conte: "Dobbiamo farci trovare pronti, serrare i ranghi per vincere il virus" - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto al Rome Investment Forum, rilanciando la sfida sanitaria e quella economica. "La manovra resterà fortemente espansiva", assicura e sul Recovery Fund afferma: "Dobbiamo farci trovare pronti a sfruttare questa opportunità senza precedenti".

12.01 - In Spagna la vaccinazione partirà nei primi giorni dell'anno - "La vaccinazione anti covid in Spagna partirà dal 4 o 5 gennaio, dopo il via libera da parte dell'Agenzia europea per i medicinali", atteso per il 29 dicembre. Lo ha annunciato il ministro della Salute Salvador Illa, riporta El Pais.

11.10 - Sileri: "Inevitabile risalita dei contagi" - Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, fa il punto sulla situazione italiana - "Io non vedo perché dobbiamo andare incontro a una terza ondata. Perché già il Natale di per sè, anche nello stesso Comune, porterà le famiglie a stare insieme ed é inevitabile che vi sarà una risalita dei contagi. Ma se é una risalita piccola, sarà gestibile altrimenti ci troveremo di nuovo con un nuovo picco".

9.30 - Gravina: "I campionati vanno avanti regolarmente" - Il presidente federale Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Tuttosport del momento vissuto dal calcio italiano: "C'era un'esigenza di dare una risposta concreta a questo mondo. Si fanno grandi sacrifici e servivano risposte. Poi ci ha mosso la passione, non solo la mia ma quella di milioni di italiani. E poi il senso di responsabilità e la lungimiranza perché non far ripartire un sistema economico così importante avrebbe determinato scompensi devastanti". Ci saranno state anche delusioni da superare: "Ho avvertito un senso di abbandono, di solitudine, in alcuni momenti. Non dimentico l'assenza, nei momenti cruciali, di alcune persone che appartengono a questo mondo. Ma la soddisfazione di far ripartire questa macchina è stata ancora maggiore. Dimostrare che il calcio è un mondo migliore di quello che viene rappresentato spesso e volentieri. Siamo un movimento vivo e di grande qualità".

8.24 - Arcuri: "Vaccinazione entro metà gennaio - Domenico Arcuri, commissario straordinario scelto dal Governo per fronteggiare l'emergenza di Covid-19, ha presentato ieri in conferenza stampa la campagna vaccinistica italialian. Sarà una primula stilizzata l’immagine dell'iniziativa anti Covid che partirà a inizio 2021. Il simbolo è stato presentato dall'architetto Stefano Boeri - che lo ha realizzato - nel corso di una conferenza stampa con il Commissario per l'emergenza. "Stiamo lavorando senza sosta perché la vaccinazione inizi da metà gennaio", ha detto Arcuri..

8.08 - Bologna, Hickey positivo al Covid - "Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato in queste ore è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo, sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare", si legge sul sito del Bologna.