15.41 - Torino senza più positivi, lo conferma Ujkani - Anche Samir Ujkani è guarito dal Coronavirus. "Negativo" ha scritto il portiere kosovaro sui propri social network, certificando così la sua guarigione. L'estremo difensore potrà raggiungere il ritiro dei compagni, che almeno fino alla sfida di giovedì contro la Roma resteranno agli ordini del tecnico Marco Giampaolo, senza poter rientrare nelle rispettive abitazioni. Al Torino, dunque, non ci sono più positivi: restano indisponibili, ma per guai fisici, Baselli, Ansaldi, Verdi e Millico, con la speranza che qualcuno possa recuperare per giovedì, mentre Vojvoda, Gojak e Lukic erano risultati negativi al tampone già da diversi giorni.

14.30 - Arabia Saudita annuncia di aver sconfitto il Covid - L'Arabia Saudita "ha sconfitto il coronavirus": è quanto ha affermato il ministero della Salute di Riad, citato stamani dai media del regno del Golfo. "Le autorità sanitarie saudite dichiarano la vittoria sul coronavirus", titola il portale d'informazione saudita Arab News.

12.58 - Conte: "Dobbiamo farci trovare pronti, serrare i ranghi per vincere il virus" - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto al Rome Investment Forum, rilanciando la sfida sanitaria e quella economica. "La manovra resterà fortemente espansiva", assicura e sul Recovery Fund afferma: "Dobbiamo farci trovare pronti a sfruttare questa opportunità senza precedenti".

12.01 - In Spagna la vaccinazione partirà nei primi giorni dell'anno - "La vaccinazione anti covid in Spagna partirà dal 4 o 5 gennaio, dopo il via libera da parte dell'Agenzia europea per i medicinali", atteso per il 29 dicembre. Lo ha annunciato il ministro della Salute Salvador Illa, riporta El Pais.

11.10 - Sileri: "Inevitabile risalita dei contagi" - Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, fa il punto sulla situazione italiana - "Io non vedo perché dobbiamo andare incontro a una terza ondata. Perché già il Natale di per sè, anche nello stesso Comune, porterà le famiglie a stare insieme ed é inevitabile che vi sarà una risalita dei contagi. Ma se é una risalita piccola, sarà gestibile altrimenti ci troveremo di nuovo con un nuovo picco".

9.30 - Gravina: "I campionati vanno avanti regolarmente" - Il presidente federale Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Tuttosport del momento vissuto dal calcio italiano: "C'era un'esigenza di dare una risposta concreta a questo mondo. Si fanno grandi sacrifici e servivano risposte. Poi ci ha mosso la passione, non solo la mia ma quella di milioni di italiani. E poi il senso di responsabilità e la lungimiranza perché non far ripartire un sistema economico così importante avrebbe determinato scompensi devastanti". Ci saranno state anche delusioni da superare: "Ho avvertito un senso di abbandono, di solitudine, in alcuni momenti. Non dimentico l'assenza, nei momenti cruciali, di alcune persone che appartengono a questo mondo. Ma la soddisfazione di far ripartire questa macchina è stata ancora maggiore. Dimostrare che il calcio è un mondo migliore di quello che viene rappresentato spesso e volentieri. Siamo un movimento vivo e di grande qualità".

8.24 - Arcuri: "Vaccinazione entro metà gennaio - Domenico Arcuri, commissario straordinario scelto dal Governo per fronteggiare l'emergenza di Covid-19, ha presentato ieri in conferenza stampa la campagna vaccinistica italialian. Sarà una primula stilizzata l’immagine dell'iniziativa anti Covid che partirà a inizio 2021. Il simbolo è stato presentato dall'architetto Stefano Boeri - che lo ha realizzato - nel corso di una conferenza stampa con il Commissario per l'emergenza. "Stiamo lavorando senza sosta perché la vaccinazione inizi da metà gennaio", ha detto Arcuri..

8.08 - Bologna, Hickey positivo al Covid - "Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato in queste ore è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo, sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare", si legge sul sito del Bologna.