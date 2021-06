live Coronavirus, Vidal sotto inchiesta in Cile. Gravina: "Pubblico negli stadi: l'Italia riparte"

23.10 - Gravina: "Tifosi negli stadi simbolo dell'Italia che riparte" - Soddisfazione in casa FIGC per il graduale ritorno allo stadio dei tifosi. A parlarne ai microfoni della Rai è Gabriele Gravina: "È una cosa importante, si aggiunge un elemento determinante come i tifosi - le parole del presidente -. Abbiamo vissuto 18 mesi durissimi ma ora vediamo la luce in fondo al tunnel. Partiremo l’11 giugno, rispettando le regole. Ho un grande sogno, quello dell’Italia che si risveglia e che riparte".

21.52 - Diversi tifosi presenti in finale di Champions sono risultati positivi - Il Portogallo non sarà più un paese verde per i viaggi internazionali dall'Inghilterra. Il governo britannico ha confermato che saranno vietate le trasferte nella nazione più a ovest della Penisola Iberica a causa della scoperta di nuove varianti (in particolar modo della mutazione nepalese della variante indiana) e dell'aumento dei contagi negli ultimi giorni. A questo proposito, la stampa britannica riferisce che diversi tifosi sono risultati positivi al loro ritorno nel Regno Unito dopo la finale di Champions League di sabato scorso giocata a Porto.

19.45 - Le dosi di vaccino somministrate oggi - Le dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia sono 35.817.595, di cui prime dosi: 23.420.136 e seconde dosi: 12.397.459. Dosi disponibili ma non ancora somministrate: 4.140.814

17.22 - I numeri della pandemia in Italia - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 97.633 tamponi e individuati 1.968 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 205.562, 4.488 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 59 persone affette da Coronavirus per un totale di 126.342 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 205.562 (-4.488)

Deceduti: 126.342 (+59)

Dimessi/Guariti: 3.893.259 (+6.392)

Ricoverati: 6.609 (-182) di cui in Terapia Intensiva: 892 (-41)

Tamponi: 66.717.978 (+97.633)

Totale casi: 4.225.163 (+1.968, +0,05%)

11.36 - Regioni: vaccinazioni negli hub o nelle farmacie dei luoghi di vacanza - La Commissione Salute delle Regioni presenta oggi al Governo un documento in cui si chiede che la seconda dose del vaccino possa essere somministrata in farmacia o negli hub vaccinali delle Regioni in cui i cittadini vanno in vacanza, a patto che il soggiorno nel luogo di villeggiatura sia di lunga durata. Nel documento si prevede che a valutare l’idoneità della richiesta siano comunque le Regioni dove la vacanza viene effettuata.

11.03 - Vaccini: 2 miliardi di dosi somministrate nel mondo - Nel mondo sono state somministrate più di 2 miliardi di dosi di vaccino, a meno di sei mesi dall’inizio delle prime campagne di vaccinazione nel dicembre 2020, secondo un conteggio effettuato dall’Afp. Tra i destinatari almeno 216 Paesi o territorio secondo il rapporto. Israele ancora in testa: rimane il Paese con la campagna di vaccinazione più avanzata, con quasi sei israeliani su dieci già completamente vaccinati. In testa anche Canada (il 59% della popolazione ha ricevuto almeno una dose), il Regno Unito (58,3%), il Cile (56,6%) o gli Usa (51%).

10.39 - Vidal sotto inchiesta dopo essere risultato positivo al Covid - Ricoverato in ospedale lunedì scorso a causa della sua positività al Covid-19 Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter e della Nazionale cilena, sarebbe finito sotto inchiesta da parte delle autorità sanitarie del suo paese. Il motivo? I sospetti riguardo alcune violazioni che l'ex Barça avrebbe compiuto in relazione alle norme di contenimento della pandemia in atto in Cile. Vidal, infatti, anziché lasciare la propria abitazione solo per allenarsi o effettuare cure mediche, nei giorni scorsi si sarebbe recato in un centro ippico assieme ad un'amica con la quale poi si sarebbe recato anche in un ristorante di lusso dove non avrebbe indossato la mascherina.

GIOVEDÌ 3 GIUGNO

22.12 - Aguero positivo, poi negativo - Positivo al Covid, poi negativo poche ore dopo: Sergio Aguero rinuncia alla trasferta della sua Argentina, che domani scenderà in campo contro il Cile per le qualificazioni al prossimo mondiale. Dopo aver firmato il suo nuovo contratto con il Barcellona, l'argentino è volato in patria per unirsi al gruppo di Lionel Scaloni, ma appena unitosi al gruppo è stato fermato dal Covid. Il primo tampone ha dato esito positivo, suscitando sin da subito qualche dubbio visto che El Kun aveva già contratto il Covid pochi mesi fa. Effettuato un altro test poche ore dopo, l'attaccante è risultato negativo ma non ha potuto viaggiare con il gruppo verso il Cile.

18.00 - Il bollettino di oggi - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 226.272 tamponi e individuati 2.897 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 210.050, 15.701 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 62 persone affette da Coronavirus per un totale di 126.283 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 210.050 (-15.701)

Deceduti: 126.283 (+62)

Dimessi/Guariti: 3.886.867 (+18.535)

Ricoverati: 6.791 (-390)

di cui in Terapia Intensiva: 933 (-56)

Tamponi: 66.620.345 (+226.272)

Totale casi: 4.223.200 (+2.897, +0,07%)

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO

18.30 - Il bollettino di oggi in Italia - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 221.818 tamponi e individuati 2.483 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 225.751, 7.923 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 93 persone affette da Coronavirus per un totale di 126.221 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 225.751 (-7.923)

Deceduti: 126.221 (+93)

Dimessi/Guariti: 3.868.332 (+10.313)

Ricoverati: 7.181 (-334)

di cui in Terapia Intensiva: 989 (-44)

Tamponi: 66.394.073 (+221.818)

Totale casi: 4.220.304 (+2.483, +0,06%)

16.07 - Positività al Covid-19 anche in seno alla Nazionale scozzese - Stando a quanto riportato dalla Federcalcio d'Oltremanica John Fleck dello Sheffield United è risultato positivo al Coronavirus e dunque sarà costretto a saltare l'amichevole di domani contro l'Olanda. Circa la sua partecipazione all'Europeo, però, ancora permane un punto interrogativo visto che il periodo di isolamento previsto dai protocolli in atto in vista della kermesse terminerà proprio prima del via alla competizione. Da capire se e in che misura il Covid-19 inciderà sulle condizioni fisiche del centrocampista.

15.06 - Cillesen salta Euro 2020: è risultato positivo - Jasper Cillessen salta Euro 2020. Il portiere olandese del Valencia non potrà prendere parte alla competizione perché positivo al Covid-19. Cillessen è in auto-isolamento, al suo posto è stato convocato dal ct degli orange Frank de Boer Marco Bizot, portiere dell'AZ Alkmaar.

12.29 - Locatelli: "Addio mascherine all'aperto? Non prima di metà luglio" - "E' vero che siamo non a buon punto ma a un ottimo punto, però rimane ancora un lavoro da completare. Il tutto, tra l’altro, ci consente anche di ridurre ulteriormente la circolazione virale, ma presto potremo cominciare a pensare di abbandonare i dispositivi di protezione individuale. Ma solo all’aperto, vorrei sottolinearlo. Direi che si può parlarne dopo la metà di luglio, prima è largamente prematuro". A dirlo, in un’intervista al Messaggero, è Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico e presidente del Consiglio superiore di sanità.

11.05 - In Italia riaprono gli stadi- Si può mangiare al chiuso nei ristoranti, caffè al bancone al bar, riapertura (contingentata) degli stadi: da oggi sono in vigore le nuove regole nell’Italia in giallo (con già 3 regioni bianche, Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna). Da oggi sarà consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale. I posti a sedere dovranno essere preassegnati e dovrà essere assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non potrà essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non potrà essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.

9.01 - Cile, Vidal positivo al Covid-19 - Niente gare di qualificazione al Mondiale con il suo Cile. Arturo Vidal infatti è stato fermato dal Covid-19. È lo stesso giocatore ad annunciarlo sul suo profilo Twitter: “Purtroppo nei controllo di oggi ho scoperto di essere risultato positivo al Covid dopo che un amico, asintomatico, è risultato positivo in un controllo preventivo. Questa volta non potrò essere in campo, ma sosterrò i miei compagni con tutte le mie forze. Mi riprenderò presto per poter indossare di nuovo La Roja de Todos. Ringrazio tutti gli operatori sanitari che si sono presi cura di tutti i cileni che stanno lottando contro questa terribile pandemia. E vi chiedo, per favore, se potete farlo: vaccinatevi”.

MARTEDÌ 1 GIUGNO

23.11 - I dati sulla vaccinazione di oggi - Sono 34.631.219 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 94,4% del totale di quelle consegnate, che sono finora 36.692.939. Nel dettaglio, 24.310.552 Pfizer-BioNTech, 3.375.557 Moderna, 7.420.580 Vaxzevria (AstraZeneca) e 1.226.250 Janssen (J&J). E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 17.06 di oggi. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 11.942.769, il 20,15% della popolazione.

20.51 - La Coppa America si disputerà in Brasile - Il torneo per nazioni più importante del continente americano si disputerà in Brasile. Lo ha comunicato il Conmebol, dopo la decisione di non giocare in Argentina - sede prevista inizialmente insieme alla Colombia - a causa della situazione della pandemia Covid-19 nel Paese.

19.45 - Catanzaro-Albinoleffe si giocherà a porte chiuse - L’US Catanzaro 1929 comunica con grande rammarico ai propri tifosi che per ragioni tecnico-organizzative e strutturali la gara Catanzaro – Albinoleffe del prossimo mercoledì 2 giugno si disputerà al “Ceravolo” senza la presenza di pubblico. Inoltre, per trasparenza di informazioni si comunica che i pochi biglietti invito disponibili per la società saranno esclusivamente distribuiti tra gli sponsor che hanno sostenuto il club in questo momento difficile dovuto al Covid-19, tra il gruppo squadra e tra gli addetti ai lavori del settore giovanile, al fine di premiare chi ci ha supportato economicamente e lavorativamente fino a questo traguardo.

17.28 - I numeri della pandemia di oggi - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 86.977 tamponi e individuati 1.820 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 233.674, 4.622 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 82 persone affette da Coronavirus per un totale di 126.128 decessi dall'inizio dell'epidemia.

• Attualmente positivi: 233.674 (-4.622)

Deceduti: 126.128 (+82)

Dimessi/Guariti: 3.858.019 (+6.358)

Ricoverati: 7.515 (-137) di cui in Terapia Intensiva: 1.033 (-28)

Tamponi: 66.172.255 (+86.977)

Totale casi: 4.217.821 (+1.820, +0,04%)

15.30 - Niente Copa America in Argentina - Due settimane prima dell'inizio della Copa América, la Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol) ha deciso che il torneo regionale non si svolgerà in Argentina come era invece previsto, a causa della pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato oggi la stessa Conmebol su Twitter. "La Conmebol informa che, viste le circostanze attuali, ha deciso di sospendere l'organizzazione della Copa América in Argentina", si legge nel comunicato. La confederazione precisa che sta analizzando "l'offerta di altri paesi che hanno manifestato interesse a ospitare il torneo continentale". Tra le possibili opzioni c'è il Cile, come recentemente ricordato da un funzionario Conmebol, l'argentino Gonzalo Belloso. La Copa América è la più importante competizione internazionale organizzata dal Conmebol. L'Argentina avrebbe dovuto co-organizzare il torneo con la Colombia, dove i disordini sociali che hanno causato la morte di decine di persone lo hanno però reso impossibile. Per quanto riguarda l'Argentina, il ministro della Salute argentino Carla Vizzotti aveva recentemente avvertito delle difficoltà di un'organizzazione del genere poiché il Paese da 45 milioni di abitanti sta attraversando il periodo più critico della pandemia, con oltre 41.000 contagiati solo giovedì. Per questi motivi, secondo un sondaggio diffuso venerdì, il 70% degli argentini si è opposto all'organizzazione della Copa América nel proprio Paese.

10.32 - Speranza: "Terza dose di vaccino dai medici di base" - "Sarà molto probabile dover fare una terza dose di vaccino, un richiamo che sarà probabilmente "modificato" per coprire le varianti. Bisognerà dunque passare da una fase straordinaria ad una fase ordinaria e penso che questa nuova ordinarietà possa essere affidata alla nostra straordinaria rete di medici di medicina generale". Queste le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

LUNEDÌ 31 MAGGIO