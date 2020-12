live Coronavirus, quattro regioni potrebbero cambiare colore. Rinviata Qarabag-Valencia

11.32 - Quattro regioni potrebbero cambiare colore: Lombardia, Piemonte, Toscana e Campania - Da venerdì la cabina di regia CTS-ministero della Salute potrebbe approvare lo spostamento di alcuni territori in fasce di rischio diverse da quelle in cui si trovano ora: secondo indiscrezioni raccolte da Sky, la Lombardia, per esempio, potrebbe entrare in fascia gialla. Anche il Piemonte, stando ai dati dei contagi, dovrebbe passare da zona arancione a zona gialla: destino simile anche per Toscana e Campania, che al ritmo attuale potrebbero cambiare colore sin dalla prossima settimana. Tra le regioni che invece hanno visto aumentare i casi c'è il Veneto.

10.55 - Di Maio: "Per evitare una terza ondata ce ne dobbiamo stare a casa" - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha parlato così della chiusura programmata per le festività natalizie: "Durante le feste di Natale in Italia si muovono quasi 15 milioni di italiani, quindi il livello di contatto tra le persone aumenta a dismisura. Se vogliamo evitare una terza ondata ce ne dobbiamo stare a casa. Anche io non andrò dalla mia famiglia in Campania".

9.42 - Conte: "Solo una risposta coordinata europea consentirà di sconfiggere la pandemia" - "Il tema centrale della riunione del Consiglio europeo rimane la lotta alla pandemia di Covid-19 su cui è fondamentale che da parte europea provenga un forte segnale di coesione. Si mira a un efficace coordinamento europeo sui vaccini, in particolare sulla loro distribuzione. L'Italia è particolarmente coinvolta nella questione, in vista anche dell’organizzazione del Global healt summit che ospiteremo il 21 maggio prossimo nel quadro della presidenza del G20”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, oggi intervenuto nell’aula di Montecitorio in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre.

09.04 - Speranza: "Confermiamo le misure di Natale" - "Le misure sono queste e le confermiamo e le norme restano queste". Così il ministro della Salute Roberto Speranza sulle chiusure che investiranno il periodo natalizio: "In questa fase non possiamo permetterci spostamenti che non siano indispensabili e il messaggio del Governo vuole essere questo: nei giorni più caldi, dove c'è più rischio che salga la mobilità, chiediamo un sacrificio alle persone".

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE

18.22 - Rinviata Qarabag-Valencia - La partita di UEFA Europa League tra Villarreal e Qarabag, in programma giovedì all'Estadio de la Ceramica, è stata posticipata a causa di "diversi casi di positività al COVID-19 " nella rosa del club azero. Il Qarabag addirittura non raggiungerebbe il numero minimo di giocatori per disputare la partita, come riporta il club spagnolo in un comunicato. La UEFA ha contattato entrambe le società per valutare la situazione e trovare una soluzione.

17.50 - Il bollettino di oggi - 14.842 nuovi contagiati, ma con 25.497 scende ancora il numero degli attualmente positivi al coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, sono morte 634 persone affette da Covid. Tutti i numeri nel consueto appuntamento con il bollettino della Protezione Civile.

16.11 - La Svizzera chiude in confini con l'Italia - La Svizzera è costretta a inasprire ulteriormente le misure anti Covid di fronte a un indice di contagiosità che non arretra. Gli ulteriori irrigidimenti riguardano in particolare il Canton Ticino - regione al confine con l’Italia dove la curva epidemiologica desta ancora preoccupazione - che ha anticipato il coprifuoco dei locali pubblici di alcune ore. A questo si aggiunge un’altra forma di lockdown conseguenza del Covid: le Ferrovie Federali svizzere hanno annunciato che da giovedì fermeranno al confine una serie di treni diretti in Italia non essendo in grado di far rispettare alcune norme anti contagio richieste dalle autorità italiane contenuto nell’ultimo Dpcm. Con possibili gravi ripercussioni sul movimento dei lavoratori pendolari lungo il confine tra Lombardia e Ticino.

15.21 - Cagliari, Godin e Simeone vicini al rientro - Il Cagliari spera di recuperare Diego Godin e Giovanni Simeone per la sfida di domenica contro l'Inter. Secondo quianto riportato dal Corriere dello Sport i due giocatori contano di tornare a disposizione, visto che sarebbero risultati negativi al tampone per il Covid-19: sia il difensore che l'attaccante attendono l'ok per tornare a lavorare in gruppo. Speranze poi anche per Nahitan Nandez.

10.36 - Vaccino Covid Pfizer, somministrata la prima dose nel Regno Unito - Una donna 90enne dell’Irlanda del Nord è la prima persona al mondo a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer/BioNTech per il Covid. Ed è partito così— oggi, martedì 8 dicembre — il programma di vaccinazione di massa del Regno Unito. Margaret Keenan, alle 6:31 el mattino, è diventata la prima persona a essere vaccinata.

MARTEDÌ 8 DICEMBRE

23.29 - Le stime della Bundesliga: le perdite potrebbero raggiungere i 2 miliardi fino al 2022 - I mancati introiti dei club di calcio della Bundesliga potrebbero raggiungere i 2 miliardi di euro fino al 2022 a causa dell'impatto delle restrizioni imposte dalla pandemia. Lo ha affermato il numero uno della Bundesliga, Christina Seifert. Lo stop al campionato tra marzo e maggio, con la prima ondata del coronavirus, ha generato perdite per circa 275 milioni. La Bundesliga - conclude gazzetta.it - aveva realizzato utili per 4 miliardi nell'ultima stagione pre-Covid.

21.31 - La Serie A verso una centrale unica per processare i tamponi - La Serie A va verso l'adozione di una centrale unica per processare i tamponi per il coronavirus delle squadre. Un mese fa il consiglio di Lega aveva deciso di procedere in questa direzione, adeguando il protocollo con il supporto della Federazione medico sportiva italiana guidata da Maurizio Casasco, che è anche un consigliere della Lega Serie A. Una delibera - riporta SportMediaset - potrebbe arrivare nell'assemblea dei venti club convocata per venerdì alle 17 in videoconferenza, che ha fra i vari punti all'ordine del giorno proprio le raccomandazioni medico sanitarie della Fmsi.

17.20 - Il bollettino di oggi - Come di consueto, la Protezione Civile ha diffuso il bollettino relativo all'andamento del contagio. Qui tutti i dati.

15.40 - Lega Pro, test rapidi in fluorescenza - La Lega Pro parte per prima con l'impiego dei test rapidi in fluorescenza. Alla luce delle recenti modifiche introdotte dal Cts in materia di protocolli di sicurezza sulla prosecuzione delle attività sportive prof., è possibile utilizzare i test rapidi antigenici, in alternativa ai test molecolari.

13.49 - Roma Covid free, negativo anche Zalewski - Finisce il calvario di Nicola Zalewski, giovane talento della Roma Primavera. Il ragazzo, positivo al Coronavirus dal 14 novembre, è risultato negativo all’ultimo tampone svolto. Lo riporta vocegiallorossa.it.

13.40 - La situazione delle Regioni - Quasi tutta Italia zona gialla. È questo il quadro del nostro Paese dopo le ultime indicazioni governative sulle misure restrittive, che saranno comunque derogate nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, quando anche i cittadini delle zone gialle non potranno muoversi al di fuori della propria regione. A oggi, le uniche a restare in zona arancione sono le seguenti: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania, Basilicata, Calabria e Provincia autonoma di Bolzano. L’Abruzzo è un vero e proprio caso politico: per il governo è zona rossa almeno fino a giovedì 10 dicembre, ma il presidente Marsilio ha decretato il passaggio anticipato alla zona arancione. Un vero rebus, se si considera che le forze dell’ordine dipendono dal ministero dell’Interno e quindi potrebbero applicare sanzioni ai cittadini basandosi sulla normativa nazionale. Tutte le altre regioni non menzionate, come detto, sono attualmente in zona gialla.

12.13 - Ricciardi (ISS): "Dicembre e gennaio saranno terribili" - Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma ha parlato dei mesi che verranno: "Siamo ancora nel pieno della seconda ondata di Sars-CoV-2, dicembre e gennaio saranno terribili per due motivi: per i problemi nell'accesso ai servizi e per le tante differenze a livello regionale".

11.36 - Gazidis: "Milano tornerà più forte che mai" - Il CEO del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato a Milan TV nel giorno di Sant'Ambrogio: "Abbiamo vissuto un periodo molto difficile, con tante perdite terribili ma allo stesso tempo c’è speranza, forza in città. Spero che sia una festa il più possibile serena per tutti. Noi stiamo facendo il possibile per dare più serenità possibile alla città. sant’Ambrogio è anche il protettore delle api e la gente di Milano come le api sono molte operose. Sono sicuro che con questa qualità, la città tornerà più forte che mai. Milano è una città fantastica e ha affrontato quest’emergenza con il cuore in mano. Io e mia moglie siamo sempre rimasti a Milano durante questo periodo e abbiamo visto una città forte con gente generosa e con incredibile forza. Sono orgoglioso di considerarmi un cittadino di questa città, mi sento veramente di Milano".

LUNEDÌ 7 DICEMBRE