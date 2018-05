LIVE TMW - Criscito: "Mancini uomo giusto per ripartire. Devo ringraziarlo"

© foto di Federico De Luca

Secondo giorno di ritiro a Coverciano per la Nazionale italiana, che si prepara per le amichevoli contro Arabia Saudita, Francia e Olanda, e a prendere la parola in sala stampa è stato Domenico Criscito, giocatore che a partire dalla prossima stagione tornerà a vestire la maglia del Genoa. Queste le sue parole:

Che significato dà all'ennesimo ritorno in Nazionale?

"Ogni volta che entro a Coverciano ho un brutto ricordo del 2012 ma sono cresciuto e adesso sono felice. Ho più esperienza".

Qual è il legame con Mancini?

"Devo dirgli grazie, mi sono sempre trovato bene con lui. Adesso sta a me dimostrare in campo cosa posso dare".

Come vede la nuova Nazionale?

"Dopo la delusione Mondiale è dura ma abbiamo un gruppo forte con giovani molto bravi. Sono fiducioso, c'è entusiasmo e voglia di ripartire".

Che Mancini ci dobbiamo aspettare?

"E' un grande allenatore che ha vinto tanto ed è l'uomo giusto per ripartire".

Si chiuderà la ferita del 2012?

"C'è una cicatrice che non andrà mai via ma adesso non voglio pensarci".

Perché è tornato a Genova?

"Quando mi hanno chiamato ho subito detto sì, sono felice di essere tornato e sono legatissimo ai colori rossoblù".

Perché Mancini è l'uomo giusto?

"Il mister mette la sua personalità, la sua grinta e la sua esperienza al servizio del gruppo. Spero che si possa fare bene tutti insieme, anche con i giovani".

Pensa che il problema dell'Italia siano i troppi stranieri in Serie A?

"Forse sì. In Russia io ero penalizzato, visto che in campo dovevano sempre esserci 5 nazionali. Questa potrebbe essere un'idea da attuare anche nel nostro paese. Il campionato russo è diverso e i club pur avendo molti soldi possono comprare il giusto, proprio per il fatto che devono esserci sempre cinque russi in campo".

Sarri potrebbe far bene allo Zenit?

"Ha dimostrato di poter fare grandi cose in tutti i club".

Secondo lei perché non è mai stato convocato negli ultimi sei anni?

"Non lo so, mi sono sempre impegnato e ho sempre giocato in Champions ed Europa League. Chi è stato convocato ha comunque meritato e non posso dire niente".

Come ha visto Balotelli?

"Lo conosco molto bene, lui è un buono. Credo che come calciatore sia uno dei più forti al mondo e può solo fare bene in Nazionale".