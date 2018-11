LIVE TMW - Correa: "Pronto a dare tutto sia da titolare che dalla panchina"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Vigilia di Europa League per la Lazio. Domani all'Olimpico arriva l'Olympique Marsiglia e in conferenza stampa si è presentato Joaquin Correa. Queste le sue parole:

Un giudizio sui miei primi mesi alla Lazio? "Da quando sono arrivato il gruppo mi ha fatto sentire bene, sentire importante. Sapevo che ci sono tanti giocatori di livello, per una squadra con una rosa lunga e competitiva. Sono pronto per dare il mio meglio per la Lazio".

Il mio impiego a gara in corso? "Io come tutti i giocatori vogliono essere impiegati sempre. Adesso però il mio obiettivo è dare il massimo in ogni occasione, sia da titolare che a gara in corso. La mentalità deve essere la stessa".

L'espulsione a Francoforte? "E' una cosa passata. Non era una scelta corretta ma tutti possono sbagliare".

Differenze fra primo e secondo posto nel girone? "Noi scendiamo in campo per vincere. Sempre. Il primo o il secondo posto in questo momento non è un pensiero che ho. Io penso a vincere domani. E poi a vincere domenica".

Io l'arma in più per la Lazio? "Il mister deve scegliere e spesso inizio a gara in corso. Non so se questo è il mio ruolo all'interno della Lazio, ma lui mi dice sempre di avere pazienza, perché tutti hanno l'occasione di giocare. Sia da titolare che a gara in corso la mia voglia di far bene sarà sempre la stessa".

Il ruolo da esterno? "Posso giocare sia lì che da trequartista, da seconda punta o da prima. Quello in cui mi trovo meglio è quello da mezzapunta ma posso giocare ovunque mi chieda il mister".

Lucas Ocampos? "Lo conosco dai tempi delle Nazionali giovanili. Quello della Nazionale è un sogno a cui penso, per tornare presto importante per il mio paese. Per farlo, però, dovrò fare il bene della Lazio e ripagare la fiducia della società e dei tifosi".