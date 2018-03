LIVE TMW - Costacurta: "Buffon? Tutti per l'Italia". Oriali: "Il rammarico rimane"

Parla anche Lele Oriali. "La vergogna ci sarà, anche se contro Inghilterra e Argentina farai un buon calcio. Tutte le volte che si parla di Mondiali il rammarico rimane. Sono due gare importanti, le amichevoli non esistono".

Sulle partite decisive. "C'è l'impegno di tutti per far sì che il calcio ritorni dove merita. Le conclusioni si tireranno successivamente, Buffon è qui per quello che ha già dimostrato. Non penso sia corretto fare una domanda del genere, tuti quelli che sono a questo tavolo sperano che la nazionale italiana giochi bene, al di là del proprio futuro".

Con Luigi Di Biagio c'è il vice commissario straordinario Alessandro Costacurta e Lele Oriali.