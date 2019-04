LIVE TMW - D'Aversa: "Gervinho out. Non dobbiamo piangerci addosso"

CLICCA F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È un momento difficile per il Parma di Roberto D'Aversa, reduce da sei sconfitte nelle ultime nove partite, in cui ha conquistato solo cinque punti. Il tecnico dei ducali parlerà tra poco in conferenza stampa a Collecchio per presentare la sfida contro il Frosinone, crocevia importantissimo della stagione.

14.00 - Il tecnico è arrivato in sala stampa. Comincia la conferenza

Sul momento della squadra: "È un bollettino di guerra, Ceravolo viene con noi ma valuteremo domani. Gervinho non ci sarà, Bruno Alves farà accertamenti oggi ma difficilmente sarà disponibile. Stulac doveva rientrare sabato ma anticipiamo un po' i tempi nel caso in cui ci sia bisogno. Non dobbiamo piangerci addosso, dovremo avere ancora più forza di gruppo in un campo difficile in cui ci sarà una battaglia".

Sull'avversario: "Conosco Baroni personalmente, conosco le sue idee e la sua convinzione nel proporre il lavoro. Aspettavano queste due sfide per provare a risalire la classifica. Difficilmente si faranno influenzare dalla matematica o meno, dovremo essere bravi a concedere il meno possibile e pronti mentalmente. Dobbiamo raggiungere un obiettivo e questa gara può avvicinarci a questo obiettivo. Sarà una partita vera e complicata".

Sulle ultime sconfitte: "Il primo pensiero domenica, nonostante la sconfitta, è andato alla grande prestazione per 70 minuti. Fare una partita del genere e portare a casa 0 punti dispiace. Mi preoccupano prestazioni come a Roma con la Lazio, non queste. Sono state prestazioni diverse e ho cercato di farlo capire ai ragazzi. Dobbiamo partire dagli aspetti positivi, e ricordarci che avremmo messo la firma per trovarci in questa posizione. Siamo sempre stati un gruppo che non cerca alibi, non dobbiamo piangerci addosso ma affrontare la partita con più determinazione. Nei momenti di difficoltà è il gruppo che deve prevalere su tutto. Mi auguro di rivedere l'atteggiamento per esempio della trasferta di Genova e quella voglia di portare a casa il risultato. Non sarà una gara semplice".

Sulla sfida di domani: "Ci vorrà la voglia di portare a casa il risultato vista a Genova. Gobbi e Gagliolo uscirono con il sangue. Sarà una partita difficile, sta a noi renderla più semplice. Non è la posizione di classifica dell'avversario a rendere una partita facile o meno. Sarà una sfida sentita, giocano davanti al loro pubblico e vorranno togliersi soddisfazioni, indipendentemente dalla passata stagione".

Ancora sulle assenze e il momento delicato: "Potrei stare qui e piangermi addosso, ma non è funzionale alla gara di domani. Dobbiamo sfruttare la situazione con più determinazione e cattiveria. È nelle difficoltà che si vedono gli uomini, e io sono convinto delle qualità mio gruppo. Il campionato per noi non finisce domani, ma sarà una gara importante".

Su un eventuale cambio di modulo: "Deciderò domani in base a chi avrò disposizione. Indipendentemente dal sistema tattico, non dovremo commettere errori. Siamo più efficaci lavorando di reparto, certe situazioni di cambiamento vanno prima provate in campo".

14.18 Termina la conferenza di mister Roberto D'Aversa.