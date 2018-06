LIVE TMW - Criscito torna in rossoblu: "Genoa scelta di cuore"

Fonte: Inviato al Museo del Mare di Genova

E' la giornata di Mimmo Criscito. Il difensore torna al Genoa dopo sette anni passati allo Zenit San Pietroburgo. Alle 12.30 è prevista la conferenza stampa presso il Museo del Mare di Genova. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

12.15 - Criscito fa il suo ingresso al Museo del Mare di Genova. E' il momento delle foto di rito, dopo si procederà con la conferenza di presentazione.

12.33 - Inizia la conferenza stampa.

Prende la parola il dg Giorgio Perinetti: "Vorrei rendere palese la felicità e l'orgoglio di dare il bentornato a Crisicito. L'operazione è stata effettuata dalla grande disponibilità di Mimmo. I motivi sono tre: quello tecnico, il Genoa ha acquisito un giocatore fortissimo per duttilità di ruoli per esperienza e spessore. L'esperienza all'estero lo ha formato tanto, è un grande acquisto per la nostra società. Il secondo motivo è morale. Il giocatore ha rinunciato a cifre altissime, alla Champions pur di riabbracciare il Grifone e penso che, di questi tempi, è un valore difficile da trovare. Il terzo è di motivo affettivo perchè è un giocatore cresciuto qui. E' un segno importante di fedeltà e speriamo che il nostro capitan futuro sia di esempio a tanti ragazzi che sognano di fare questo percorso".

Ora tocca a Criscito: cosa pensi di dare in più al Genoa rispetto a quanto dato?

"Sono felicissimo di essere qui dopo sette anni. Ho lasciato il Genoa solo fisicamente, quello che darò al Genoa è la passione per questa maglia, la mia esperienza e spero di essere di grande aiuto ai miei nuovi compagni".

Che Genoa ti aspetti?

“Ho parlato anche col presidente, vuole fare un’ottima squadra e sicuramente lui investirà. La cosa importante è andare in campo e dare il 100% perchè è questo quello che vuole la gente. Il Genoa è la storia del calcio italiano, bisogna andare in campo e dare il massimo, poi i risultati arriveranno”.

Dei tanti tuoi compagni che hai conosciuto chi hai sentito?

"Ho sentito Bocchetti e Palladino e sono felici che sia qua".

Cosa pensi di portare dalla Russia?

"Ho giocato sette anni, ho giocato con calciatori importanti come Hulk e Witsel. Quello che porto qui, l'ho detto prima, è la mia passione e far capire ai compagni cosa vuol dire giocare per il Genoa".

Cosa ti aspetti da fare con la maglia rossoblu?

"Vincere il derby".

Il ritorno a Genova?

“Non è stato complicato. E’ stata una scelta di cuore. Ho rifiutato tanti soldi, di giocare la Champions e ho scelto il Genoa. Sono felice di questa scelta e la rifarei”.

Pensi al passato?

“Penso al presente. In Russia ho lasciato tanti ricordi, una tifoseria che mi ha salutato in un bellissimo modo”.

C'è stato qualche rimpianto nell'aver lasciato Genova sette anni fa?

"Sette anni fa è stata una scelta dura ma dissi che un giorno sarei tornato".

In questo Genoa dove ti collochi?

"Ho parlato con il mister nell'ultima partita. Ho spiegato a lui come mi sento e cosa ci sarà da fare, se si giocherà a tre o a quattro".

12.44 - Termina la conferenza stampa.