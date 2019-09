LIVE TMW - D'Aversa: "Bravi a crederci. Grazie Laurini, ha giocato infortunato"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato a Parma Niccolò Pasta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

23.35 - Il Parma trionfa al Tardini, dove a breve inizierà la conferenza stampa di Roberto D'Aversa: un 3-2 arrivato grazie ad un altro gol nel finale, stavolta in Inglese. Dopo il successo sul Sassuolo per i crociati è il secondo successo di fila, ancora in casa. Seguite l'intervento stampa del tecnico crociato grazie alla diretta scritta del nostro inviato, in collaborazione con ParmaLive.com:

Via alla conferenza stampa: "Laurini è stato accompagnato in ospedale dove faranno degli accertamenti. Lo devo ringraziare, ha giocato tutta la gara nonostante nel primo tempo abbia avuto una sublussazione alla spalla. Dimostra l'attaccamento a questa maglia e devo ringraziarlo. Nella prestazione credo il risultato sia giusto, anche oggi i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, abbiamo sbagliato diverse situazioni ma sono stati bravi a portare il risultato pieno. Bene chi è partito e chi è subentrato".

Stasera avete fatto una grandissima partita:

"Non è semplice quando si rimane in superiorità numerica perché gli avversari ti aspettano. Siamo stati bravi a non concedere ripartenze ma soprattutto di creare le occasioni da gol e portare a casa il risultato. Abbiamo interpretato al meglio la partita anche se qualche errore è stato commesso, ma ci possiamo lavorare. L'atteggiamento mi ha soddisfatto".

Gli episodi da VAR?

"Non ho rivisto gli episodi, se il regolamento dice questo... Adesso dobbiamo abituarci, a volte ci possono essere errori di valutazione ma tutti possiamo sbagliare".

Il Parma ora ha due punti in più dell'anno scorso:

"Bisogna ragionare su ogni singola partita. La partita rispecchia quello che si fa durante la settimana e segnali negativi non ne ho mai avuti. Fare confronti con il passato non ci serve, dopo un girone d'andata bellissimo ci siamo salvati alla penultima. Dovremo essere bravi ad avere continuità e a credere, le vittorie devono far ragionare su quello che si fa per ottenerla".

La partita di Roma ha insegnato:

"Ci facciamo influenzare dal risultato. La Lazio ha dato quattro gol al Genoa. Contro la Lazio nel secondo tempo non abbiamo fatto bene, ma se avessimo sfruttato le occasioni del primo tempo si poteva parlare di altro. A volte bisogna valutare anche l'avversario che si ha di fronte e la Lazio è una delle tre-quattro migliori".

Mazzarri ha detto che avete giocato in contropiede:

"Il terzo gol siamo andati sul cross e sfruttato la fascia, il secondo gol con una palla filtrante. Nel calcio l'obiettivo è far gol, si può fare come nel terzo gol e come nel primo. Parlo per quello che posso dire io, non è una risposta all'allenatore".

Verso la metà della ripresa lei diceva ai suoi di stare calmi:

"La speranza di vincerla c'è sempre stata e lo dimostrano anche gli ultimi cambi. La calma era per Hernani e Laurini ammoniti che non potevo levare, mi sono preoccupato di non far pareggiare gli uomini in campo. Quando sei in superiorità numerica puoi commettere errori tecnici ma siamo stati bravi".

23.48 - Termina qui la conferenza di Roberto D'Aversa, tecnico del Parma.