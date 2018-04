LIVE TMW - Crotone, Zenga: "Strada per la salvezza è ancora lunga"

Fonte: Dall'inviato al "Ferraris" di Genova

Sconfitta pesante per il Crotone che non riesce ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Fra pochi istanti il tecnico dei calabresi Walter Zenga interverrà in conferenza stampa per analizzare l'1-0 subito al "Ferraris" contro il Genoa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Meglio il secondo tempo?

"E' stato meno bravo il Genoa nel secondo tempo. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tantissimi palloni sulla trequarti, nella ripresa ho chiesto ai ragazzi di giocare semplice e infatti abbiamo preso campo giocando un secondo tempo con personalità facendo vedere un buon calcio. Nel primo tempo erano le scelte che hanno indirizzato la partita".

La strada per la salvezza è ancora lunga?

"La strada è lunga e fino all'ultimo sarà così. Una domenica ti dice bene e un'altra ti dice male ma devi sempre conservare l'atteggiamento e la fiducia lavorando su questo".

Difetta forse di esperienza la sua squadra?

"Siamo una squadra giovane e con i giovani c'è da lavorare tanto ma c'è da aspettarsi anche una partita con grande personalità e un'altra che inizia in maniera più soft. Oggi per esempio la scelta di Ajeti era dettata da questo fatto".

Se potesse scegliere un giocatore del Genoa da allenare?

"Ce ne sono tanti e bravi. Io ne ho allenati due, Zukanovic e Pereira. A Pandev ho stretto la mano perchè un'interista non può non essere affezionato ad un giocatore che ha vinto il triplette e poi c'è Perin che è un grande portiere".